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Генпрокурор прокомментировал появление Плахотнюка в "досье Пандоры"
Генпрокурор прокомментировал появление Плахотнюка в "досье Пандоры"
Стояногло прокомментировал появление Плахотнюка в "досье Пандоры"
2021-10-04T12:52+0300
2021-10-04T12:52+0300
общество
в молдове
молдова
владимир плахотнюк
генеральная прокуратура
александр стояногло
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КИШИНЕВ, 4 окт – Sputnik. Генпрокурор Молдовы Александр Стояногло прокомментировал на брифинге в понедельник появление имени Владимира Плахотнюка в "досье Пандоры", согласно которому олигарх перевел миллионы евро через новозеландский офшор. По словам Стояногло, он получил соответствующую информацию по этому делу утром в понедельник. По данным генпрокурора, Плахотнюк может быть в Турции."Последние наши переговоры с коллегами в Турции продемонстрировали, что он бывал там, а потом уехал", – добавил Стояногло.Отвечая на вопрос, может ли быть олигарх арестован, генпрокурор отметил, что "соответствующий запрос уже был отправлен в Турцию".
https://ru.sputnik.md/20211004/stoyanoglo-obvinil-vlasti-45245207.html
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова, владимир плахотнюк, генеральная прокуратура, александр стояногло

Генпрокурор прокомментировал появление Плахотнюка в "досье Пандоры"

12:52 04.10.2021
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© Sputnik / Mihai CarausProcuratura Generală
Procuratura Generală - Sputnik Молдова, 1920, 04.10.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
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Стояногло рассказал, может ли быть арестован Плахотнюк.
КИШИНЕВ, 4 окт – Sputnik. Генпрокурор Молдовы Александр Стояногло прокомментировал на брифинге в понедельник появление имени Владимира Плахотнюка в "досье Пандоры", согласно которому олигарх перевел миллионы евро через новозеландский офшор.
По словам Стояногло, он получил соответствующую информацию по этому делу утром в понедельник.

"Вскоре мы начнем расследование и по этому направлению. Нужно изучить, какие именно материалы появились, насколько они правдивы и так далее", – заявил Стояногло.

По данным генпрокурора, Плахотнюк может быть в Турции.
Alexandr Stoianoglo - Sputnik Молдова, 1920, 04.10.2021
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"Последние наши переговоры с коллегами в Турции продемонстрировали, что он бывал там, а потом уехал", – добавил Стояногло.
Отвечая на вопрос, может ли быть олигарх арестован, генпрокурор отметил, что "соответствующий запрос уже был отправлен в Турцию".
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