https://ru.sputnik.md/20211004/vybory-primar-beltsy-45243747.html

На выборах примара Бельц появился первый кандидат

На выборах примара Бельц появился первый кандидат

На выборах примара Бельц появился кандидат от PAS

2021-10-04T12:29+0300

2021-10-04T12:29+0300

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политика

в молдове

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молдова

местные выборы

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КИШИНЕВ, 4 окт – Sputnik. Депутат от фракции "Действие и солидарность" (PAS) Борис Маркоч зарегистрировал свою кандидатуру на участие в выборах примара Бельц. Он первым подал документы для регистрации в предвыборной гонке на эту должность. Известно, что Маркоч родился в Бельцах, по профессии инженер-строитель, владеет строительной компанией. Маркоч вошел в парламент в 2010 году по списку ЛДПМ, партию возглавлял тогда Влад Филат. В 2011 году он стал муниципальным советником в Бельцах, а в 2016-ом, после прихода к власти ДПМ, Маркоч присоединился к демократам. В 2019 году он вступил в PAS, а после выборов 11 июля стал депутатом по спискам этой партии. Местные выборы пройдут в Молдове 21 ноября 2021 года.

https://ru.sputnik.md/20210902/usatyy-otstavka-44436500.html

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в молдове, бельцы, молдова, местные выборы