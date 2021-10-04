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Спэтару: другая любовь PAS к Западу или традиционное сотрудничество с Востоком
Спэтару: другая любовь PAS к Западу или традиционное сотрудничество с Востоком
Эксперт напомнила предвыборные обещания правящей партии и выразила надежду на то, что небольшая Молдова сохранит отношения как с Западом, так и с Востоком.
2021-10-04T08:00+0300
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Спэтару: другая любовь PAS к Западу или традиционное сотрудничество с Востоком
Спэтару: другая любовь PAS к Западу или традиционное сотрудничество с Востоком
Сегодня, продолжила Спэтару, мы видим взвешенную политическую повестку PAS в дипломатии, остается надеяться, что партия свое слово сдержит, поскольку очень маленькая Молдова находится на рубеже двух сил влияния – Запада и Востока. Отношений с Россией терять не стоит. Не могут не радовать и хорошие отношения с партнерами из Европы, но не стоит также забывать и о молдавских гражданах, которые сейчас работают в России.
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Валентина Топоривская
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экспертиза, подкасты, аудио

Спэтару: другая любовь PAS к Западу или традиционное сотрудничество с Востоком

08:00 04.10.2021
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Спэтару: другая любовь PAS к Западу или традиционное сотрудничество с Востоком
Валентина Топоривская - Sputnik Молдова
Валентина Топоривская
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Эксперт напомнила предвыборные обещания правящей партии и выразила надежду на то, что небольшая Молдова сохранит отношения как с Западом, так и с Востоком.

"Я могу судить по тому, как и что представители правящей партии обещали в период выборов. Они нам обещали политику, основанную на взаимных интересах и на уважении всех наших соседей, и что они будут стараться дипломатично общаться со всеми странами", - рассказала в эфире студии Sputnik Молдова политический аналитик, бывший депутат парламента Арина Спэтару.

Сегодня, продолжила Спэтару, мы видим взвешенную политическую повестку PAS в дипломатии, остается надеяться, что партия свое слово сдержит, поскольку очень маленькая Молдова находится на рубеже двух сил влияния – Запада и Востока. Отношений с Россией терять не стоит. Не могут не радовать и хорошие отношения с партнерами из Европы, но не стоит также забывать и о молдавских гражданах, которые сейчас работают в России.
"Мы должны создать все условия, чтобы их права были защищены. Мы не должны забывать, что Россия может стать для Молдовы очень хорошим рынком сбыта молдавской продукции, - от фруктов до уже переработанной продукции. Я считаю, что в маленькой Молдове мы должны научиться ладить со всеми, защищать интересы молдавских граждан и быть взвешенными", - заключила аналитик.
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