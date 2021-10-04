https://ru.sputnik.md/20211004/stoyanoglo-obvinil-vlasti-45245207.html
Стояногло обвинил власти в очернении генпрокурора: названы конкретные имена
Стояногло обвинил власти в очернении генпрокурора: названы конкретные имена
Стояногло обвинил власти в очернении генпрокурора: названы конкретные имена
2021-10-04T12:07+0300
2021-10-04T12:07+0300
2021-10-04T12:24+0300
общество
в молдове
молдова
генпрокурор
александр стояногло
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КИШИНЕВ, 4 окт – Sputnik. Глава генеральной прокуратуры Александр Стояногло обвинил политическую элиту и действующие власти в кампании по очернению генпрокурора. Заявления были сделаны в понедельник в ходе брифинга. По его словам, после формирования нового правительства в стране была объявлена война коррупции, но по факту "главной целью стал генпрокурор". По данным Стояногло, организаторы кампании – президент Майя Санду, партия "Действие и солидарность (PAS), подконтрольные СМИ, НПО и криминальные группы. Он отметил, что кампанию по очернению генпрокурора спонсируют фонд Конрада Аденауэра, Фонд Сороса, представители ЕС и другие партнеры президента.В то же время Стояногло сообщил, что Генпрокуратуре удалось получить телефонные переговоры бывшего главы Антикоррупционной прокуратуры Виорела Мораря и найти доказательства того, что в 2019 году он консультировал правительство Майи Санду по многим вопросам.В частности, в распоряжении Генпрокуратуры есть переговоры Мораря с мужем премьера Натальи Гаврилицы, а также вице-премьером Андреем Спыну. Кроме того, Морарь тесно общался с бывшим послом ЕС в Молдове Петером Михалко. "Вы можете представить, каким ценным кадром оказался Виорел Морарь для наших внешних партнеров?" – отметил Стояногло. Подводя итог брифинга, генпрокурор отметил, что до настоящего времени проходят регулярные заседания НПО с представителями прессы и разрабатываются сценарии для манипуляции общественным мнением, дискредитации генпрокурора и других госинститутов. Стояногло уточнил, что срочное и с нарушением процедур принятие поправок в закон "О прокуратуре" вызывает подозрения так же, как и последующее молчание делегации ЕС, посольства США и других партнеров по развитию.
https://ru.sputnik.md/20210930/ks-otklonil-tri-zaprosa-stoyanoglo-po-popravkam-zakon-prokurature-45165149.html
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в молдове, молдова, генпрокурор, александр стояногло
Стояногло обвинил власти в очернении генпрокурора: названы конкретные имена
12:07 04.10.2021 (обновлено: 12:24 04.10.2021)
Генеральный прокурор Молдовы выступил со множеством обвинений.
КИШИНЕВ, 4 окт – Sputnik. Глава генеральной прокуратуры Александр Стояногло обвинил политическую элиту и действующие власти в кампании по очернению генпрокурора. Заявления были сделаны в понедельник в ходе брифинга.
По его словам, после формирования нового правительства в стране была объявлена война коррупции, но по факту "главной целью стал генпрокурор".
По данным Стояногло, организаторы кампании – президент Майя Санду, партия "Действие и солидарность (PAS), подконтрольные СМИ, НПО и криминальные группы.
"Все выводы так называемых экспертов не обоснованы. Их исследования малоценны. Почему все вдруг останавливаются на деятельности Генпрокуратуры? Мы говорим о несправедливых нападках на меня. Это проблема номер один для нынешней политической элиты, включая президента Майю Санду", – заявил Стояногло.
Он отметил, что кампанию по очернению генпрокурора спонсируют фонд Конрада Аденауэра, Фонд Сороса, представители ЕС и другие партнеры президента.
В то же время Стояногло сообщил, что Генпрокуратуре удалось получить телефонные переговоры бывшего главы Антикоррупционной прокуратуры Виорела Мораря и найти доказательства того, что в 2019 году он консультировал правительство Майи Санду по многим вопросам.
В частности, в распоряжении Генпрокуратуры есть переговоры Мораря с мужем премьера Натальи Гаврилицы, а также вице-премьером Андреем Спыну. Кроме того, Морарь тесно общался с бывшим послом ЕС в Молдове Петером Михалко.
"Вы можете представить, каким ценным кадром оказался Виорел Морарь для наших внешних партнеров?" – отметил Стояногло.
Подводя итог брифинга, генпрокурор отметил, что до настоящего времени проходят регулярные заседания НПО с представителями прессы и разрабатываются сценарии для манипуляции общественным мнением, дискредитации генпрокурора и других госинститутов.
Стояногло уточнил, что срочное и с нарушением процедур принятие поправок в закон "О прокуратуре" вызывает подозрения так же, как и последующее молчание делегации ЕС, посольства США и других партнеров по развитию.