https://ru.sputnik.md/20211004/spetaru-drugaya-lyubov-pas-k-zapadu-ili-traditsionnoe-sotrudnichestvo-s-vostokom-45159754.html
Спэтару: другая любовь PAS к Западу или традиционное сотрудничество с Востоком
Спэтару: другая любовь PAS к Западу или традиционное сотрудничество с Востоком
Эксперт напомнила предвыборные обещания правящей партии и выразила надежду на то, что небольшая Молдова сохранит отношения как с Западом, так и с Востоком.
2021-10-04T08:00+0300
2021-10-04T08:00+0300
2021-10-04T08:00+0300
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Спэтару: другая любовь PAS к Западу или традиционное сотрудничество с Востоком
Спэтару: другая любовь PAS к Западу или традиционное сотрудничество с Востоком
Сегодня, продолжила Спэтару, мы видим взвешенную политическую повестку PAS в дипломатии, остается надеяться, что партия свое слово сдержит, поскольку очень маленькая Молдова находится на рубеже двух сил влияния – Запада и Востока. Отношений с Россией терять не стоит. Не могут не радовать и хорошие отношения с партнерами из Европы, но не стоит также забывать и о молдавских гражданах, которые сейчас работают в России.
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Валентина Топоривская
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Валентина Топоривская
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экспертиза, подкасты, аудио
Спэтару: другая любовь PAS к Западу или традиционное сотрудничество с Востоком
Эксперт напомнила предвыборные обещания правящей партии и выразила надежду на то, что небольшая Молдова сохранит отношения как с Западом, так и с Востоком.
"Я могу судить по тому, как и что представители правящей партии обещали в период выборов. Они нам обещали политику, основанную на взаимных интересах и на уважении всех наших соседей, и что они будут стараться дипломатично общаться со всеми странами", - рассказала в эфире студии Sputnik Молдова политический аналитик, бывший депутат парламента Арина Спэтару.
Сегодня, продолжила Спэтару, мы видим взвешенную политическую повестку PAS в дипломатии, остается надеяться, что партия свое слово сдержит, поскольку очень маленькая Молдова находится на рубеже двух сил влияния – Запада и Востока. Отношений с Россией терять не стоит. Не могут не радовать и хорошие отношения с партнерами из Европы, но не стоит также забывать и о молдавских гражданах, которые сейчас работают в России.
"Мы должны создать все условия, чтобы их права были защищены. Мы не должны забывать, что Россия может стать для Молдовы очень хорошим рынком сбыта молдавской продукции, - от фруктов до уже переработанной продукции. Я считаю, что в маленькой Молдове мы должны научиться ладить со всеми, защищать интересы молдавских граждан и быть взвешенными", - заключила аналитик.