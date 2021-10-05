https://ru.sputnik.md/20211005/chto-zayavil-genprokuror-moldovy-aleksandr-stoyanoglo-posle-zaderzhaniya-45294560.html

Что заявил генпрокурор Молдовы Александр Стояногло после задержания

Что заявил генпрокурор Молдовы Александр Стояногло после задержания

Видео задержания генерального прокурора Молдовы и его реакция на произошедшее

2021-10-05T22:15+0300

2021-10-05T22:15+0300

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видео

в молдове

задержание

александр стояногло

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Генеральный прокурор Молдовы Александр Стояногло задержан на 72 часа. В сопровождении сотрудников СИБ его вывели из здания прокуратуры.Во вторник, 5 октября, генпрокурор Александр Стояногло был отстранен от должности из-за начатого в отношении него уголовного преследования по четырем статьям обвинения. Высший совет прокуроров назначил прокурора из Антикоррупционной прокуратуры Виктора Фортунэ для того, чтобы проверить, есть ли основания для начала уголовного преследования в отношении генерального прокурора Молдовы Александра Стояногло. Жалобу на действия генпрокурора подал в ВСП депутат PAS Лилиан Карп, который обвинил Стояногло в том, что в 2010 году тот в качестве председателя парламентской комиссии одобрил поправку в Закон о борьбе с отмыванием денег (изменение упростило схему по отмыванию денег через молдавские судебные инстанции, известную как "Ландромат"). В жалобе Карп ссылается на некое расследование украинских журналистов, согласно которому Стояногло и его супруга связаны с украинскими компаниями, участвующими в схеме "Ландромат". Стояногло вменяют в вину также незаконное освобождение Вячеслава Платона. Ранее в своих выступлениях Стояногло неоднократно опровергал эти обвинения.

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2021

Алена Матвеева https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg

Алена Матвеева https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg

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Алена Матвеева https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg

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