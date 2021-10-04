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Нобелевскую премию в области медицины присудили за открытие новых рецепторов
Нобелевскую премию в области медицины присудили за открытие новых рецепторов
Нобелевскую премию в области медицины присудили за открытие новых рецепторов
2021-10-04T21:05+0300
2021-10-04T21:05+0300
общество
нобелевская премия
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КИШИНЕВ, 4 окт – Sputnik. Международный Нобелевский комитет в понедельник объявил лауреатов престижной премии в области физиологии и медицины. Ими стали ученые Дэвид Джулиус и Ардем Патапутян, изучавшие, как живые организмы реагируют на температуру и прикосновения.Джулиус родился в 1955 году в Нью-Йорке, в 1977 году получил степень бакалавра в Массачусетском технологическом институте, в 1984 году – степень доктора в Калифорнийском университете в Беркли. В последние десятилетия в Калифорнийском университете в Сан-Франциско изучает молекулярные механизмы, помогающие людям ощущать прикосновение и боль.Патапутян, американский молекулярный биолог армянского происхождения, родился в 1967 году в столице Ливана Бейруте, а затем переехал в Лос-Анджелес. Защитил диссертацию в Калифорнийском технологическом институте в Пасадене. Сейчас ученый работает в американском некоммерческом медицинском и исследовательском центре Scripps Research в Ла-Хойя в Калифорнии.Оба исследователя в 2020 году были удостоены Премии Кавли – престижной награды, присуждаемой Норвежской академией наук и литературы, Министерством образования и исследований Норвегии и Фондом Кавли – в области нейробиологии.
https://ru.sputnik.md/20191007/nobel-laureat-premia-27788632.html
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нобелевская премия

Нобелевскую премию в области медицины присудили за открытие новых рецепторов

21:05 04.10.2021
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CC0 / Pixabay / IsaacFryxelius / Нобелевская премия
Нобелевская премия - Sputnik Молдова, 1920, 04.10.2021
CC0 / Pixabay / IsaacFryxelius /
Нобелевскую премию по медицине присудили за изучение того, как люди чувствуют температуру.
КИШИНЕВ, 4 окт – Sputnik. Международный Нобелевский комитет в понедельник объявил лауреатов престижной премии в области физиологии и медицины. Ими стали ученые Дэвид Джулиус и Ардем Патапутян, изучавшие, как живые организмы реагируют на температуру и прикосновения.
Джулиус родился в 1955 году в Нью-Йорке, в 1977 году получил степень бакалавра в Массачусетском технологическом институте, в 1984 году – степень доктора в Калифорнийском университете в Беркли. В последние десятилетия в Калифорнийском университете в Сан-Франциско изучает молекулярные механизмы, помогающие людям ощущать прикосновение и боль.
Патапутян, американский молекулярный биолог армянского происхождения, родился в 1967 году в столице Ливана Бейруте, а затем переехал в Лос-Анджелес. Защитил диссертацию в Калифорнийском технологическом институте в Пасадене. Сейчас ученый работает в американском некоммерческом медицинском и исследовательском центре Scripps Research в Ла-Хойя в Калифорнии.
Оба исследователя в 2020 году были удостоены Премии Кавли – престижной награды, присуждаемой Норвежской академией наук и литературы, Министерством образования и исследований Норвегии и Фондом Кавли – в области нейробиологии.
Объявление лауреатов Нобелевской премии по медицине 2019 года в Стокгольме - Sputnik Молдова, 1920, 07.10.2019
Стали известны лауреаты Нобелевской премии в области медицины
7 октября 2019, 17:11
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