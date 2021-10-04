https://ru.sputnik.md/20211004/premer-yaponii-krushenie-vertolet-covid-45238074.html

Мир за сутки: новый премьер Японии, крушение вертолета и ситуация с COVID

Мир за сутки: новый премьер Японии, крушение вертолета и ситуация с COVID

Мир за сутки: новый премьер Японии, крушение вертолета и "вирус Х"

2021-10-04T08:45+0300

2021-10-04T08:45+0300

2021-10-04T09:06+0300

в мире

япония

премьер-министр

вертолет

крушение

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КИШИНЕВ, 4 окт – Sputnik. Нижняя палата японского парламента большинством голосов избрала главу правящей Либерально-демократической партии Японии Фумио Кисиду. РИА Новости сообщает, что ранее политик занимал пост главы МИД.Кисида стал сотым премьер-министром страны, голосование транслировалось в прямом эфире.Премьер-министр в Японии выбирается большинством голосов из представленных партиями кандидатов. Каждое политическое движение выдвигает своего кандидата, как правило, это их лидеры. В течение понедельника будет объявлен новый состав кабинета министров. Также Кисида в понедельник заявил, что после избрания намерен распустить нижнюю палату парламента в связи с истечением срока ее полномочий с тем, чтобы провести выборы 31 октября.В Подмосковье разбился вертолетВертолет Robinson R-44 упал в лесу в районе Тураевского шоссе вблизи подмосковного Лыткарино. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления МЧС по Московской области.На борту находились двое мужчин и женщина, все трое погибли. Сообщается, что вертолет выполнял учебно-тренировочный полет.Ведомство отметило, что информация о ЧП поступила спасателям в 19.41 в воскресенье. Возгорания после падения не было. На месте аварии работают четыре единицы техники и 12 спасателей. Причины катастрофы пока не известны.По факту падения вертолета Следственным комитетом РФ заведено уголовное дело, сообщила агентству представитель Западного межрегионального следственного управления на транспорте Елена Марковская.Ситуация с COVID-19 в миреПо данным университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру составляет более 234 миллиона.На утро 4 октября число случаев заражения COVID-19 в мире насчитывает 234 885 333. Из них 4 897 122 человека скончалось. На первой строчке по числу инфицированных – США (43 682 974). Следом идут Индия (33 813 903) и Бразилия (21 468 121).В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Великобритания (7 937 810), Россия (7 474 850), Франция (7 120 214), Турция (7 208 851), Иран (5 624 128), Аргентина (1 259 738) и Колумбия (4 962 054).На Украине, согласно данным университета, всего было выявлено 2 566 875 случаев заражения, в Румынии – 1 265 827.В Молдове с начала пандемии количество инфицированных составило 297 232. В воскресенье профильное министерство сообщило о 560 подтвержденных случаях заражения. Число пациентов, погибших от COVID-19 за время пандемии, составляет 6854, выздоровело 280 754 человека.

https://ru.sputnik.md/20211003/v-izraile-ofitsialno-vvedena-trekhkratnaya-vaktsinatsiya-ot-covid-45227921.html

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в мире, япония, премьер-министр, вертолет, крушение