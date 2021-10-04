https://ru.sputnik.md/20211004/predvaritelnye-rezultaty-vybory-mestnii-parlament-gagauzia-45253906.html

Предварительные результаты выборов местного парламента подвел ЦИК Гагаузии

Предварительные результаты выборов местного парламента подвел ЦИК Гагаузии

Предварительные результаты выборов местного парламента подвел ЦИК Гагаузии

2021-10-04T15:41+0300

2021-10-04T15:41+0300

2021-10-04T15:55+0300

общество

выборы

гагаузия

народное собрание

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КОМРАТ, 4 окт - Sputnik, Максим Топал. В 11 избирательных округах из Гагаузии в воскресенье, 3 октября, прошел второй тур выборов в Народное собрание. Еще в шести округах – повторное голосование, поскольку в первом туре необходимый порог явки преодолеть не удалось.По данным ЦИК Гагаузии, все 17 депутатов в воскресенье были избраны, поскольку набрали более 50% голосов избирателей. В комратском округе №1 победил экс-примар Комрата Николай Дудогло, в округе №2 – предприниматель Виктор Петров, №3 – вице-спикер Народного собрания Александр Тарнавский, №4 - муниципальный советник Иван Димитрогло.В Чадыр-Лунге депутатами повторно стали Георгий Лейчу и Николай Иванчук, в Вулканештах – художник Петр Фазлы, в Баурчи – Григорий Кадын, в Бешалме – Григорий Дюльгер, в Конгазчике – Сергей Захария.В Етулии победу одержал предприниматель Михаил Попов, в Копчаке – Валерий Манастырлы, в Светлом – Руслан Униловский. В Гайдарах депутатом стал Николай Узун, а в Конгазе – Светлана Дювенжи и экс-депутат парламента Молдовы Демьян Карасени.Самая большая интрига сохранялась в селе Буджак, где несмотря на массовую прописку избирателей и участие в выборах кандидата-"двойника", удалось победить председателю Народного собрания Владимиру Кыссе.Таким образом, все 17 мандатов, за которые боролись кандидаты в депутаты, обрели владельцев и новых выборов через две недели удалось избежать.В Народном собрании, согласно законодательству, должны работать 35 депутатов, избранных по одномандатным округам. Ранее Апелляционная палата Комрата уже признала 18 мандатов депутатов, избранных в первом туре выборов, который состоялся 19 сентября.По итогам выборов, в Народное собрание прошли 25 независимых кандидатов, девять депутатов от Блока коммунистов и социалистов и один депутат от партии "Строим Европу дома" (PACE). Из 35 депутатов только две женщины – это Светлана Дювенжи (село Конгаз) и Елена Юрченко (муниципий Чадыр-Лунга).

https://ru.sputnik.md/20211003/v-gagauzii---vtoroy-tur-vyborov-v-narodnoe-sobranie-na-konu-18-mandatov-45221374.html

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выборы, гагаузия, народное собрание