https://ru.sputnik.md/20211004/pogodnye-rekordy-moldovy-4-oktyabrya-45234756.html
Погодные рекорды Молдовы 4 октября
Погодные рекорды Молдовы 4 октября
В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день. 04.10.2021, Sputnik Молдова
2021-10-04T00:01+0300
2021-10-04T00:01+0300
2021-10-04T00:01+0300
погода
рекорды
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КИШИНЕВ, 4 окт – Sputnik. Самое холодное третье октября на территории Молдовы было зарегистрировано более семидесяти лет назад. Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.По информации синоптиков, в 1946 году в этот день температура воздуха составила - 1,6 градуса по Цельсию.А температурный максимум 4 октября зафиксировали в 2006 году. Тогда термометры показали +29,1 градуса.Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 30,7 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
https://ru.sputnik.md/20210923/pervyy-sneg-oseni-zamelo-transfegerashskoe-shosse-v-rumynii-44990255.html
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Евгений Чебан
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погода, рекорды
Погодные рекорды Молдовы 4 октября
В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.
КИШИНЕВ, 4 окт – Sputnik. Самое холодное третье октября на территории Молдовы было зарегистрировано более семидесяти лет назад. Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.
По информации синоптиков, в 1946 году в этот день температура воздуха составила - 1,6 градуса по Цельсию.
А температурный максимум 4 октября зафиксировали в 2006 году. Тогда термометры показали +29,1 градуса.
Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 30,7 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.