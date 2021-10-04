https://ru.sputnik.md/20211004/uchenye-vaktsina-covid-19-45256170.html

Ученые объяснили, почему вакцина от COVID-19 не всегда работает

Ученые объяснили, почему вакцина от COVID-19 не всегда работает

Ученые объяснили, почему вакцина от COVID-19 не всегда работает

2021-10-04T23:38+0300

2021-10-04T23:38+0300

2021-10-04T23:38+0300

коронавирус

в мире

исследование

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КИШИНЕВ, 4 окт – Sputnik. Согласно исследованиям ученых из Нидерландов, иммунная система каждого человека так же уникальна, как и его отпечатки пальцев. Именно поэтому одних людей вакцина защищает от заражения, а других нет. Статья опубликована в журнале Cell Systems, пишет РИА Новости.Исследователи из Утрехтского университета во главе с профессором Альбертом Хеком, пользуясь методом биомолекулярной масс-спектрометрии измерили уровень антител примерно у ста человек, включая пациентов с коронавирусной инфекцией и людей, получивших различные вакцины против COVID-19.Результаты показали, что набор антител и их концентрация у каждого человека меняются уникальным образом во время болезни или после вакцинации. Даже у двух человек, получивших одновременно одну и ту же дозу вакцины, формируется разный профиль антител.По мнению ученых, низкие уровни антител после вакцинации говорят не о том, что вакцина неэффективная, а о том, что иммунная система у данного конкретного человека реагирует на вакцину хуже, чем у других. Подобное явление также приводит к тому, что уровень антител у некоторых людей может значительно снижаться со временем, в результате чего они быстро становятся снова восприимчивыми к вирусу.Также исследования показали, что у одного человека из ста после вакцинации антитела не вырабатываются совсем. А это значит, что, если даже все взрослое население такой страны, как Великобритания, будет полностью вакцинировано, полмиллиона человек все равно не будут защищены от инфекции и даже не узнают об этом.Решением этой проблемы авторы назвали введение процедуры массового тестирования на антитела.

https://ru.sputnik.md/20211003/v-izraile-ofitsialno-vvedena-trekhkratnaya-vaktsinatsiya-ot-covid-45227921.html

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в мире, исследование