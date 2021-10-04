https://ru.sputnik.md/20211004/spetaru-drugaya-lyubov-pas-k-zapadu-ili-traditsionnoe-sotrudnichestvo-s-vostokom-45159754.html

Спэтару: другая любовь PAS к Западу или традиционное сотрудничество с Востоком

Спэтару: другая любовь PAS к Западу или традиционное сотрудничество с Востоком

Эксперт напомнила предвыборные обещания правящей партии и выразила надежду на то, что небольшая Молдова сохранит отношения как с Западом, так и с Востоком.

2021-10-04T08:00+0300

2021-10-04T08:00+0300

2021-10-04T08:00+0300

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Спэтару: другая любовь PAS к Западу или традиционное сотрудничество с Востоком Спэтару: другая любовь PAS к Западу или традиционное сотрудничество с Востоком

Сегодня, продолжила Спэтару, мы видим взвешенную политическую повестку PAS в дипломатии, остается надеяться, что партия свое слово сдержит, поскольку очень маленькая Молдова находится на рубеже двух сил влияния – Запада и Востока. Отношений с Россией терять не стоит. Не могут не радовать и хорошие отношения с партнерами из Европы, но не стоит также забывать и о молдавских гражданах, которые сейчас работают в России.

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2021

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Валентина Топоривская https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

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Валентина Топоривская https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

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