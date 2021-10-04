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Попеску: заявления генпрокурора неприемлемы
Попеску: заявления генпрокурора неприемлемы
Попеску: заявления генпрокурора неприемлемы
2021-10-04T17:37+0300
2021-10-04T17:38+0300
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КИШИНЕВ, 4 окт - Sputnik. Глава Министерства иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Нику Попеску назвал неприемлемым заявление генпрокурора Александра Стояногло о бывшем после ЕС в Молдове Петере Михалко. Как уточнил Попеску, слова генпрокурора являются "сведением счетов, и это очень опасные действия для отношений с внешними партнерами".Попеску уверен, что расследования должны проводить в строгом соответствии с положениями Венской конвенции о дипломатических отношениях. Ранее генпрокурор обвинил политическую элиту в организации кампании по его очернению.Так, по данным Стояногло, организаторы кампании – президент Майя Санду, Партия "Действие и солидарность (PAS), подконтрольные СМИ, НПО и криминальные группы.Он отметил, что кампанию по очернению генпрокурора спонсируют фонд Конрада Аденауэра, Фонд Сороса, представители ЕС и другие партнеры президента.В то же время Стояногло сообщил, что Генпрокуратуре удалось получить телефонные переговоры бывшего главы Антикоррупционной прокуратуры Виорела Морарь и найти доказательства того, что с 2019 года он обсуждал многие вопросы с нынешними представителями власти и послом ЕС в Молдове Петером Михалко.
https://ru.sputnik.md/20211004/glava-minyustra-stoyanoglo-45250798.html
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в молдове, молдова, генпрокурор, нику попеску, александр стояногло

Попеску: заявления генпрокурора неприемлемы

17:37 04.10.2021 (обновлено: 17:38 04.10.2021)
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© Sputnik / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВстреча глав МИД РФ и Молдавии С. Лаврова и Н. Попеску
Встреча глав МИД РФ и Молдавии С. Лаврова и Н. Попеску - Sputnik Молдова, 1920, 04.10.2021
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Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Попеску считает заявления Александра Стояногло очень опасными для отношений с внешними партнерами.
КИШИНЕВ, 4 окт - Sputnik. Глава Министерства иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Нику Попеску назвал неприемлемым заявление генпрокурора Александра Стояногло о бывшем после ЕС в Молдове Петере Михалко.
Как уточнил Попеску, слова генпрокурора являются "сведением счетов, и это очень опасные действия для отношений с внешними партнерами".
Попеску уверен, что расследования должны проводить в строгом соответствии с положениями Венской конвенции о дипломатических отношениях.

Необходимо избегать любых действий, которые ставят под угрозу целостность дипломатических отношений или наносят ущерб статусу дипломатов, аккредитованных в Молдове.

Nicu Popescu - Sputnik Молдова
Нику Попеску
Глава Министерства иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ)
Ранее генпрокурор обвинил политическую элиту в организации кампании по его очернению.
Так, по данным Стояногло, организаторы кампании – президент Майя Санду, Партия "Действие и солидарность (PAS), подконтрольные СМИ, НПО и криминальные группы.
Серджиу Литвиненко - Sputnik Молдова, 1920, 04.10.2021
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Он отметил, что кампанию по очернению генпрокурора спонсируют фонд Конрада Аденауэра, Фонд Сороса, представители ЕС и другие партнеры президента.
В то же время Стояногло сообщил, что Генпрокуратуре удалось получить телефонные переговоры бывшего главы Антикоррупционной прокуратуры Виорела Морарь и найти доказательства того, что с 2019 года он обсуждал многие вопросы с нынешними представителями власти и послом ЕС в Молдове Петером Михалко.
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