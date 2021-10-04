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Активисты восстановили оскверненный памятник героям войны
Активисты восстановили оскверненный памятник героям войны
Активисты восстановили оскверненный памятник героям войны
2021-10-04T13:21+0300
2021-10-04T13:21+0300
общество
великая отечественная война
памятники советским солдатам
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КИШИНЕВ, 4 окт – Sputnik. Активисты движения "Чтобы помнить" из села Братушаны, города Купчинь и других населенных пунктов при личном участии председателя Единецкого района Николая Мельника восстановили разбитую вандалами плиту и провели субботник у монумента.За последние несколько лет памятному знаку воинам-десантникам, установленному на живописном берегу Прута, между селами Корпач и Новые Куконешты, довелось пережить самую настоящую войну. Войну за право своего существования, за право напоминать живущим на молдавской земле людям, кто и какой ценой освободил нашу страну от фашизма. Не имея возможности расправиться с памятником одним махом – монумент представляет собою огромный валун, – вандалы стремились максимально его изувечить и осквернить. Камень обливали краской, трижды разрушали гранитную плиту с текстом. Последний акт надругательства произошел в канун празднования 77-й годовщины освобождения Молдавии от фашизма, в августе текущего года. Виновные, как b в прошлые разы, до сих пор не найдены. Но, как и раньше, на защиту монумента встали жители Единецкого района, для которых памятник советским десантникам уже давно стал родным.Памятный знак был сооружен в 1980 году, к 35-летию Победы, в честь одного из величайших событий Великой Отечественной войны – выхода Красной армии на государственную границу. На этом участке фронта к пограничной реке первой прорвалась 3-я гвардейская Уманская воздушно-десантная дивизия под командованием полковника Ивана Конева. С этих рубежей в августе 1944-го она совершит стремительный прорыв к румынским нефтепромыслам в Плоештах, полностью лишив фашистскую Германию возможности пользоваться добываемой в Румынии нефтью.На церемонию открытия восстановленного памятника прибыли ветераны войны в Афганистане из Рышканского, Дондюшанского, Единецкого районов, жители близлежащих сел. Воины-интернационалисты приняли решение взять памятник под шефство и заверили, что окажут содействие органам правопорядка в поиске негодяев, совершивших акт надругательства над памятником героям.
https://ru.sputnik.md/20210912/vozvraschenie-boevoy-relikvii-44682658.html
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великая отечественная война, памятники советским солдатам

Активисты восстановили оскверненный памятник героям войны

13:21 04.10.2021
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© Photo : А. Петрович Памятник воинам 3-й гвардейской Уманской воздушно-десантной дивизии
Памятник воинам 3-й гвардейской Уманской воздушно-десантной дивизии - Sputnik Молдова, 1920, 04.10.2021
© Photo : А. Петрович
Алексей Петрович - Sputnik Молдова
Алексей Петрович
Все материалы
В Единецком района открыли восстановленный после атаки вандалов памятник советским воинам-десантникам.
КИШИНЕВ, 4 окт – Sputnik. Активисты движения "Чтобы помнить" из села Братушаны, города Купчинь и других населенных пунктов при личном участии председателя Единецкого района Николая Мельника восстановили разбитую вандалами плиту и провели субботник у монумента.
За последние несколько лет памятному знаку воинам-десантникам, установленному на живописном берегу Прута, между селами Корпач и Новые Куконешты, довелось пережить самую настоящую войну. Войну за право своего существования, за право напоминать живущим на молдавской земле людям, кто и какой ценой освободил нашу страну от фашизма. Не имея возможности расправиться с памятником одним махом – монумент представляет собою огромный валун, – вандалы стремились максимально его изувечить и осквернить. Камень обливали краской, трижды разрушали гранитную плиту с текстом. Последний акт надругательства произошел в канун празднования 77-й годовщины освобождения Молдавии от фашизма, в августе текущего года. Виновные, как b в прошлые разы, до сих пор не найдены. Но, как и раньше, на защиту монумента встали жители Единецкого района, для которых памятник советским десантникам уже давно стал родным.
© Photo : А. Петрович Воины-интернационалисты приняли решение взять памятник десантником под шефство
Воины-интернационалисты приняли решение взять памятник десантником под шефство - Sputnik Молдова
1/3
© Photo : А. Петрович
Воины-интернационалисты приняли решение взять памятник десантником под шефство
© Photo : А. Петрович Памятная плита восстановлена жителями Единецкого района
Памятная плита восстановлена жителями Единецкого района - Sputnik Молдова
2/3
© Photo : А. Петрович
Памятная плита восстановлена жителями Единецкого района
© Photo : А. Петрович С этих рубежей гвардейцы-десантники начали освобождение Европы от фашизма. На горизонте - Румыния.
С этих рубежей гвардейцы-десантники начали освобождение Европы от фашизма. На горизонте - Румыния. - Sputnik Молдова
3/3
© Photo : А. Петрович
С этих рубежей гвардейцы-десантники начали освобождение Европы от фашизма. На горизонте - Румыния.
1/3
© Photo : А. Петрович
Воины-интернационалисты приняли решение взять памятник десантником под шефство
2/3
© Photo : А. Петрович
Памятная плита восстановлена жителями Единецкого района
3/3
© Photo : А. Петрович
С этих рубежей гвардейцы-десантники начали освобождение Европы от фашизма. На горизонте - Румыния.
Памятный знак был сооружен в 1980 году, к 35-летию Победы, в честь одного из величайших событий Великой Отечественной войны – выхода Красной армии на государственную границу. На этом участке фронта к пограничной реке первой прорвалась 3-я гвардейская Уманская воздушно-десантная дивизия под командованием полковника Ивана Конева. С этих рубежей в августе 1944-го она совершит стремительный прорыв к румынским нефтепромыслам в Плоештах, полностью лишив фашистскую Германию возможности пользоваться добываемой в Румынии нефтью.
На церемонию открытия восстановленного памятника прибыли ветераны войны в Афганистане из Рышканского, Дондюшанского, Единецкого районов, жители близлежащих сел. Воины-интернационалисты приняли решение взять памятник под шефство и заверили, что окажут содействие органам правопорядка в поиске негодяев, совершивших акт надругательства над памятником героям.
Медаль За боевые заслуги, обнаруженная в Новых Аненах - Sputnik Молдова, 1920, 12.09.2021
Общество
Возвращение боевой реликвии
12 сентября, 10:48
621
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