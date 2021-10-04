https://ru.sputnik.md/20211004/smi-khakery-prodaja-dannye-poltora-milliarda-polzovateley-facebook-45263170.html

СМИ: хакеры продают данные полутора миллиардов пользователей Facebook

СМИ: хакеры продают данные полутора миллиардов пользователей Facebook

СМИ: хакеры продают данные полутора миллиардов пользователей Facebook

2021-10-04T22:46+0300

2021-10-04T22:46+0300

2021-10-04T22:47+0300

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КИШИНЕВ, 4 окт - Sputnik. Личные данные 1,5 миллиарда пользователей социальной сети Facebook выставили на продажу на черном рынке, сообщает РИА Новости со ссылкой интернет-издание Privacy Affairs.По пока неподтвержденным официально данным, речь идет об именах, физических и электронных адресах и телефонных номерах пользователей соцсети.Издание напоминает, что в конце сентября пользователь одной из хакерских площадок сообщил, что получил доступ к базе Facebook, содержащей данные 1,5 миллиарда клиентов. Сейчас, как пишет портал, база выставлена на продажу. Приобрести ее можно как целиком, так и частями. Один из потенциальных покупателей пишет, что ему предложили купить данные миллиона аккаунтов пользователей Facebook за 5 тысяч долларов. Издание отмечает что это крупнейший по объему "слив" данных пользователей Facebook.От компании Facebook комментариев по этой теме и подтверждения данной информации не поступало.По данным сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов, пользователи Facebook, Instagram и WhatsApp в разных странах, в том числе из Молдовы, жалуются на масштабные сбои в работе сервисов. Первые сообщения о неполадках появились после 18:34. В основном на сбои жалуются пользователи из США и Великобритании, а также из Канады, России, Нидерландов, Германии, Италии, Франции и других стран.Сама компания через Twitter сообщила, что в курсе проблем с доступом у "некоторых людей" и работает над тем, чтобы все пришло в норму как можно скорее.

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https://ru.sputnik.md/20211004/v-rabote-facebook-instagram-i-whatsapp-proizoshel-globalnyy-sboy-45261659.html

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