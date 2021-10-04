https://ru.sputnik.md/20211004/novye-podorozhaniya-nare-opublikovalo-maksimalnye-tseny-na-toplivo-45257270.html
Новые подорожания: НАРЭ опубликовало максимальные цены на топливо
Новые подорожания: НАРЭ опубликовало максимальные цены на топливо
Новые подорожания: НАРЭ опубликовало максимальные цены на топливо
2021-10-04T17:58+0300
2021-10-04T17:58+0300
2021-10-04T17:58+0300
общество
в молдове
молдова
цены на топливо
национальное агентство по регулированию в энергетике
бензин
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КИШИНЕВ, 4 окт – Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) опубликовало в понедельник новые максимальные цены на топливо, действительные на 5 октября.Так, максимальная цена на 95-й бензин поднимется на четыре бана и достигнет 20,75 лея. Цена на дизтопливо выросла на семь банов и составляет 17,55 лея за литр.Напомним, что со 2 сентября НАРЭ начало устанавливать максимальные розничные цены на топливо. Ранее ведомство в своем заявлении пояснило, что на темпы роста установленных цен по-прежнему влияет увеличение средней торговой цены на основные нефтепродукты на международных нефтяных биржах, особенно на бензин, в контексте сокращения мировых поставок топлива из-за последствий урагана "Ида" на восточном побережье Северной Америки.Агентство уточнило, что действующий механизм формирования цен на основные нефтепродукты типового образца обеспечивает точное отражение тенденций международного рынка в конечной стоимости.
https://ru.sputnik.md/20210824/izmeneniya-zakon-nefteproduktakh-prinyaty-parlament-44187679.html
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в молдове, молдова, цены на топливо, национальное агентство по регулированию в энергетике, бензин
Новые подорожания: НАРЭ опубликовало максимальные цены на топливо
Цены на топливо меняются каждый день. НАРЭ опубликовало максимальные тарифы на вторник.
КИШИНЕВ, 4 окт – Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) опубликовало в понедельник новые максимальные цены на топливо, действительные на 5 октября.
Так, максимальная цена на 95-й бензин поднимется на четыре бана и достигнет 20,75 лея. Цена на дизтопливо выросла на семь банов и составляет 17,55 лея за литр.
Напомним, что со 2 сентября НАРЭ начало устанавливать максимальные розничные цены на топливо. Ранее ведомство в своем заявлении пояснило, что на темпы роста установленных цен по-прежнему влияет увеличение средней торговой цены на основные нефтепродукты на международных нефтяных биржах, особенно на бензин, в контексте сокращения мировых поставок топлива из-за последствий урагана "Ида" на восточном побережье Северной Америки.
Агентство уточнило, что действующий механизм формирования цен на основные нефтепродукты типового образца обеспечивает точное отражение тенденций международного рынка в конечной стоимости.