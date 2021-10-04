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Назван процент вакцинированных, которые заболевают COVID-19
Назван процент вакцинированных, которые заболевают COVID-19
Назван процент вакцинированных, которые заболевают COVID-19
2021-10-04T18:22+0300
2021-10-04T18:22+0300
коронавирус
вакцина
вакцинация
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КИШИНЕВ, 4 окт - Sputnik. В России представили статистику заболеваемости COVID-19 у привитых пациентов, передает РИА Новости. По словам министра здравоохранения России Михаила Мурашко, из числа привитых от коронавируса заболевают всего 2%.Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.
https://ru.sputnik.md/20211003/v-izraile-ofitsialno-vvedena-trekhkratnaya-vaktsinatsiya-ot-covid-45227921.html
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вакцина, вакцинация

Назван процент вакцинированных, которые заболевают COVID-19

18:22 04.10.2021
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© Inquam Photos / OCTAV GANEABolnavi de COVID internați la spitalul „Marius Nasta” din București
Bolnavi de COVID internați la spitalul „Marius Nasta” din București - Sputnik Молдова, 1920, 04.10.2021
© Inquam Photos / OCTAV GANEA
Данные представил министр здравоохранения России Михаила Мурашко.
КИШИНЕВ, 4 окт - Sputnik. В России представили статистику заболеваемости COVID-19 у привитых пациентов, передает РИА Новости. По словам министра здравоохранения России Михаила Мурашко, из числа привитых от коронавируса заболевают всего 2%.

"Сегодня из числа вакцинированных заболевают 2%. Те, кто сегодня заболевают и попадают в стационары, в своем большинстве это невакцинированные", - сказал Мурашко журналистам.

Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.
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Вчера, 13:50
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С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.
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