https://ru.sputnik.md/20211004/stolitsa-afganistan-bez-elektroenergia-45250342.html
Столица Афганистана может остаться без электроэнергии
Столица Афганистана может остаться без электроэнергии
К зиме подача электроэнергии в столицу Афганистана Кабул может быть приостановлена за неуплату
2021-10-04T23:11+0300
2021-10-04T23:11+0300
2021-10-04T23:11+0300
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кабул
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электроэнергия
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КИШИНЕВ, 4 окт - Sputnik. К зиме подача электроэнергии в столицу Афганистана Кабул может быть приостановлена, поскольку движение "Талибан"* не оплатило счета за ее поставки из стран Центральной Азии и не возобновило сбор денег за нее с потребителей, передает РИА Новости со ссылкой на издание Wall Street Journal."Последствия будут видны по всей стране, но особенно в Кабуле. Произойдет отключение электричества, которое вернет Афганистан в темные века в том, что касается электроэнергии и телекоммуникаций", - сообщил экс-глава государственной энергетической корпорации Афганистана (DABS) Дауд Нурзай, который продолжает поддерживать контакты с оставшимся руководством DABS.Как пишет Wall Street Journal, около 50% поставок электроэнергии в Афганистан приходится на Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан, запад страны также получает электроэнергию из Ирана. Газета отмечает, что в Афганистане почти нет национальной энергетической системы, а местное производство электроэнергии, которое в основном происходит за счет ГЭС, в этом году пострадало из-за засухи.По его словам, для того, чтобы спасти ситуацию с электроэнергией в Афганистане, необходимо 90 миллионов долларов. Ахмадзай призвал международных доноров решить проблему с долгом афганской энергетической компании перед странам Центральной Азии или оплатить счета потребителей.Отмечается, что на данный момент в Кабуле нет проблем с подачей электроэнергии.Представители "Талибана"* пока не прокомментировали данную информацию.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Террористическая организация, запрещенная в России
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афганистан, кабул, талибан, электроэнергия
Столица Афганистана может остаться без электроэнергии
В Афганистане почти нет национальной энергетической системы, а местное производство электроэнергии в этом году пострадало из-за засухи.
КИШИНЕВ, 4 окт - Sputnik.
К зиме подача электроэнергии в столицу Афганистана Кабул может быть приостановлена, поскольку движение "Талибан"* не оплатило счета за ее поставки из стран Центральной Азии и не возобновило сбор денег за нее с потребителей, передает РИА Новости
со ссылкой на издание Wall Street Journal.
"Последствия будут видны по всей стране, но особенно в Кабуле. Произойдет отключение электричества, которое вернет Афганистан в темные века в том, что касается электроэнергии и телекоммуникаций", - сообщил экс-глава государственной энергетической корпорации Афганистана (DABS) Дауд Нурзай, который продолжает поддерживать контакты с оставшимся руководством DABS.
Как пишет Wall Street Journal, около 50% поставок электроэнергии в Афганистан приходится на Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан, запад страны также получает электроэнергию из Ирана. Газета отмечает, что в Афганистане почти нет национальной энергетической системы, а местное производство электроэнергии, которое в основном происходит за счет ГЭС, в этом году пострадало из-за засухи.
"Наши соседи имеют право отключить нам подачу электроэнергии, согласно контракту... Мы убеждаем их этого не делать, и что они получат деньги", - приводит издание слова операционного директора DABS Сафиуллы Ахмадзая, который сохранил свой пост после захвата талибами Афганистана, но был смещен с должности в воскресенье.
По его словам, для того, чтобы спасти ситуацию с электроэнергией в Афганистане, необходимо 90 миллионов долларов. Ахмадзай призвал международных доноров решить проблему с долгом афганской энергетической компании перед странам Центральной Азии или оплатить счета потребителей.
Отмечается, что на данный момент в Кабуле нет проблем с подачей электроэнергии.
Представители "Талибана"* пока не прокомментировали данную информацию.
В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
* Террористическая организация, запрещенная в России