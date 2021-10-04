https://ru.sputnik.md/20211004/v-merii-kishineva-obsudyat-gotovnost-k-nachalu-otopitelnogo-sezona-45235109.html
В мэрии Кишинева обсудят готовность к началу отопительного сезона
В мэрии Кишинева обсудят готовность к началу отопительного сезона
Городские чиновники также заслушают отчет о мерах по противодействию распространения COVID-19 в столице. 04.10.2021, Sputnik Молдова
2021-10-04T07:30+0300
2021-10-04T07:30+0300
2021-10-04T07:30+0300
кишинев
отопление
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КИШИНЕВ, 4 окт – Sputnik. Мэрия Кишинева обсудит готовность жилищного фонда к началу отопительного сезона, сообщает пресс-служба.Генеральный примар Ион Чебан созывает в понедельник оперативное заседание муниципальных служб.Встреча состоится через платформу конференций Zoom. Заседание будет транслироваться на странице примэрии Кишинева в Facebook.В ходе заседания муниципальные чиновники обсудят отчет о принятых мерах по профилактике заражения COVID-19 среди населения Кишинева, отчет о ходе учебного процесса, а также отчет о подготовке жилищного фонда к отопительному сезону 2021-2022 годов и информацию о поддержке малообеспеченных слоев населения в оплате отопления.
https://ru.sputnik.md/20211002/na-70-mozhet-podorozhat-otoplenie-v-stolitse-odnoy-iz-stran-es-45216616.html
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Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
кишинев, отопление
В мэрии Кишинева обсудят готовность к началу отопительного сезона
Городские чиновники также заслушают отчет о мерах по противодействию распространения COVID-19 в столице.
КИШИНЕВ, 4 окт – Sputnik. Мэрия Кишинева обсудит готовность жилищного фонда к началу отопительного сезона, сообщает пресс-служба.
Генеральный примар Ион Чебан созывает в понедельник оперативное заседание муниципальных служб.
Встреча состоится через платформу конференций Zoom. Заседание будет транслироваться на странице примэрии Кишинева в Facebook.
В ходе заседания муниципальные чиновники обсудят отчет о принятых мерах по профилактике заражения COVID-19 среди населения Кишинева, отчет о ходе учебного процесса, а также отчет о подготовке жилищного фонда к отопительному сезону 2021-2022 годов и информацию о поддержке малообеспеченных слоев населения в оплате отопления.