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СМИ: хакеры продают данные полутора миллиардов пользователей Facebook
СМИ: хакеры продают данные полутора миллиардов пользователей Facebook
СМИ: хакеры продают данные полутора миллиардов пользователей Facebook
2021-10-04T22:46+0300
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КИШИНЕВ, 4 окт - Sputnik. Личные данные 1,5 миллиарда пользователей социальной сети Facebook выставили на продажу на черном рынке, сообщает РИА Новости со ссылкой интернет-издание Privacy Affairs.По пока неподтвержденным официально данным, речь идет об именах, физических и электронных адресах и телефонных номерах пользователей соцсети.Издание напоминает, что в конце сентября пользователь одной из хакерских площадок сообщил, что получил доступ к базе Facebook, содержащей данные 1,5 миллиарда клиентов. Сейчас, как пишет портал, база выставлена на продажу. Приобрести ее можно как целиком, так и частями. Один из потенциальных покупателей пишет, что ему предложили купить данные миллиона аккаунтов пользователей Facebook за 5 тысяч долларов. Издание отмечает что это крупнейший по объему "слив" данных пользователей Facebook.От компании Facebook комментариев по этой теме и подтверждения данной информации не поступало.По данным сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов, пользователи Facebook, Instagram и WhatsApp в разных странах, в том числе из Молдовы, жалуются на масштабные сбои в работе сервисов. Первые сообщения о неполадках появились после 18:34. В основном на сбои жалуются пользователи из США и Великобритании, а также из Канады, России, Нидерландов, Германии, Италии, Франции и других стран.Сама компания через Twitter сообщила, что в курсе проблем с доступом у "некоторых людей" и работает над тем, чтобы все пришло в норму как можно скорее.
https://ru.sputnik.md/20211004/sboy-skolko-poteryala-mirovaya-ekonomika-i-tsukerberg-iz-za-problem-s-facebook-45262820.html
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facebook, хакеры, instagram

СМИ: хакеры продают данные полутора миллиардов пользователей Facebook

22:46 04.10.2021 (обновлено: 22:47 04.10.2021)
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© Sputnik / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкВирус-вымогатель атаковал IT-системы компаний в разных странах
Вирус-вымогатель атаковал IT-системы компаний в разных странах - Sputnik Молдова, 1920, 04.10.2021
© Sputnik / Владимир Трефилов
/
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Речь идет об именах, физических и электронных адресах и телефонных номерах пользователей соцсети.
КИШИНЕВ, 4 окт - Sputnik. Личные данные 1,5 миллиарда пользователей социальной сети Facebook выставили на продажу на черном рынке, сообщает РИА Новости со ссылкой интернет-издание Privacy Affairs.
По пока неподтвержденным официально данным, речь идет об именах, физических и электронных адресах и телефонных номерах пользователей соцсети.
Издание напоминает, что в конце сентября пользователь одной из хакерских площадок сообщил, что получил доступ к базе Facebook, содержащей данные 1,5 миллиарда клиентов. Сейчас, как пишет портал, база выставлена на продажу. Приобрести ее можно как целиком, так и частями. Один из потенциальных покупателей пишет, что ему предложили купить данные миллиона аккаунтов пользователей Facebook за 5 тысяч долларов. Издание отмечает что это крупнейший по объему "слив" данных пользователей Facebook.
Social media - Sputnik Молдова, 1920, 04.10.2021
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Дорогой сбой - сколько потеряла мировая экономика и Цукерберг из-за проблем с Facebook
Вчера, 22:12
252
2
От компании Facebook комментариев по этой теме и подтверждения данной информации не поступало.
По данным сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов, пользователи Facebook, Instagram и WhatsApp в разных странах, в том числе из Молдовы, жалуются на масштабные сбои в работе сервисов. Первые сообщения о неполадках появились после 18:34. В основном на сбои жалуются пользователи из США и Великобритании, а также из Канады, России, Нидерландов, Германии, Италии, Франции и других стран.
Мессенджер WhatsApp - Sputnik Молдова, 1920, 04.10.2021
Общество
В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел глобальный сбой
Вчера, 20:12
483
4
Сама компания через Twitter сообщила, что в курсе проблем с доступом у "некоторых людей" и работает над тем, чтобы все пришло в норму как можно скорее.
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