https://ru.sputnik.md/20211004/stoyanoglo-otstavka-45246633.html
Стояногло рассказал, уйдет ли он в отставку
Стояногло рассказал, уйдет ли он в отставку
Стояногло рассказал, уйдет ли он в отставку
2021-10-04T14:17+0300
2021-10-04T14:17+0300
2021-10-04T14:17+0300
общество
в молдове
молдова
генпрокурор
генеральная прокуратура
александр стояногло
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КИШИНЕВ, 4 окт – Sputnik. Генпрокурор Александр Стояногло не собирается уходить в отставку, об этом он сообщил на брифинге в понедельник. Данное заявление прозвучало в ответ на вопрос, заданный в ходе брифинга, на котором генпрокурор обвинил политическую элиту в организации кампании по его очернению. Так, по данным Стояногло, организаторы кампании – президент Майя Санду, партия "Действие и солидарность (PAS), подконтрольные СМИ, НПО и криминальные группы.Он отметил, что кампанию по очернению генпрокурора спонсируют фонд Конрада Аденауэра, Фонд Сороса, представители ЕС и другие партнеры президента.В то же время Стояногло сообщил, что Генпрокуратуре удалось получить телефонные переговоры бывшего главы Антикоррупционной прокуратуры Виорела Мораря и найти доказательства того, что с 2019 года он обсуждал многие вопросы с нынешними представителями власти и послом ЕС в Молдове Петером Михалко.
https://ru.sputnik.md/20211004/stoyanoglo-obvinil-vlasti-45245207.html
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова, генпрокурор, генеральная прокуратура, александр стояногло
Стояногло рассказал, уйдет ли он в отставку
На вопрос об отставке генпрокурор ответил после выдвинутых им обвинений в адрес политической элиты Молдовы.
КИШИНЕВ, 4 окт – Sputnik. Генпрокурор Александр Стояногло не собирается уходить в отставку, об этом он сообщил на брифинге в понедельник.
"У меня нет причин ни юридических, ни моральных для отставки. Более того, все что я делал до настоящего времени, было сделано согласно закону", – уверен Стояногло.
Данное заявление прозвучало в ответ на вопрос, заданный в ходе брифинга, на котором генпрокурор обвинил политическую элиту в организации кампании по его очернению.
Так, по данным Стояногло, организаторы кампании – президент Майя Санду, партия "Действие и солидарность (PAS), подконтрольные СМИ, НПО и криминальные группы.
Он отметил, что кампанию по очернению генпрокурора спонсируют фонд Конрада Аденауэра, Фонд Сороса, представители ЕС и другие партнеры президента.
В то же время Стояногло сообщил, что Генпрокуратуре удалось получить телефонные переговоры бывшего главы Антикоррупционной прокуратуры Виорела Мораря и найти доказательства того, что с 2019 года он обсуждал многие вопросы с нынешними представителями власти и послом ЕС в Молдове Петером Михалко.