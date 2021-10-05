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На грани банкротства - перевозчики из Гагаузии требуют снижения цен на топливо
На грани банкротства - перевозчики из Гагаузии требуют снижения цен на топливо
На грани банкротства - перевозчики из Гагаузии требуют снижения цен на топливо
2021-10-05T16:58+0300
2021-10-05T16:59+0300
общество
топливо
цена
гагаузия
перевозчики
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КОМРАТ, 5 окт - Sputnik, Максим Топал. В Молдове цены на топливо растут день ото дня. В тяжелой ситуации оказались перевозчики, транспорт большинства из них работает на дизельном топливе. Всего за полгода стоимость литра "солярки" увеличилась на пять леев.Водители междугородних рейсов утверждают, что работают на грани окупаемости, а порой даже себе в убыток, и просят власти принять срочные меры."Тарифы на проезд увеличивать необязательно - пусть дают нам топливо подешевле. Дошло до того, что люди не хотят ездить на автобусах, ведь на "попутке" дешевле. Понимаете? Куда еще поднимать тарифы? Они и так уже слишком высокие. Снизьте цены на топливо и все будет нормально", - говорит Вячеслав Чебан.В то время как ценники на автозаправочных станциях едва ли не ежедневно меняются, и только в сторону увеличения, водителям "стало невозможно работать".Усугубляет обстановку и необходимость постоянного ремонта автобусов, а также регулярная замена горюче-смазочных материалов, техническое освидетельствование машин. Говорить о модернизации автопарка и его замене на новый в этих условиях уже не приходится.В последний раз цены на проезд в междугороднем транспорте пересматривались в Молдове в прошлом году. В настоящее время пассажиры платят за билет из расчета 60 банов за каждый километр пути.
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топливо, цена, гагаузия, перевозчики

На грани банкротства - перевозчики из Гагаузии требуют снижения цен на топливо

16:58 05.10.2021 (обновлено: 16:59 05.10.2021)
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© Sputnik / Maxim TopalПеревозчики из Гагаузии требуют снижения цен на топливо
Перевозчики из Гагаузии требуют снижения цен на топливо - Sputnik Молдова, 1920, 05.10.2021
© Sputnik / Maxim Topal
Практически ежедневное увеличение цен на дизельное топливо заставляет транспортные компании работать на грани окупаемости.
КОМРАТ, 5 окт - Sputnik, Максим Топал. В Молдове цены на топливо растут день ото дня. В тяжелой ситуации оказались перевозчики, транспорт большинства из них работает на дизельном топливе. Всего за полгода стоимость литра "солярки" увеличилась на пять леев.
© Sputnik / Maxim TopalПеревозчики из Гагаузии требуют снижения цен на топливо
Перевозчики из Гагаузии требуют снижения цен на топливо - Sputnik Молдова, 1920, 05.10.2021
Перевозчики из Гагаузии требуют снижения цен на топливо
© Sputnik / Maxim Topal
Водители междугородних рейсов утверждают, что работают на грани окупаемости, а порой даже себе в убыток, и просят власти принять срочные меры.
"Тарифы на проезд увеличивать необязательно - пусть дают нам топливо подешевле. Дошло до того, что люди не хотят ездить на автобусах, ведь на "попутке" дешевле. Понимаете? Куда еще поднимать тарифы? Они и так уже слишком высокие. Снизьте цены на топливо и все будет нормально", - говорит Вячеслав Чебан.
© Sputnik / Maxim TopalВодитель рейсового автобуса Вячеслав Чебан
Водитель рейсового автобуса Вячеслав Чебан - Sputnik Молдова, 1920, 05.10.2021
Водитель рейсового автобуса Вячеслав Чебан
© Sputnik / Maxim Topal
В то время как ценники на автозаправочных станциях едва ли не ежедневно меняются, и только в сторону увеличения, водителям "стало невозможно работать".
Усугубляет обстановку и необходимость постоянного ремонта автобусов, а также регулярная замена горюче-смазочных материалов, техническое освидетельствование машин. Говорить о модернизации автопарка и его замене на новый в этих условиях уже не приходится.
"Нам невыгодно ездить, ведь пассажиров мало, а топливо в цене только растет. Тарифы же не меняются", - отмечает водитель Валерий Молдован.
© Sputnik / Maxim TopalВодитель рейсового автобуса Валерий Молдован
Водитель рейсового автобуса Валерий Молдован - Sputnik Молдова, 1920, 05.10.2021
Водитель рейсового автобуса Валерий Молдован
© Sputnik / Maxim Topal
В последний раз цены на проезд в междугороднем транспорте пересматривались в Молдове в прошлом году. В настоящее время пассажиры платят за билет из расчета 60 банов за каждый километр пути.
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