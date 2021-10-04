https://ru.sputnik.md/20211004/vosstanovili-pamyatnik-geroyam-voyny-45247273.html

Активисты восстановили оскверненный памятник героям войны

Активисты восстановили оскверненный памятник героям войны

Активисты восстановили оскверненный памятник героям войны

2021-10-04T13:21+0300

2021-10-04T13:21+0300

2021-10-04T13:21+0300

общество

великая отечественная война

памятники советским солдатам

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КИШИНЕВ, 4 окт – Sputnik. Активисты движения "Чтобы помнить" из села Братушаны, города Купчинь и других населенных пунктов при личном участии председателя Единецкого района Николая Мельника восстановили разбитую вандалами плиту и провели субботник у монумента.За последние несколько лет памятному знаку воинам-десантникам, установленному на живописном берегу Прута, между селами Корпач и Новые Куконешты, довелось пережить самую настоящую войну. Войну за право своего существования, за право напоминать живущим на молдавской земле людям, кто и какой ценой освободил нашу страну от фашизма. Не имея возможности расправиться с памятником одним махом – монумент представляет собою огромный валун, – вандалы стремились максимально его изувечить и осквернить. Камень обливали краской, трижды разрушали гранитную плиту с текстом. Последний акт надругательства произошел в канун празднования 77-й годовщины освобождения Молдавии от фашизма, в августе текущего года. Виновные, как b в прошлые разы, до сих пор не найдены. Но, как и раньше, на защиту монумента встали жители Единецкого района, для которых памятник советским десантникам уже давно стал родным.Памятный знак был сооружен в 1980 году, к 35-летию Победы, в честь одного из величайших событий Великой Отечественной войны – выхода Красной армии на государственную границу. На этом участке фронта к пограничной реке первой прорвалась 3-я гвардейская Уманская воздушно-десантная дивизия под командованием полковника Ивана Конева. С этих рубежей в августе 1944-го она совершит стремительный прорыв к румынским нефтепромыслам в Плоештах, полностью лишив фашистскую Германию возможности пользоваться добываемой в Румынии нефтью.На церемонию открытия восстановленного памятника прибыли ветераны войны в Афганистане из Рышканского, Дондюшанского, Единецкого районов, жители близлежащих сел. Воины-интернационалисты приняли решение взять памятник под шефство и заверили, что окажут содействие органам правопорядка в поиске негодяев, совершивших акт надругательства над памятником героям.

https://ru.sputnik.md/20210912/vozvraschenie-boevoy-relikvii-44682658.html

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2021

Алексей Петрович https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2580/87/25808795_190:0:1233:1043_100x100_80_0_0_a0272ed6b8ec2c1e2b48df3b3a5dca38.jpg

Алексей Петрович https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2580/87/25808795_190:0:1233:1043_100x100_80_0_0_a0272ed6b8ec2c1e2b48df3b3a5dca38.jpg

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Алексей Петрович https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2580/87/25808795_190:0:1233:1043_100x100_80_0_0_a0272ed6b8ec2c1e2b48df3b3a5dca38.jpg

великая отечественная война, памятники советским солдатам