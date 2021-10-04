https://ru.sputnik.md/20211004/stoyanoglo-plakhotnyuk-dosie-pandory-45246267.html

Генпрокурор прокомментировал появление Плахотнюка в "досье Пандоры"

Генпрокурор прокомментировал появление Плахотнюка в "досье Пандоры"

Стояногло прокомментировал появление Плахотнюка в "досье Пандоры"

2021-10-04T12:52+0300

2021-10-04T12:52+0300

2021-10-04T12:52+0300

общество

в молдове

молдова

владимир плахотнюк

генеральная прокуратура

александр стояногло

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КИШИНЕВ, 4 окт – Sputnik. Генпрокурор Молдовы Александр Стояногло прокомментировал на брифинге в понедельник появление имени Владимира Плахотнюка в "досье Пандоры", согласно которому олигарх перевел миллионы евро через новозеландский офшор. По словам Стояногло, он получил соответствующую информацию по этому делу утром в понедельник. По данным генпрокурора, Плахотнюк может быть в Турции."Последние наши переговоры с коллегами в Турции продемонстрировали, что он бывал там, а потом уехал", – добавил Стояногло.Отвечая на вопрос, может ли быть олигарх арестован, генпрокурор отметил, что "соответствующий запрос уже был отправлен в Турцию".

https://ru.sputnik.md/20211004/stoyanoglo-obvinil-vlasti-45245207.html

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в молдове, молдова, владимир плахотнюк, генеральная прокуратура, александр стояногло