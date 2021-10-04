https://ru.sputnik.md/20211004/samyy-tochnyy-prognoz-pogody-kakikh-temperatur-zhdat-v-nachale-nedeli-45231077.html

Самый точный прогноз погоды: каких температур ждать в начале недели

Самый точный прогноз погоды: каких температур ждать в начале недели

Какая погода будет в Молдове 4 5 и 6 октября

2021-10-04T07:00+0300

2021-10-04T07:00+0300

2021-10-04T07:00+0300

молдова

прогноз погоды

погода

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КИШИНЕВ, 4 окт – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 4 октября погода в Молдове будет определяться влиянием области высокого атмосферного давления. Переменная облачность, без осадков.Ветер юго-восточный слабый.Средняя температура в дневные часы в республике составит от +14 до +19 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +1 до +6 градусов, местами заморозки до -2 градусов.Точный прогноз погоды в Кишиневе третьего октября: ночью – от +4 до +6, днем – от +15 до +17.Во вторник и в последующие несколько дней в республике сохранится та же температура, от +14 до +19 градусов, существенных осадков не ожидается. С 9 октября начнет постепенно холодатьПраздники и народные приметы4 октября (21 сентября по старому стилю) православные верующие почитают память апостола от семидесяти святого Кодрата Афинского. Кодрат родился во второй половине I века в Греции. Святой был учеником первых двенадцать апостолов и ими же был рукоположен в сан епископа Афинского.Вместе с Кодратом в этот день вспоминали и святого Ипата. Прославился он тем, что стал на защиту уничтожаемых икон. Он даже отстоял перед императором Львом Исаврянином православное иконопочитание. Разгневанный правитель приказал предать святого разным жестоким пыткам и мукам, после чего предать смерти.На Руси на Кондрата (Кодрата) и Ипата нельзя было лениться. В народе говорили, что тот, кто день проведет в работе, будет вознагражден если и не богатством, то хотя бы благополучием. Этот день считался благоприятным для удобрения земли.

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2021

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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молдова, прогноз погоды, погода