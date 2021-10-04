https://ru.sputnik.md/20211004/ssha-otnosheniya-kishinev-tiraspol-45232930.html

Вмешиваются ли США в отношения Кишинева и Тирасполя

Вмешиваются ли США в отношения Кишинева и Тирасполя

Вмешиваются ли США в отношения Кишинева и Тирасполя

2021-10-04T08:30+0300

2021-10-04T08:30+0300

2021-10-04T08:30+0300

радио

кишинев

молдова

сша

тирасполь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/04/45239918_0:0:1628:915_1920x0_80_0_0_41e126ae74b866a33c67d38e360b3dd8.jpg

Новый посол США в Молдове Дойл Логсдон сходу озаботился отношениями Кишинева и Тирасполя – он намерен добиваться вывода российских миротворцев из Приднестровья."Урегулирование конфликта в Приднестровье остается приоритетом", – заявил он на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса по утверждению его кандидатуры.Логсдон добавил, что "российское вредоносное влияние и дезинформация угрожают демократическому развитию Молдовы, амбициозной программе реформ и ее европейскому курсу". Он отметил, что в случае одобрения его кандидатуры сенаторами будет "тесно сотрудничать с представителями высшего руководства, гражданским обществом и международными партнерами с целью поддержки программы демократических реформ в Молдове и повышения ее устойчивости к вредоносному влиянию и дезинформации".Что кроется за высказываниями Дойла Логсдона? Насколько хорошо западное экспертное сообщество понимает причины возникновения приднестровского конфликта и вообще суть постсоветских конфликтов? И понимают ли это в России?А также: победа "Шерифа" – это "мягкая сила" России или хорошая работа украинского тренера?Об этом и многом другом – в беседе радиостудии Sputnik Молдова с журналистом, публицистом и писателем Арменом Гаспаряном.

кишинев

молдова

сша

тирасполь

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Сергей Цуркану https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg

Сергей Цуркану https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Сергей Цуркану https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg

кишинев, молдова, сша, тирасполь, видео