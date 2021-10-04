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https://ru.sputnik.md/20211004/transportniki-zapros-spynu-45247921.html
Транспортники просят повышения тарифов: запрос направлен вице-премьеру Спыну
Транспортники просят повышения тарифов: запрос направлен вице-премьеру Спыну
Транспортники просят повышения тарифов: запрос направлен вице-премьеру Спыну
2021-10-04T15:23+0300
2021-10-04T15:52+0300
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молдова
транспортники
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КИШИНЕВ, 4 окт – Sputnik. Союз ассоциаций автоперевозчиков (APOTA) направил запрос в Министерство инфраструктуры и регионального развития, адресованный министру Андрею Спыну. Транспортники требуют вмешательства властей в урегулировании сложной ситуации, в которой оказалась отрасль и повышения тарифов на поездки. По словам Алексы, перевозчики больше не могут покрывать свои расходы, и эта проблема стала более заметной после первой волны роста цен на дизельное топливо.Транспортники отметили, что в начале этого года они направили запрос в Министерство экономики и инфраструктуры, в котором также просили пересмотреть тарифы, но министерство проигнорировало требования. В связи с этим представители APOTA подали жалобу с требованием привлечь к ответственности лиц, занимающих ответственные должности в министерстве.По данным перевозчиков, последний раз стоимость проезда на транспорте менялась в конце 2019 года, когда была установлена ​​цена 60 банов за километр. При этом представители APOTA уточнили, что в настоящее время перевозчики работают по этому тарифу, который всего на два бана выше рассчитанного экспертами в 2012 году, когда дизельное топливо стоило 16,6 лея за литр и при зарплате 1200 леев в месяц для водителя. Представители APOTA отметили в своем письме, что "согласно положениям методики расчета тарифов на услуги перевозки пассажиров и багажа, центральный специализированный орган обязан ежегодно производить расчеты и корректировать тариф". В письме транспортники призвали власти найти эффективные меры для вывода перевозчиков из тупика. "Одна из мер – расчет и утверждение тарифов на услуги автовокзала и регулярного автомобильного транспорта. APOTA и транспортные компании надеются, что министерство изменит свое отношение к этим проблемам, к отрасли и к перевозчикам", – добавил Алекса.Перевозчики выразили надежду, что министерство будет действовать прозрачно и понятно и сложившаяся ситуация не станет причиной судебных исков и объявления протестов.
https://ru.sputnik.md/20210929/moldavskie-perevozchiki-45147038.html
https://ru.sputnik.md/20211001/podorozhaniya-nare-maksimalnye-tseny-toplivo-45187926.html
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Александрина Киртоакэ
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в молдове, молдова, транспортники

Транспортники просят повышения тарифов: запрос направлен вице-премьеру Спыну

15:23 04.10.2021 (обновлено: 15:52 04.10.2021)
157
CC0 / Pixabay / Athena24 / Автобус
Автобус - Sputnik Молдова, 1920, 04.10.2021
CC0 / Pixabay / Athena24 /
Alexandrina Chirtoacă - Sputnik Молдова
Александрина Киртоакэ
Все материалы
Молдавские транспортники по-прежнему переживают нелегкие времена и просят помощи власти.
КИШИНЕВ, 4 окт – Sputnik. Союз ассоциаций автоперевозчиков (APOTA) направил запрос в Министерство инфраструктуры и регионального развития, адресованный министру Андрею Спыну. Транспортники требуют вмешательства властей в урегулировании сложной ситуации, в которой оказалась отрасль и повышения тарифов на поездки.

"Вследствие пандемии, которая длится более полутора лет, пассажиропоток существенно снизился, уволилось более 1500 водителей, инвестиций на обновление автобусного парка больше нет. Почти 20% всех регулярных рейсов закрыты. Ко всему этому добавляется ежедневное повышение цен на дизельное топливо", – сообщается в письме APOTA.

По словам Алексы, перевозчики больше не могут покрывать свои расходы, и эта проблема стала более заметной после первой волны роста цен на дизельное топливо.
Транспортники отметили, что в начале этого года они направили запрос в Министерство экономики и инфраструктуры, в котором также просили пересмотреть тарифы, но министерство проигнорировало требования.
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В связи с этим представители APOTA подали жалобу с требованием привлечь к ответственности лиц, занимающих ответственные должности в министерстве.
По данным перевозчиков, последний раз стоимость проезда на транспорте менялась в конце 2019 года, когда была установлена ​​цена 60 банов за километр.
При этом представители APOTA уточнили, что в настоящее время перевозчики работают по этому тарифу, который всего на два бана выше рассчитанного экспертами в 2012 году, когда дизельное топливо стоило 16,6 лея за литр и при зарплате 1200 леев в месяц для водителя.
Представители APOTA отметили в своем письме, что "согласно положениям методики расчета тарифов на услуги перевозки пассажиров и багажа, центральный специализированный орган обязан ежегодно производить расчеты и корректировать тариф".
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В письме транспортники призвали власти найти эффективные меры для вывода перевозчиков из тупика.
"Одна из мер – расчет и утверждение тарифов на услуги автовокзала и регулярного автомобильного транспорта. APOTA и транспортные компании надеются, что министерство изменит свое отношение к этим проблемам, к отрасли и к перевозчикам", – добавил Алекса.
Перевозчики выразили надежду, что министерство будет действовать прозрачно и понятно и сложившаяся ситуация не станет причиной судебных исков и объявления протестов.
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