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https://ru.sputnik.md/20211004/tsik-vernut-gosrezerv-8-millionov-leev-vybory-45252722.html
ЦИК требует вернуть восемь миллионов леев, сэкономленных на выборах
ЦИК требует вернуть восемь миллионов леев, сэкономленных на выборах
ЦИК требует вернуть в госрезерв почти 8 миллионов леев, сэкономленных на выборах
2021-10-04T16:50+0300
2021-10-04T16:54+0300
общество
в молдове
молдова
центральная избирательная комиссия
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КИШИНЕВ, 4 окт - Sputnik. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) требует возмещения в Резервный фонд правительства суммы в семь миллионов 900 тысяч леев, сэкономленных в процессе организации и проведения досрочных парламентских выборов 11 июля.Как отметили в ЦИК, после завершения всех мероприятий, направленных на организацию и проведение досрочных парламентских выборов 11 июля 2021 года, образовалась экономия в размере семи миллионов 940 тысяч леев. Сумма, по мнению ЦИК, может быть использована правительством для быстрого реагирования на определенные потребности в финансировании в непредсказуемых и исключительных ситуациях."Избирательный орган сэкономил четыре миллиона 833 тысячи леев на вознаграждении должностных лиц комиссии и лиц, нанятых на период выборов, на приобретении избирательных материалов и документов, в том числе избирательных бюллетеней, закупочная цена которых была намного меньше, на услуги по приему и обслуживанию официальных делегаций, на транспортные услуги и другие виды расходов, которые были отменены или была возможна их значительная экономия", - пояснили в ЦИК. Также Центр непрерывного образования в избирательной сфере сэкономил 677,4 тысячи леев, запланированных на оплату труда тренеров, покупку учебных материалов в контексте, в котором тренинги проходили онлайн.В то же время избирательные советы сэкономили два миллиона 429 тысяч леев на возмещении расходов должностным лицам избирательных комиссий, фактически занятым в избирательных бюро, на покупке топлива и оплате дорожных расходов в связи с сокращением количества поездок, а также на покупке других материалов.Для организации и проведения досрочных парламентских выборов 11 июля ЦИК были выделены финансовые средства в размере 92 миллионов 468 тысяч тысяч леев, а фактически было израсходовано 84 миллиона 527 тысяч леев.
https://ru.sputnik.md/20210917/izbran-novyy-predsedatel-tsik-44825919.html
https://ru.sputnik.md/20210718/cik-soobshila-skolko-deneg-sobrali-na-svoih-schetah-partii-na-vyborah-35569375.html
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова, центральная избирательная комиссия

ЦИК требует вернуть восемь миллионов леев, сэкономленных на выборах

16:50 04.10.2021 (обновлено: 16:54 04.10.2021)
189
© Sputnik / Mihai CarausComisia Electorală Centrală a Republcii Moldova
Comisia Electorală Centrală a Republcii Moldova - Sputnik Молдова, 1920, 04.10.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Центризбиркому для проведения досрочных парламентских выборов из госрезерва были выделены средства, но после окончания всех процедур осталась сэкономленная сумма, которая должна быть возвращена правительству.
КИШИНЕВ, 4 окт - Sputnik. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) требует возмещения в Резервный фонд правительства суммы в семь миллионов 900 тысяч леев, сэкономленных в процессе организации и проведения досрочных парламентских выборов 11 июля.
Как отметили в ЦИК, после завершения всех мероприятий, направленных на организацию и проведение досрочных парламентских выборов 11 июля 2021 года, образовалась экономия в размере семи миллионов 940 тысяч леев. Сумма, по мнению ЦИК, может быть использована правительством для быстрого реагирования на определенные потребности в финансировании в непредсказуемых и исключительных ситуациях.
"Избирательный орган сэкономил четыре миллиона 833 тысячи леев на вознаграждении должностных лиц комиссии и лиц, нанятых на период выборов, на приобретении избирательных материалов и документов, в том числе избирательных бюллетеней, закупочная цена которых была намного меньше, на услуги по приему и обслуживанию официальных делегаций, на транспортные услуги и другие виды расходов, которые были отменены или была возможна их значительная экономия", - пояснили в ЦИК.
Центральная избирательная комиссия Молдовы - Sputnik Молдова, 1920, 17.09.2021
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Избран новый председатель ЦИК Молдовы
17 сентября, 15:22
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Также Центр непрерывного образования в избирательной сфере сэкономил 677,4 тысячи леев, запланированных на оплату труда тренеров, покупку учебных материалов в контексте, в котором тренинги проходили онлайн.
В то же время избирательные советы сэкономили два миллиона 429 тысяч леев на возмещении расходов должностным лицам избирательных комиссий, фактически занятым в избирательных бюро, на покупке топлива и оплате дорожных расходов в связи с сокращением количества поездок, а также на покупке других материалов.
Для организации и проведения досрочных парламентских выборов 11 июля ЦИК были выделены финансовые средства в размере 92 миллионов 468 тысяч тысяч леев, а фактически было израсходовано 84 миллиона 527 тысяч леев.
Comisia Electorală Centrală a Republcii Moldova - Sputnik Молдова, 1920, 18.07.2021
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ЦИК сообщил, сколько денег собрали на своих счетах партии на выборах
18 июля, 15:18
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