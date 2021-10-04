Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Первый троллейбус в аэропорт - Sputnik Молдова, 1920
Новости Кишинева
Все о событиях и изменениях в Кишиневе – читайте в материалах Sputnik Молдова.
https://ru.sputnik.md/20211004/v-merii-kishineva-obsudyat-gotovnost-k-nachalu-otopitelnogo-sezona-45235109.html
В мэрии Кишинева обсудят готовность к началу отопительного сезона
В мэрии Кишинева обсудят готовность к началу отопительного сезона
Городские чиновники также заслушают отчет о мерах по противодействию распространения COVID-19 в столице. 04.10.2021, Sputnik Молдова
2021-10-04T07:30+0300
2021-10-04T07:30+0300
кишинев
отопление
новости кишинева
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/938/39/9383911_0:43:1824:1069_1920x0_80_0_0_d6ef8e92678a3f0ee888a9cadabdbcda.jpg
КИШИНЕВ, 4 окт – Sputnik. Мэрия Кишинева обсудит готовность жилищного фонда к началу отопительного сезона, сообщает пресс-служба.Генеральный примар Ион Чебан созывает в понедельник оперативное заседание муниципальных служб.Встреча состоится через платформу конференций Zoom. Заседание будет транслироваться на странице примэрии Кишинева в Facebook.В ходе заседания муниципальные чиновники обсудят отчет о принятых мерах по профилактике заражения COVID-19 среди населения Кишинева, отчет о ходе учебного процесса, а также отчет о подготовке жилищного фонда к отопительному сезону 2021-2022 годов и информацию о поддержке малообеспеченных слоев населения в оплате отопления.
https://ru.sputnik.md/20211002/na-70-mozhet-podorozhat-otoplenie-v-stolitse-odnoy-iz-stran-es-45216616.html
кишинев
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/938/39/9383911_119:0:1740:1216_1920x0_80_0_0_562586d29c7040d0b8dfef21cb6d7cbb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
кишинев, отопление

В мэрии Кишинева обсудят готовность к началу отопительного сезона

07:30 04.10.2021
181
© Sputnik / Miroslav RotariОтопление
Отопление - Sputnik Молдова, 1920, 04.10.2021
© Sputnik / Miroslav Rotari
Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
Городские чиновники также заслушают отчет о мерах по противодействию распространения COVID-19 в столице.
КИШИНЕВ, 4 окт – Sputnik. Мэрия Кишинева обсудит готовность жилищного фонда к началу отопительного сезона, сообщает пресс-служба.
Генеральный примар Ион Чебан созывает в понедельник оперативное заседание муниципальных служб.
Батареи - Sputnik Молдова, 1920, 02.10.2021
Экономика
На 70% может подорожать отопление в столице одной из стран ЕС
2 октября, 17:15
517
Встреча состоится через платформу конференций Zoom. Заседание будет транслироваться на странице примэрии Кишинева в Facebook.
В ходе заседания муниципальные чиновники обсудят отчет о принятых мерах по профилактике заражения COVID-19 среди населения Кишинева, отчет о ходе учебного процесса, а также отчет о подготовке жилищного фонда к отопительному сезону 2021-2022 годов и информацию о поддержке малообеспеченных слоев населения в оплате отопления.
000000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
09:27Где в Кишиневе 4 октября находятся мобильные пункты вакцинации
09:00Гырбу: индикатор благополучия для PAS – наращивание внешних займов
08:45Мир за сутки: новый премьер Японии, крушение вертолета и ситуация с COVID
08:30Вмешиваются ли США в отношения Кишинева и Тирасполя
08:00Спэтару: другая любовь PAS к Западу или традиционное сотрудничество с Востоком
07:30В мэрии Кишинева обсудят готовность к началу отопительного сезона
07:00Самый точный прогноз погоды: каких температур ждать в начале недели
00:01Погодные рекорды Молдовы 4 октября
ВчераКогда суждено поправиться: ученые нашли ген ожирения
ВчераБодр и спортивен: Эрдоган поделился видео игры в баскетбол после слухов о тяжелом недуге
Вчера"Хочу голосовать за женщину": в Комрате избиратель потребовал поменять участок
ВчераПутин случайно "подслушал" заседание кабмина
ВчераЗахарова: Киев прикрывает "наглостью" несоразмерность амбиций
ВчераМинздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
ВчераБудущее Молдовы: какая национальная идея нужна стране для успеха
ВчераАрмия бензовозов: топливный кризис в Британии вынуждает просить помощи у военных
ВчераВ Омане бушует циклон "Шахин": объявлена эвакуация
ВчераНа юго-востоке Милана упал самолет: есть погибшие
ВчераНулевая терпимость: врач рассказал, почему насморк "сам" не пройдет
ВчераСтрельба на границе: румынские пограничники ранили подозреваемого в контрабанде