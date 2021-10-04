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Первую нитку "Северного потока — 2" заполнили природным газом
Первую нитку "Северного потока — 2" заполнили природным газом
Первую нитку "Северного потока — 2" заполнили природным газом
2021-10-04T18:50+0300
2021-10-04T18:59+0300
экономика
газ
природный газ
северный поток-2
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КИШИНЕВ, 4 окт - Sputnik. Компания Nord Stream 2 AG начала заполнение природным газом первой нитки газопровода "Северный поток — 2", передает РИА Новости. Это необходимо для того, чтобы достичь нужного давления для дальнейшего тестирования, сообщил оператор.Nord Stream 2 AG завершила пусконаладочные работы для контроля целостности газопровода, в том числе внутритрубную инспекцию с использованием специальных диагностических устройств. Помимо этого, специалисты провели внешнюю визуальную и инструментальную проверки. На второй нитке пусконаладочные работы продолжаются.Ранее Датское энергетическое агентство сообщило, что одна из ниток соответствует всем требованиям, она готова к запуску."Северный поток — 2" — газопровод из России в Германию мощностью 55 миллиардов кубометров в год. Строительство завершилось в начале сентября. Объемы поставок уже в этом году могут составить 5,6 миллиарда кубометров.Nord Stream 2 AG еще в июне обратилась в Федеральное сетевое агентство Германии с заявкой на сертификацию в качестве независимого оператора — это предусматривают правила Третьего энергопакета Евросоюза. В частности, ЕС требует, чтобы добычей и транспортировкой газа по трубопроводу занимались разные компании.
https://ru.sputnik.md/20210917/ozhidanie-severnogo-potoka-44837785.html
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газ, природный газ, северный поток-2

Первую нитку "Северного потока — 2" заполнили природным газом

18:50 04.10.2021 (обновлено: 18:59 04.10.2021)
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© Sputnik / Dmitrij LeltschukБереговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода "Северный поток-2" в городе Любмин в Германии
Береговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода Северный поток-2 в городе Любмин в Германии - Sputnik Молдова, 1920, 04.10.2021
© Sputnik / Dmitrij Leltschuk
Компания Nord Stream 2 AG начала заполнение газом первой нитки "Северного потока — 2".
КИШИНЕВ, 4 окт - Sputnik. Компания Nord Stream 2 AG начала заполнение природным газом первой нитки газопровода "Северный поток — 2", передает РИА Новости. Это необходимо для того, чтобы достичь нужного давления для дальнейшего тестирования, сообщил оператор.
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Nord Stream 2 AG завершила пусконаладочные работы для контроля целостности газопровода, в том числе внутритрубную инспекцию с использованием специальных диагностических устройств. Помимо этого, специалисты провели внешнюю визуальную и инструментальную проверки. На второй нитке пусконаладочные работы продолжаются.
"Газопровод был построен и прошел независимую сертификацию в соответствии с применимыми техническими и отраслевыми стандартами, чтобы обеспечить его надежную и безопасную эксплуатацию", — отметили в компании.
Ранее Датское энергетическое агентство сообщило, что одна из ниток соответствует всем требованиям, она готова к запуску.
"Северный поток — 2" — газопровод из России в Германию мощностью 55 миллиардов кубометров в год. Строительство завершилось в начале сентября. Объемы поставок уже в этом году могут составить 5,6 миллиарда кубометров.
Nord Stream 2 AG еще в июне обратилась в Федеральное сетевое агентство Германии с заявкой на сертификацию в качестве независимого оператора — это предусматривают правила Третьего энергопакета Евросоюза. В частности, ЕС требует, чтобы добычей и транспортировкой газа по трубопроводу занимались разные компании.
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