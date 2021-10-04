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Вмешиваются ли США в отношения Кишинева и Тирасполя
Вмешиваются ли США в отношения Кишинева и Тирасполя
Вмешиваются ли США в отношения Кишинева и Тирасполя
2021-10-04T08:30+0300
2021-10-04T08:30+0300
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Новый посол США в Молдове Дойл Логсдон сходу озаботился отношениями Кишинева и Тирасполя – он намерен добиваться вывода российских миротворцев из Приднестровья."Урегулирование конфликта в Приднестровье остается приоритетом", – заявил он на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса по утверждению его кандидатуры.Логсдон добавил, что "российское вредоносное влияние и дезинформация угрожают демократическому развитию Молдовы, амбициозной программе реформ и ее европейскому курсу". Он отметил, что в случае одобрения его кандидатуры сенаторами будет "тесно сотрудничать с представителями высшего руководства, гражданским обществом и международными партнерами с целью поддержки программы демократических реформ в Молдове и повышения ее устойчивости к вредоносному влиянию и дезинформации".Что кроется за высказываниями Дойла Логсдона? Насколько хорошо западное экспертное сообщество понимает причины возникновения приднестровского конфликта и вообще суть постсоветских конфликтов? И понимают ли это в России?А также: победа "Шерифа" – это "мягкая сила" России или хорошая работа украинского тренера?Об этом и многом другом – в беседе радиостудии Sputnik Молдова с журналистом, публицистом и писателем Арменом Гаспаряном.
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Сергей Цуркану
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кишинев, молдова, сша, тирасполь, видео

Вмешиваются ли США в отношения Кишинева и Тирасполя

08:30 04.10.2021
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Сергей Цуркану - Sputnik Молдова
Сергей Цуркану
Все материалы
В новом выпуске передачи "Утро на Sputnik'e" обсуждаем, что ждет Приднестровье в ближайшее время.
Новый посол США в Молдове Дойл Логсдон сходу озаботился отношениями Кишинева и Тирасполя – он намерен добиваться вывода российских миротворцев из Приднестровья.
"Урегулирование конфликта в Приднестровье остается приоритетом", – заявил он на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса по утверждению его кандидатуры.
Логсдон добавил, что "российское вредоносное влияние и дезинформация угрожают демократическому развитию Молдовы, амбициозной программе реформ и ее европейскому курсу". Он отметил, что в случае одобрения его кандидатуры сенаторами будет "тесно сотрудничать с представителями высшего руководства, гражданским обществом и международными партнерами с целью поддержки программы демократических реформ в Молдове и повышения ее устойчивости к вредоносному влиянию и дезинформации".
Что кроется за высказываниями Дойла Логсдона? Насколько хорошо западное экспертное сообщество понимает причины возникновения приднестровского конфликта и вообще суть постсоветских конфликтов? И понимают ли это в России?
А также: победа "Шерифа" – это "мягкая сила" России или хорошая работа украинского тренера?
Об этом и многом другом – в беседе радиостудии Sputnik Молдова с журналистом, публицистом и писателем Арменом Гаспаряном.
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