https://ru.sputnik.md/20211004/pervuyu-nitku-severnogo-potoka--2-zapolnili-prirodnym-gazom-45258681.html

Первую нитку "Северного потока — 2" заполнили природным газом

Первую нитку "Северного потока — 2" заполнили природным газом

Первую нитку "Северного потока — 2" заполнили природным газом

2021-10-04T18:50+0300

2021-10-04T18:50+0300

2021-10-04T18:59+0300

экономика

газ

природный газ

северный поток-2

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КИШИНЕВ, 4 окт - Sputnik. Компания Nord Stream 2 AG начала заполнение природным газом первой нитки газопровода "Северный поток — 2", передает РИА Новости. Это необходимо для того, чтобы достичь нужного давления для дальнейшего тестирования, сообщил оператор.Nord Stream 2 AG завершила пусконаладочные работы для контроля целостности газопровода, в том числе внутритрубную инспекцию с использованием специальных диагностических устройств. Помимо этого, специалисты провели внешнюю визуальную и инструментальную проверки. На второй нитке пусконаладочные работы продолжаются.Ранее Датское энергетическое агентство сообщило, что одна из ниток соответствует всем требованиям, она готова к запуску."Северный поток — 2" — газопровод из России в Германию мощностью 55 миллиардов кубометров в год. Строительство завершилось в начале сентября. Объемы поставок уже в этом году могут составить 5,6 миллиарда кубометров.Nord Stream 2 AG еще в июне обратилась в Федеральное сетевое агентство Германии с заявкой на сертификацию в качестве независимого оператора — это предусматривают правила Третьего энергопакета Евросоюза. В частности, ЕС требует, чтобы добычей и транспортировкой газа по трубопроводу занимались разные компании.

https://ru.sputnik.md/20210917/ozhidanie-severnogo-potoka-44837785.html

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газ, природный газ, северный поток-2