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В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел глобальный сбой
В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел глобальный сбой
В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел глобальный сбой
2021-10-04T20:12+0300
2021-10-04T22:37+0300
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КИШИНЕВ, 4 окт - Sputnik. Пользователи Facebook, Instagram и WhatsApp по всему миру сообщают о сбоях в работе интернет-ресурсов, передает РИА Новости.Первые сообщения о проблемах появились после 18.34. В основном их фиксируют в США и Великобритании, а также в Канаде, Нидерландах, Германии, Италии, Франции, России и других странах. Молдавские интернет-пользователи также сообщают о проблемах доступа.Большинство пользователей жалуются на работу сайта, соединение с сервером и сбои в приложении. У пользователей WhatsApp также наблюдаются проблемы с отправкой сообщений.В компании заявили, что работают над устранением неполадок.Соцсеть Facebook была основана в феврале 2004 года 19-летним американским студентом Марком Цукербергом. Штаб-квартира расположена в Менло-Парке (Калифорния). Facebook также принадлежат сервисы Messenger, WhatsApp и Instagram.
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facebook, социальные сети, instagram

В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел глобальный сбой

20:12 04.10.2021 (обновлено: 22:37 04.10.2021)
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© Sputnik / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМессенджер WhatsApp
Мессенджер WhatsApp - Sputnik Молдова, 1920, 04.10.2021
© Sputnik / Наталья Селиверстова
/
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Причина проблемы - масштабные сбои соединения с сервером.
КИШИНЕВ, 4 окт - Sputnik. Пользователи Facebook, Instagram и WhatsApp по всему миру сообщают о сбоях в работе интернет-ресурсов, передает РИА Новости.
Первые сообщения о проблемах появились после 18.34. В основном их фиксируют в США и Великобритании, а также в Канаде, Нидерландах, Германии, Италии, Франции, России и других странах. Молдавские интернет-пользователи также сообщают о проблемах доступа.
Большинство пользователей жалуются на работу сайта, соединение с сервером и сбои в приложении. У пользователей WhatsApp также наблюдаются проблемы с отправкой сообщений.
В компании заявили, что работают над устранением неполадок.
Соцсеть Facebook была основана в феврале 2004 года 19-летним американским студентом Марком Цукербергом. Штаб-квартира расположена в Менло-Парке (Калифорния). Facebook также принадлежат сервисы Messenger, WhatsApp и Instagram.
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