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В США вандалы осквернили статую Джорджа Флойда
В США вандалы осквернили статую Джорджа Флойда
В США вандалы осквернили статую Джорджа Флойда видео
2021-10-04T22:25+0300
2021-10-04T22:25+0300
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сша
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В Нью-Йорке была осквернена статуя Джорджа Флойда, открытая всего лишь за два дня до инцидента.Полиция заявила, что акт вандализма был совершен мужчиной со скейтбордом, который изуродовал статую краской.Волонтеры вскоре начали восстановление статуи Флойда.Статуя была открыта в пятницу, 1 октября, вместе со скульптурами Бреонны Тейлор и Джона Льюиса в рамках арт-проекта группы Confront.art.Это второй раз, когда статуя Флойда была умышленно повреждена. В июне скульптура была замазана черной краской и обозначена группой ненависти белых националистов "фронт патриотов".
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В США вандалы осквернили статую Джорджа Флойда

22:25 04.10.2021
69
© Ruptly
Статуя была открыта несколько дней назад в рамках арт-проекта группы Confront.art.
В Нью-Йорке была осквернена статуя Джорджа Флойда, открытая всего лишь за два дня до инцидента.
Полиция заявила, что акт вандализма был совершен мужчиной со скейтбордом, который изуродовал статую краской.
Волонтеры вскоре начали восстановление статуи Флойда.
Статуя была открыта в пятницу, 1 октября, вместе со скульптурами Бреонны Тейлор и Джона Льюиса в рамках арт-проекта группы Confront.art.
Это второй раз, когда статуя Флойда была умышленно повреждена. В июне скульптура была замазана черной краской и обозначена группой ненависти белых националистов "фронт патриотов".
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