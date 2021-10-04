https://ru.sputnik.md/20211004/vybory-primar-beltsy-45243747.html
На выборах примара Бельц появился первый кандидат
На выборах примара Бельц появился первый кандидат
На выборах примара Бельц появился кандидат от PAS
2021-10-04T12:29+0300
2021-10-04T12:29+0300
2021-10-04T12:29+0300
политика
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бельцы
молдова
местные выборы
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КИШИНЕВ, 4 окт – Sputnik. Депутат от фракции "Действие и солидарность" (PAS) Борис Маркоч зарегистрировал свою кандидатуру на участие в выборах примара Бельц. Он первым подал документы для регистрации в предвыборной гонке на эту должность. Известно, что Маркоч родился в Бельцах, по профессии инженер-строитель, владеет строительной компанией. Маркоч вошел в парламент в 2010 году по списку ЛДПМ, партию возглавлял тогда Влад Филат. В 2011 году он стал муниципальным советником в Бельцах, а в 2016-ом, после прихода к власти ДПМ, Маркоч присоединился к демократам. В 2019 году он вступил в PAS, а после выборов 11 июля стал депутатом по спискам этой партии. Местные выборы пройдут в Молдове 21 ноября 2021 года.
https://ru.sputnik.md/20210902/usatyy-otstavka-44436500.html
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в молдове, бельцы, молдова, местные выборы
На выборах примара Бельц появился первый кандидат
На пост примара Бельц пока официально претендует один человек.
КИШИНЕВ, 4 окт – Sputnik. Депутат от фракции "Действие и солидарность" (PAS) Борис Маркоч зарегистрировал свою кандидатуру на участие в выборах примара Бельц.
Он первым подал документы для регистрации в предвыборной гонке на эту должность.
Известно, что Маркоч родился в Бельцах, по профессии инженер-строитель, владеет строительной компанией.
Маркоч вошел в парламент в 2010 году по списку ЛДПМ, партию возглавлял тогда Влад Филат.
В 2011 году он стал муниципальным советником в Бельцах, а в 2016-ом, после прихода к власти ДПМ, Маркоч присоединился к демократам.
В 2019 году он вступил в PAS, а после выборов 11 июля стал депутатом по спискам этой партии.
Местные выборы пройдут в Молдове 21 ноября 2021 года.