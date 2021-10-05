https://ru.sputnik.md/20211005/bankrotstvo-perevozchiki-gagauzia-snizheniya-tsen-toplivo-45284390.html

На грани банкротства - перевозчики из Гагаузии требуют снижения цен на топливо

На грани банкротства - перевозчики из Гагаузии требуют снижения цен на топливо

На грани банкротства - перевозчики из Гагаузии требуют снижения цен на топливо

2021-10-05T16:58+0300

2021-10-05T16:58+0300

2021-10-05T16:59+0300

общество

топливо

цена

гагаузия

перевозчики

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КОМРАТ, 5 окт - Sputnik, Максим Топал. В Молдове цены на топливо растут день ото дня. В тяжелой ситуации оказались перевозчики, транспорт большинства из них работает на дизельном топливе. Всего за полгода стоимость литра "солярки" увеличилась на пять леев.Водители междугородних рейсов утверждают, что работают на грани окупаемости, а порой даже себе в убыток, и просят власти принять срочные меры."Тарифы на проезд увеличивать необязательно - пусть дают нам топливо подешевле. Дошло до того, что люди не хотят ездить на автобусах, ведь на "попутке" дешевле. Понимаете? Куда еще поднимать тарифы? Они и так уже слишком высокие. Снизьте цены на топливо и все будет нормально", - говорит Вячеслав Чебан.В то время как ценники на автозаправочных станциях едва ли не ежедневно меняются, и только в сторону увеличения, водителям "стало невозможно работать".Усугубляет обстановку и необходимость постоянного ремонта автобусов, а также регулярная замена горюче-смазочных материалов, техническое освидетельствование машин. Говорить о модернизации автопарка и его замене на новый в этих условиях уже не приходится.В последний раз цены на проезд в междугороднем транспорте пересматривались в Молдове в прошлом году. В настоящее время пассажиры платят за билет из расчета 60 банов за каждый километр пути.

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Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

топливо, цена, гагаузия, перевозчики