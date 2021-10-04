https://ru.sputnik.md/20211004/v-rabote-facebook-instagram-i-whatsapp-proizoshel-globalnyy-sboy-45261659.html
В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел глобальный сбой
В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел глобальный сбой
В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел глобальный сбой
2021-10-04T20:12+0300
2021-10-04T20:12+0300
2021-10-04T22:37+0300
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КИШИНЕВ, 4 окт - Sputnik. Пользователи Facebook, Instagram и WhatsApp по всему миру сообщают о сбоях в работе интернет-ресурсов, передает РИА Новости.Первые сообщения о проблемах появились после 18.34. В основном их фиксируют в США и Великобритании, а также в Канаде, Нидерландах, Германии, Италии, Франции, России и других странах. Молдавские интернет-пользователи также сообщают о проблемах доступа.Большинство пользователей жалуются на работу сайта, соединение с сервером и сбои в приложении. У пользователей WhatsApp также наблюдаются проблемы с отправкой сообщений.В компании заявили, что работают над устранением неполадок.Соцсеть Facebook была основана в феврале 2004 года 19-летним американским студентом Марком Цукербергом. Штаб-квартира расположена в Менло-Парке (Калифорния). Facebook также принадлежат сервисы Messenger, WhatsApp и Instagram.
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facebook, социальные сети, instagram
В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел глобальный сбой
20:12 04.10.2021 (обновлено: 22:37 04.10.2021)
Причина проблемы - масштабные сбои соединения с сервером.
КИШИНЕВ, 4 окт - Sputnik.
Пользователи Facebook, Instagram и WhatsApp по всему миру сообщают о сбоях в работе интернет-ресурсов, передает РИА Новости
.
Первые сообщения о проблемах появились после 18.34. В основном их фиксируют в США и Великобритании, а также в Канаде, Нидерландах, Германии, Италии, Франции, России и других странах. Молдавские интернет-пользователи также сообщают о проблемах доступа.
Большинство пользователей жалуются на работу сайта, соединение с сервером и сбои в приложении. У пользователей WhatsApp также наблюдаются проблемы с отправкой сообщений.
В компании заявили, что работают над устранением неполадок.
Соцсеть Facebook была основана в феврале 2004 года 19-летним американским студентом Марком Цукербергом. Штаб-квартира расположена в Менло-Парке (Калифорния). Facebook также принадлежат сервисы Messenger, WhatsApp и Instagram.