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Ученые объяснили, почему вакцина от COVID-19 не всегда работает
Ученые объяснили, почему вакцина от COVID-19 не всегда работает
Ученые объяснили, почему вакцина от COVID-19 не всегда работает
2021-10-04T23:38+0300
2021-10-04T23:38+0300
коронавирус
в мире
исследование
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КИШИНЕВ, 4 окт – Sputnik. Согласно исследованиям ученых из Нидерландов, иммунная система каждого человека так же уникальна, как и его отпечатки пальцев. Именно поэтому одних людей вакцина защищает от заражения, а других нет. Статья опубликована в журнале Cell Systems, пишет РИА Новости.Исследователи из Утрехтского университета во главе с профессором Альбертом Хеком, пользуясь методом биомолекулярной масс-спектрометрии измерили уровень антител примерно у ста человек, включая пациентов с коронавирусной инфекцией и людей, получивших различные вакцины против COVID-19.Результаты показали, что набор антител и их концентрация у каждого человека меняются уникальным образом во время болезни или после вакцинации. Даже у двух человек, получивших одновременно одну и ту же дозу вакцины, формируется разный профиль антител.По мнению ученых, низкие уровни антител после вакцинации говорят не о том, что вакцина неэффективная, а о том, что иммунная система у данного конкретного человека реагирует на вакцину хуже, чем у других. Подобное явление также приводит к тому, что уровень антител у некоторых людей может значительно снижаться со временем, в результате чего они быстро становятся снова восприимчивыми к вирусу.Также исследования показали, что у одного человека из ста после вакцинации антитела не вырабатываются совсем. А это значит, что, если даже все взрослое население такой страны, как Великобритания, будет полностью вакцинировано, полмиллиона человек все равно не будут защищены от инфекции и даже не узнают об этом.Решением этой проблемы авторы назвали введение процедуры массового тестирования на антитела.
https://ru.sputnik.md/20211003/v-izraile-ofitsialno-vvedena-trekhkratnaya-vaktsinatsiya-ot-covid-45227921.html
https://ru.sputnik.md/20211002/murashko-vse-barery-dlya-priznaniya-vaktsiny-sputnik-v-v-voz-snyaty-45218183.html
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в мире, исследование

Ученые объяснили, почему вакцина от COVID-19 не всегда работает

23:38 04.10.2021
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© Inquam Photos / OCTAV GANEAVaccinare anti-COVID în România – doza 3
Vaccinare anti-COVID în România – doza 3 - Sputnik Молдова, 1920, 04.10.2021
© Inquam Photos / OCTAV GANEA
Уникальность иммунной системы каждого человека приводит к различной реакции каждого организма на вакцинацию.
КИШИНЕВ, 4 окт – Sputnik. Согласно исследованиям ученых из Нидерландов, иммунная система каждого человека так же уникальна, как и его отпечатки пальцев. Именно поэтому одних людей вакцина защищает от заражения, а других нет. Статья опубликована в журнале Cell Systems, пишет РИА Новости.
Исследователи из Утрехтского университета во главе с профессором Альбертом Хеком, пользуясь методом биомолекулярной масс-спектрометрии измерили уровень антител примерно у ста человек, включая пациентов с коронавирусной инфекцией и людей, получивших различные вакцины против COVID-19.
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Результаты показали, что набор антител и их концентрация у каждого человека меняются уникальным образом во время болезни или после вакцинации. Даже у двух человек, получивших одновременно одну и ту же дозу вакцины, формируется разный профиль антител.
"Иммунная система у всех разная. Наши тесты на антитела показали, что все по-разному реагируют на вакцинацию. Организм некоторых людей создает очень эффективный иммунный ответ, в то время как другим это не удается", — пишут авторы статьи.
По мнению ученых, низкие уровни антител после вакцинации говорят не о том, что вакцина неэффективная, а о том, что иммунная система у данного конкретного человека реагирует на вакцину хуже, чем у других. Подобное явление также приводит к тому, что уровень антител у некоторых людей может значительно снижаться со временем, в результате чего они быстро становятся снова восприимчивыми к вирусу.
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Также исследования показали, что у одного человека из ста после вакцинации антитела не вырабатываются совсем. А это значит, что, если даже все взрослое население такой страны, как Великобритания, будет полностью вакцинировано, полмиллиона человек все равно не будут защищены от инфекции и даже не узнают об этом.
Решением этой проблемы авторы назвали введение процедуры массового тестирования на антитела.
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