https://ru.sputnik.md/20211004/protsent-vaktsinirovanny-zabolevayut-covid-19-45251202.html

Назван процент вакцинированных, которые заболевают COVID-19

Назван процент вакцинированных, которые заболевают COVID-19

Назван процент вакцинированных, которые заболевают COVID-19

2021-10-04T18:22+0300

2021-10-04T18:22+0300

2021-10-04T18:22+0300

коронавирус

вакцина

вакцинация

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КИШИНЕВ, 4 окт - Sputnik. В России представили статистику заболеваемости COVID-19 у привитых пациентов, передает РИА Новости. По словам министра здравоохранения России Михаила Мурашко, из числа привитых от коронавируса заболевают всего 2%.Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.

https://ru.sputnik.md/20211003/v-izraile-ofitsialno-vvedena-trekhkratnaya-vaktsinatsiya-ot-covid-45227921.html

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2021

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вакцина, вакцинация