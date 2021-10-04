https://ru.sputnik.md/20211004/tsik-vernut-gosrezerv-8-millionov-leev-vybory-45252722.html

ЦИК требует вернуть восемь миллионов леев, сэкономленных на выборах

ЦИК требует вернуть восемь миллионов леев, сэкономленных на выборах

ЦИК требует вернуть в госрезерв почти 8 миллионов леев, сэкономленных на выборах

2021-10-04T16:50+0300

2021-10-04T16:50+0300

2021-10-04T16:54+0300

общество

в молдове

молдова

центральная избирательная комиссия

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КИШИНЕВ, 4 окт - Sputnik. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) требует возмещения в Резервный фонд правительства суммы в семь миллионов 900 тысяч леев, сэкономленных в процессе организации и проведения досрочных парламентских выборов 11 июля.Как отметили в ЦИК, после завершения всех мероприятий, направленных на организацию и проведение досрочных парламентских выборов 11 июля 2021 года, образовалась экономия в размере семи миллионов 940 тысяч леев. Сумма, по мнению ЦИК, может быть использована правительством для быстрого реагирования на определенные потребности в финансировании в непредсказуемых и исключительных ситуациях."Избирательный орган сэкономил четыре миллиона 833 тысячи леев на вознаграждении должностных лиц комиссии и лиц, нанятых на период выборов, на приобретении избирательных материалов и документов, в том числе избирательных бюллетеней, закупочная цена которых была намного меньше, на услуги по приему и обслуживанию официальных делегаций, на транспортные услуги и другие виды расходов, которые были отменены или была возможна их значительная экономия", - пояснили в ЦИК. Также Центр непрерывного образования в избирательной сфере сэкономил 677,4 тысячи леев, запланированных на оплату труда тренеров, покупку учебных материалов в контексте, в котором тренинги проходили онлайн.В то же время избирательные советы сэкономили два миллиона 429 тысяч леев на возмещении расходов должностным лицам избирательных комиссий, фактически занятым в избирательных бюро, на покупке топлива и оплате дорожных расходов в связи с сокращением количества поездок, а также на покупке других материалов.Для организации и проведения досрочных парламентских выборов 11 июля ЦИК были выделены финансовые средства в размере 92 миллионов 468 тысяч тысяч леев, а фактически было израсходовано 84 миллиона 527 тысяч леев.

https://ru.sputnik.md/20210917/izbran-novyy-predsedatel-tsik-44825919.html

https://ru.sputnik.md/20210718/cik-soobshila-skolko-deneg-sobrali-na-svoih-schetah-partii-na-vyborah-35569375.html

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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в молдове, молдова, центральная избирательная комиссия