https://ru.sputnik.md/20211004/spynu-gazoprovod-yassy-ungeny-kishinev-uzhe-polnostyu-funktsionalen-45255808.html

Спыну: газопровод Яссы-Унгены-Кишинев уже полностью функционален

Спыну: газопровод Яссы-Унгены-Кишинев уже полностью функционален

Газопровод Яссы-Унгены-Кишинев уже полностью функционален

2021-10-04T17:11+0300

2021-10-04T17:11+0300

2021-10-04T17:12+0300

общество

в молдове

румыния

молдова

газопровод яссы-унгены

константин спыну

андрей спыну

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КИШИНЕВ, 4 окт - Sputnik. Газопровод Яссы-Унгены-Кишинев полностью функционален. Об этом стало известно на встрече вице-премьера, министра инфраструктуры и регионального развития Андрея Спыну с генеральным директором Transgaz Румынии Ионом Стерианом и администратором Eurotransgaz Николае Фарангой Даном."После многих лет работы, бюрократии и испытаний газопровод Яссы-Кишинев предлагает нам доступ к европейскому энергетическому рынку. Мы обсуждали с румынскими официальными лицами возможность поставки природного газа по этому газопроводу в предстоящий период", - написал Спыну на своей странице. Ранее Спыну заявил, что руководство "Молдовагаз" продлило контракт с "Газпромом" на один месяц. Согласно новому контракту, Молдова будет закупать газ по 790 долларов за тысячу кубометров.Газопровод Яссы-Унгены-КишиневРаботы на отрезке газопровода Унгены-Кишинев велись с начала 2019 года. Процесс сдачи в эксплуатацию этого объекта несколько раз переносился. Протяженность газопровода Унгены-Кишинев составляет около 120 километров, по нему можно будет импортировать 1,5 миллиарда кубометров газа в год (свыше четырех миллионов кубометров в сутки, при потребности около 15,5 миллиона). Эта газовая ветка подключит молдавскую столицу, главный регион потребления газа в стране, к построенному ранее при поддержке ЕС и Румынии газопроводу Яссы-Унгены. Данная магистраль подачи соединяет Молдову и западную страну-соседку.Газопроводом управляло специально созданное несколько лет назад госпредприятие Vestmoldtransgaz, которое весной 2018 года приватизировала румынская компания Transgaz. Ранее сообщалось, что через ветку Яссы-Унгены поступает около миллиона кубометров газа в год. Как отмечают эксперты, поставки в таких объемах можно квалифицировать как незначительные, так как они даже не попадают в отчетность Национального агентства по регулированию в энергетике.

https://ru.sputnik.md/20211001/spynu-rabota-gazoprovod-yassy-ungeny-kishinev-45186803.html

https://ru.sputnik.md/20201202/yassy-ungeny-kishinev--gazovyy-dolgostroy-s-politicheskim-podtekstom-32735972.html

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в молдове, румыния, молдова, газопровод яссы-унгены, константин спыну, андрей спыну