https://ru.sputnik.md/20211004/pogodnye-rekordy-moldovy-4-oktyabrya-45234756.html

Погодные рекорды Молдовы 4 октября

Погодные рекорды Молдовы 4 октября

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день. 04.10.2021, Sputnik Молдова

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КИШИНЕВ, 4 окт – Sputnik. Самое холодное третье октября на территории Молдовы было зарегистрировано более семидесяти лет назад. Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.По информации синоптиков, в 1946 году в этот день температура воздуха составила - 1,6 градуса по Цельсию.А температурный максимум 4 октября зафиксировали в 2006 году. Тогда термометры показали +29,1 градуса.Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 30,7 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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2021

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