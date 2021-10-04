https://ru.sputnik.md/20211004/stoyanoglo-otstavka-45246633.html

Стояногло рассказал, уйдет ли он в отставку

Стояногло рассказал, уйдет ли он в отставку

Стояногло рассказал, уйдет ли он в отставку

2021-10-04T14:17+0300

2021-10-04T14:17+0300

2021-10-04T14:17+0300

общество

в молдове

молдова

генпрокурор

генеральная прокуратура

александр стояногло

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КИШИНЕВ, 4 окт – Sputnik. Генпрокурор Александр Стояногло не собирается уходить в отставку, об этом он сообщил на брифинге в понедельник. Данное заявление прозвучало в ответ на вопрос, заданный в ходе брифинга, на котором генпрокурор обвинил политическую элиту в организации кампании по его очернению. Так, по данным Стояногло, организаторы кампании – президент Майя Санду, партия "Действие и солидарность (PAS), подконтрольные СМИ, НПО и криминальные группы.Он отметил, что кампанию по очернению генпрокурора спонсируют фонд Конрада Аденауэра, Фонд Сороса, представители ЕС и другие партнеры президента.В то же время Стояногло сообщил, что Генпрокуратуре удалось получить телефонные переговоры бывшего главы Антикоррупционной прокуратуры Виорела Мораря и найти доказательства того, что с 2019 года он обсуждал многие вопросы с нынешними представителями власти и послом ЕС в Молдове Петером Михалко.

https://ru.sputnik.md/20211004/stoyanoglo-obvinil-vlasti-45245207.html

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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в молдове, молдова, генпрокурор, генеральная прокуратура, александр стояногло