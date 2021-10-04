https://ru.sputnik.md/20211004/v-muzeyakh-rossii-khranyatsya-tysyachi-eksponatov-svyazannykh-s-moldovoy-45259313.html

В музеях России хранятся тысячи экспонатов, связанных с Молдовой

В музеях России хранятся тысячи экспонатов, связанных с Молдовой

Точно их количество мы узнаем, когда завершится российская государственная программа по пересчету всех музейных экспонатов в стране. 04.10.2021, Sputnik Молдова

2021-10-04T19:35+0300

2021-10-04T19:35+0300

2021-10-04T19:35+0300

культура

молдова

музеи

экспонаты

в молдове

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КИШИНЕВ, 4 окт – Sputnik. По состоянию на начало октября 2021 года в Государственном каталоге музейного фонда при министерстве культуры Российской Федерации значатся более двух тысяч экспонатов, так или иначе связанных с Молдовой.Предметы, хранящие частицы истории и культуры республики, – будь то документальные фото, старинные монеты или картины молдавских художников – выставлены в десятках музеев России. Скорее всего номенклатура и общее число предметов на данный момент еще окончательно не определены. Точное количестве связанных с нашей страной экспонатов в России станет известно в последний день 2025 года."Возможно, это прозвучит странно, но публичная часть Государственного каталога – это скорее побочный продукт, - говорит в интервью Sputnik Молдова глава Отдела ведения централизованного учета музейного фонда Российской Федерации Елена Фомичева. – Сейчас главная задача, поставленная федеральным законодательством для музеев России, – скрупулезно пересчитать все экспонаты в стране. Срок исполнения строго определен – 31 декабря 2025 года, когда данные о предметах, зарегистрированных в музейных книгах поступлений основного фонда должны быть переданы в Государственный каталог. Хочу подчеркнуть, что каждый экспонат будет сопровожден конкретными сведениями и изображением".Сейчас российские музеи выкладывают данные о своих экспонатах так, как им удобно – кто-то просто идет по списку, кому-то проще загружать их определенными коллекциями, говорит Елена Фомичева.Но если судить по тому, что мы уже видим в свободном доступе, Молдова представлена в музейной России довольно широко и разнообразно.Материальную ценность отдельных экспонатов определят эксперты, рядовому же зрителю, полагаем, куда интереснее, скажем так, аура аутентичности, которой окружены многие предметы.Вот, скажем афиша, из которой следует, что вечером 30 августа 1890 года в Унгенах местным любительским театром были сыграны два спектакля – "Окольным путем на большую дорогу" и "Семь бед один ответ". Из афиши следует, что билеты в первый ряд на эти спектакли стоили недешево – два рубля 50 копеек. Экспонат ныне хранится в Государственном центральном театральном музее имени А. А. Бахрушина.На сайте Государственного каталога мы можем увидеть, как выглядел сшитый в Тирасполе ковер "Молдавский" экспонировался в Советском павильоне на Парижской выставке 1937 года. Ковер хранится в российском Музее архитектуры имени А. В. Щусева.Вырезка из номера газеты "Советская Молдавия" свидетельствует о том, что девятого марта 1947 года в кишиневском Театре оперы и драмы давали "Евгения Онегина" на музыку Чайковского. Это экспонат Музея-заповедника П.И. ЧайковскогоВ продолжении театральной темы еще одна афиша 1981 года, анонсирующая спектакль с кишиневском Театре Чехова по пьесе Виктора Розова "Традиционный сбор" с легендарным Евгением Евстигнеевым в главной роли.В коллекции Картинной галереи города Красноармейска Московской области хранятся картины молдавского художника Менделя Горшмана, который жил в Сороках и писал портреты цыганских детей.А, например, Театральный музей Бахрушина хранит коллекцию газетных рецензий, выходивших в молдавской прессе в середине прошлого века. Так, из одной из них мы узнаем, что детский спектакль "Буратино" кишиневского театра "Ликурич" получился "смешным, грустным, поучительным и добрым".В петербургском Эрмитаже хранятся молдавские монеты 18 века. Ныне в Государственно каталоге можно увидеть их довольно качественные изображения.Как и несколько сотен документальных фотографий, на которых запечатлен Кишинев, каким он был в 60-70 года прошлого века. В чем-то очень непохожий на нынешний...В целом, эта, явно далеко еще не полная коллекция экспонатов, помимо прочего, подчеркивает очевидный факт: Молдова и Россия давно и прочно связана тесными исторически и культурными связями.

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Дмитрий Терехов https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg

Дмитрий Терехов https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg

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молдова, музеи, экспонаты, в молдове