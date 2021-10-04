https://ru.sputnik.md/20211004/novye-podorozhaniya-nare-opublikovalo-maksimalnye-tseny-na-toplivo-45257270.html

Новые подорожания: НАРЭ опубликовало максимальные цены на топливо

Новые подорожания: НАРЭ опубликовало максимальные цены на топливо

Новые подорожания: НАРЭ опубликовало максимальные цены на топливо

2021-10-04T17:58+0300

2021-10-04T17:58+0300

2021-10-04T17:58+0300

общество

в молдове

молдова

цены на топливо

национальное агентство по регулированию в энергетике

бензин

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КИШИНЕВ, 4 окт – Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) опубликовало в понедельник новые максимальные цены на топливо, действительные на 5 октября.Так, максимальная цена на 95-й бензин поднимется на четыре бана и достигнет 20,75 лея. Цена на дизтопливо выросла на семь банов и составляет 17,55 лея за литр.Напомним, что со 2 сентября НАРЭ начало устанавливать максимальные розничные цены на топливо. Ранее ведомство в своем заявлении пояснило, что на темпы роста установленных цен по-прежнему влияет увеличение средней торговой цены на основные нефтепродукты на международных нефтяных биржах, особенно на бензин, в контексте сокращения мировых поставок топлива из-за последствий урагана "Ида" на восточном побережье Северной Америки.Агентство уточнило, что действующий механизм формирования цен на основные нефтепродукты типового образца обеспечивает точное отражение тенденций международного рынка в конечной стоимости.

https://ru.sputnik.md/20210824/izmeneniya-zakon-nefteproduktakh-prinyaty-parlament-44187679.html

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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в молдове, молдова, цены на топливо, национальное агентство по регулированию в энергетике, бензин