https://ru.sputnik.md/20211004/samyy-tochnyy-prognoz-pogody-kakikh-temperatur-zhdat-v-nachale-nedeli-45231077.html
Самый точный прогноз погоды: каких температур ждать в начале недели
Самый точный прогноз погоды: каких температур ждать в начале недели
Какая погода будет в Молдове 4 5 и 6 октября
2021-10-04T07:00+0300
2021-10-04T07:00+0300
2021-10-04T07:00+0300
молдова
прогноз погоды
погода
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КИШИНЕВ, 4 окт – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 4 октября погода в Молдове будет определяться влиянием области высокого атмосферного давления. Переменная облачность, без осадков.Ветер юго-восточный слабый.Средняя температура в дневные часы в республике составит от +14 до +19 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +1 до +6 градусов, местами заморозки до -2 градусов.Точный прогноз погоды в Кишиневе третьего октября: ночью – от +4 до +6, днем – от +15 до +17.Во вторник и в последующие несколько дней в республике сохранится та же температура, от +14 до +19 градусов, существенных осадков не ожидается. С 9 октября начнет постепенно холодатьПраздники и народные приметы4 октября (21 сентября по старому стилю) православные верующие почитают память апостола от семидесяти святого Кодрата Афинского. Кодрат родился во второй половине I века в Греции. Святой был учеником первых двенадцать апостолов и ими же был рукоположен в сан епископа Афинского.Вместе с Кодратом в этот день вспоминали и святого Ипата. Прославился он тем, что стал на защиту уничтожаемых икон. Он даже отстоял перед императором Львом Исаврянином православное иконопочитание. Разгневанный правитель приказал предать святого разным жестоким пыткам и мукам, после чего предать смерти.На Руси на Кондрата (Кодрата) и Ипата нельзя было лениться. В народе говорили, что тот, кто день проведет в работе, будет вознагражден если и не богатством, то хотя бы благополучием. Этот день считался благоприятным для удобрения земли.
https://ru.sputnik.md/20210928/lavrov--podgotovka-konferentsia-klimat-45110851.html
https://ru.sputnik.md/20210929/pravoslavnyy-kalendar-samye-vazhnye-prazdniki-oktyabrya-45136543.html
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Евгений Чебан
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молдова, прогноз погоды, погода
Самый точный прогноз погоды: каких температур ждать в начале недели
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КИШИНЕВ, 4 окт – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 4 октября погода в Молдове будет определяться влиянием области высокого атмосферного давления. Переменная облачность, без осадков.
Ветер юго-восточный слабый.
Средняя температура в дневные часы в республике составит от +14 до +19 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +1 до +6 градусов, местами заморозки до -2 градусов.
Точный прогноз погоды в Кишиневе третьего октября: ночью – от +4 до +6, днем – от +15 до +17.
Во вторник и в последующие несколько дней в республике сохранится та же температура, от +14 до +19 градусов, существенных осадков не ожидается. С 9 октября начнет постепенно холодать
Праздники и народные приметы
4 октября (21 сентября по старому стилю) православные верующие почитают память апостола от семидесяти святого Кодрата Афинского. Кодрат родился во второй половине I века в Греции. Святой был учеником первых двенадцать апостолов и ими же был рукоположен в сан епископа Афинского.
Вместе с Кодратом в этот день вспоминали и святого Ипата. Прославился он тем, что стал на защиту уничтожаемых икон. Он даже отстоял перед императором Львом Исаврянином православное иконопочитание. Разгневанный правитель приказал предать святого разным жестоким пыткам и мукам, после чего предать смерти.
На Руси на Кондрата (Кодрата) и Ипата нельзя было лениться. В народе говорили, что тот, кто день проведет в работе, будет вознагражден если и не богатством, то хотя бы благополучием. Этот день считался благоприятным для удобрения земли.