Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Кишинев люди город - Sputnik Молдова, 1920
Общество
Читайте главные новости о том, что происходит в общественной жизни Молдовы и мира.
https://ru.sputnik.md/20211004/predvaritelnye-rezultaty-vybory-mestnii-parlament-gagauzia-45253906.html
Предварительные результаты выборов местного парламента подвел ЦИК Гагаузии
Предварительные результаты выборов местного парламента подвел ЦИК Гагаузии
Предварительные результаты выборов местного парламента подвел ЦИК Гагаузии
2021-10-04T15:41+0300
2021-10-04T15:55+0300
общество
выборы
гагаузия
народное собрание
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/04/45253534_1:0:1638:921_1920x0_80_0_0_e3eaff1669d940340b165b8d2de5a6a3.jpg
КОМРАТ, 4 окт - Sputnik, Максим Топал. В 11 избирательных округах из Гагаузии в воскресенье, 3 октября, прошел второй тур выборов в Народное собрание. Еще в шести округах – повторное голосование, поскольку в первом туре необходимый порог явки преодолеть не удалось.По данным ЦИК Гагаузии, все 17 депутатов в воскресенье были избраны, поскольку набрали более 50% голосов избирателей. В комратском округе №1 победил экс-примар Комрата Николай Дудогло, в округе №2 – предприниматель Виктор Петров, №3 – вице-спикер Народного собрания Александр Тарнавский, №4 - муниципальный советник Иван Димитрогло.В Чадыр-Лунге депутатами повторно стали Георгий Лейчу и Николай Иванчук, в Вулканештах – художник Петр Фазлы, в Баурчи – Григорий Кадын, в Бешалме – Григорий Дюльгер, в Конгазчике – Сергей Захария.В Етулии победу одержал предприниматель Михаил Попов, в Копчаке – Валерий Манастырлы, в Светлом – Руслан Униловский. В Гайдарах депутатом стал Николай Узун, а в Конгазе – Светлана Дювенжи и экс-депутат парламента Молдовы Демьян Карасени.Самая большая интрига сохранялась в селе Буджак, где несмотря на массовую прописку избирателей и участие в выборах кандидата-"двойника", удалось победить председателю Народного собрания Владимиру Кыссе.Таким образом, все 17 мандатов, за которые боролись кандидаты в депутаты, обрели владельцев и новых выборов через две недели удалось избежать.В Народном собрании, согласно законодательству, должны работать 35 депутатов, избранных по одномандатным округам. Ранее Апелляционная палата Комрата уже признала 18 мандатов депутатов, избранных в первом туре выборов, который состоялся 19 сентября.По итогам выборов, в Народное собрание прошли 25 независимых кандидатов, девять депутатов от Блока коммунистов и социалистов и один депутат от партии "Строим Европу дома" (PACE). Из 35 депутатов только две женщины – это Светлана Дювенжи (село Конгаз) и Елена Юрченко (муниципий Чадыр-Лунга).
https://ru.sputnik.md/20211003/v-gagauzii---vtoroy-tur-vyborov-v-narodnoe-sobranie-na-konu-18-mandatov-45221374.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/04/45253534_299:0:1527:921_1920x0_80_0_0_69a1a643d3b4c9c814811fbf44e67fcb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
выборы, гагаузия, народное собрание

Предварительные результаты выборов местного парламента подвел ЦИК Гагаузии

15:41 04.10.2021 (обновлено: 15:55 04.10.2021)
172
© Sputnik / Maxim TopalПредседатель ЦИК Гагаузии Яна Коваленко
Председатель ЦИК Гагаузии Яна Коваленко - Sputnik Молдова, 1920, 04.10.2021
© Sputnik / Maxim Topal
Все 35 депутатов избраны и повторного голосования уже не будет. Об этом сообщили в ЦИК после подсчета ста процентов протоколов.
КОМРАТ, 4 окт - Sputnik, Максим Топал. В 11 избирательных округах из Гагаузии в воскресенье, 3 октября, прошел второй тур выборов в Народное собрание. Еще в шести округах – повторное голосование, поскольку в первом туре необходимый порог явки преодолеть не удалось.
По данным ЦИК Гагаузии, все 17 депутатов в воскресенье были избраны, поскольку набрали более 50% голосов избирателей. В комратском округе №1 победил экс-примар Комрата Николай Дудогло, в округе №2 – предприниматель Виктор Петров, №3 – вице-спикер Народного собрания Александр Тарнавский, №4 - муниципальный советник Иван Димитрогло.
В Гагаузии стартуют выборы - Sputnik Молдова, 1920, 03.10.2021
Политика
В Гагаузии - второй тур выборов в Народное собрание: на кону 18 мандатов
Вчера, 07:30
311
В Чадыр-Лунге депутатами повторно стали Георгий Лейчу и Николай Иванчук, в Вулканештах – художник Петр Фазлы, в Баурчи – Григорий Кадын, в Бешалме – Григорий Дюльгер, в Конгазчике – Сергей Захария.
В Етулии победу одержал предприниматель Михаил Попов, в Копчаке – Валерий Манастырлы, в Светлом – Руслан Униловский. В Гайдарах депутатом стал Николай Узун, а в Конгазе – Светлана Дювенжи и экс-депутат парламента Молдовы Демьян Карасени.
Самая большая интрига сохранялась в селе Буджак, где несмотря на массовую прописку избирателей и участие в выборах кандидата-"двойника", удалось победить председателю Народного собрания Владимиру Кыссе.
Таким образом, все 17 мандатов, за которые боролись кандидаты в депутаты, обрели владельцев и новых выборов через две недели удалось избежать.
"После обработки 100 процентов протоколов ЦИК Гагаузии сообщает следующее: в голосовании приняло участие 25 тысяч 565 избирателей, что составило 38,2%", - сказала председатель ЦИК Гагаузии Яна Коваленко.
В Народном собрании, согласно законодательству, должны работать 35 депутатов, избранных по одномандатным округам. Ранее Апелляционная палата Комрата уже признала 18 мандатов депутатов, избранных в первом туре выборов, который состоялся 19 сентября.
По итогам выборов, в Народное собрание прошли 25 независимых кандидатов, девять депутатов от Блока коммунистов и социалистов и один депутат от партии "Строим Европу дома" (PACE). Из 35 депутатов только две женщины – это Светлана Дювенжи (село Конгаз) и Елена Юрченко (муниципий Чадыр-Лунга).
000000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
16:50ЦИК требует вернуть восемь миллионов леев, сэкономленных на выборах
16:23В Молдове объявлен "желтый код" вдоль реки Прут: в чем причина
16:08В Кишиневе откроют новые блоки COVID-19, а на Moldexpo отправят пожарную машину
15:41Предварительные результаты выборов местного парламента подвел ЦИК Гагаузии
15:23Транспортники просят повышения тарифов: запрос направлен вице-премьеру Спыну
15:00"Перешел красную черту": глава Минюста прокомментировал заявления Стояногло
14:43Глава Минздрава РФ: у ВОЗ нет претензий к "Спутнику V"
14:17Стояногло рассказал, уйдет ли он в отставку
13:49Зеленский унижает Запад, показав, кто в Киеве хозяин
13:21Активисты восстановили оскверненный памятник героям войны
12:52Генпрокурор прокомментировал появление Плахотнюка в "досье Пандоры"
12:29На выборах примара Бельц появился первый кандидат
12:07Стояногло обвинил власти в очернении генпрокурора: названы конкретные имена
11:42"Досье Пандоры": Плахотнюк перевел миллионы евро через новозеландский офшор
11:16Продекан Европейского университета Молдовы пойдет под суд за коррупцию
10:51В Китае заявили о появлении нового "вируса Х"
10:22В Молдову прибыла зампомощника госсекретаря США по делам Восточной Европы
09:55В России прошли первые испытания запуска ракеты "Циркон" с атомной подлодки
09:27Где в Кишиневе 4 октября находятся мобильные пункты вакцинации
09:00Гырбу: индикатор благополучия для PAS – наращивание внешних займов