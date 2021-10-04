https://ru.sputnik.md/20211004/transportniki-zapros-spynu-45247921.html

Транспортники просят повышения тарифов: запрос направлен вице-премьеру Спыну

Транспортники просят повышения тарифов: запрос направлен вице-премьеру Спыну

Транспортники просят повышения тарифов: запрос направлен вице-премьеру Спыну

2021-10-04T15:23+0300

2021-10-04T15:23+0300

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КИШИНЕВ, 4 окт – Sputnik. Союз ассоциаций автоперевозчиков (APOTA) направил запрос в Министерство инфраструктуры и регионального развития, адресованный министру Андрею Спыну. Транспортники требуют вмешательства властей в урегулировании сложной ситуации, в которой оказалась отрасль и повышения тарифов на поездки. По словам Алексы, перевозчики больше не могут покрывать свои расходы, и эта проблема стала более заметной после первой волны роста цен на дизельное топливо.Транспортники отметили, что в начале этого года они направили запрос в Министерство экономики и инфраструктуры, в котором также просили пересмотреть тарифы, но министерство проигнорировало требования. В связи с этим представители APOTA подали жалобу с требованием привлечь к ответственности лиц, занимающих ответственные должности в министерстве.По данным перевозчиков, последний раз стоимость проезда на транспорте менялась в конце 2019 года, когда была установлена ​​цена 60 банов за километр. При этом представители APOTA уточнили, что в настоящее время перевозчики работают по этому тарифу, который всего на два бана выше рассчитанного экспертами в 2012 году, когда дизельное топливо стоило 16,6 лея за литр и при зарплате 1200 леев в месяц для водителя. Представители APOTA отметили в своем письме, что "согласно положениям методики расчета тарифов на услуги перевозки пассажиров и багажа, центральный специализированный орган обязан ежегодно производить расчеты и корректировать тариф". В письме транспортники призвали власти найти эффективные меры для вывода перевозчиков из тупика. "Одна из мер – расчет и утверждение тарифов на услуги автовокзала и регулярного автомобильного транспорта. APOTA и транспортные компании надеются, что министерство изменит свое отношение к этим проблемам, к отрасли и к перевозчикам", – добавил Алекса.Перевозчики выразили надежду, что министерство будет действовать прозрачно и понятно и сложившаяся ситуация не станет причиной судебных исков и объявления протестов.

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https://ru.sputnik.md/20211001/podorozhaniya-nare-maksimalnye-tseny-toplivo-45187926.html

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в молдове, молдова, транспортники