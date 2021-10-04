https://ru.sputnik.md/20211004/popesku-zayavleniya-genprokurora-neprimlemy-45256849.html

Попеску: заявления генпрокурора неприемлемы

Попеску: заявления генпрокурора неприемлемы

Попеску: заявления генпрокурора неприемлемы

2021-10-04T17:37+0300

2021-10-04T17:37+0300

2021-10-04T17:38+0300

общество

в молдове

молдова

генпрокурор

нику попеску

александр стояногло

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КИШИНЕВ, 4 окт - Sputnik. Глава Министерства иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Нику Попеску назвал неприемлемым заявление генпрокурора Александра Стояногло о бывшем после ЕС в Молдове Петере Михалко. Как уточнил Попеску, слова генпрокурора являются "сведением счетов, и это очень опасные действия для отношений с внешними партнерами".Попеску уверен, что расследования должны проводить в строгом соответствии с положениями Венской конвенции о дипломатических отношениях. Ранее генпрокурор обвинил политическую элиту в организации кампании по его очернению.Так, по данным Стояногло, организаторы кампании – президент Майя Санду, Партия "Действие и солидарность (PAS), подконтрольные СМИ, НПО и криминальные группы.Он отметил, что кампанию по очернению генпрокурора спонсируют фонд Конрада Аденауэра, Фонд Сороса, представители ЕС и другие партнеры президента.В то же время Стояногло сообщил, что Генпрокуратуре удалось получить телефонные переговоры бывшего главы Антикоррупционной прокуратуры Виорела Морарь и найти доказательства того, что с 2019 года он обсуждал многие вопросы с нынешними представителями власти и послом ЕС в Молдове Петером Михалко.

https://ru.sputnik.md/20211004/glava-minyustra-stoyanoglo-45250798.html

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