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Что заявил генпрокурор Молдовы Александр Стояногло после задержания
Что заявил генпрокурор Молдовы Александр Стояногло после задержания
Видео задержания генерального прокурора Молдовы и его реакция на произошедшее
2021-10-05T22:15+0300
2021-10-05T22:15+0300
видео
в молдове
задержание
александр стояногло
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Генеральный прокурор Молдовы Александр Стояногло задержан на 72 часа. В сопровождении сотрудников СИБ его вывели из здания прокуратуры.Во вторник, 5 октября, генпрокурор Александр Стояногло был отстранен от должности из-за начатого в отношении него уголовного преследования по четырем статьям обвинения. Высший совет прокуроров назначил прокурора из Антикоррупционной прокуратуры Виктора Фортунэ для того, чтобы проверить, есть ли основания для начала уголовного преследования в отношении генерального прокурора Молдовы Александра Стояногло. Жалобу на действия генпрокурора подал в ВСП депутат PAS Лилиан Карп, который обвинил Стояногло в том, что в 2010 году тот в качестве председателя парламентской комиссии одобрил поправку в Закон о борьбе с отмыванием денег (изменение упростило схему по отмыванию денег через молдавские судебные инстанции, известную как "Ландромат"). В жалобе Карп ссылается на некое расследование украинских журналистов, согласно которому Стояногло и его супруга связаны с украинскими компаниями, участвующими в схеме "Ландромат". Стояногло вменяют в вину также незаконное освобождение Вячеслава Платона. Ранее в своих выступлениях Стояногло неоднократно опровергал эти обвинения.
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Алена Матвеева
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в молдове, видео, задержание, александр стояногло

Что заявил генпрокурор Молдовы Александр Стояногло после задержания

22:15 05.10.2021
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Матвеева Алена - Sputnik Молдова
Алена Матвеева
Все материалы
Смотрите на видео, как проходило задержание генерального прокурора Молдовы Александра Стояногло.
Генеральный прокурор Молдовы Александр Стояногло задержан на 72 часа. В сопровождении сотрудников СИБ его вывели из здания прокуратуры.
"Это месть президента", — успел сказать Стояногло журналистам.
Во вторник, 5 октября, генпрокурор Александр Стояногло был отстранен от должности из-за начатого в отношении него уголовного преследования по четырем статьям обвинения. Высший совет прокуроров назначил прокурора из Антикоррупционной прокуратуры Виктора Фортунэ для того, чтобы проверить, есть ли основания для начала уголовного преследования в отношении генерального прокурора Молдовы Александра Стояногло.
Жалобу на действия генпрокурора подал в ВСП депутат PAS Лилиан Карп, который обвинил Стояногло в том, что в 2010 году тот в качестве председателя парламентской комиссии одобрил поправку в Закон о борьбе с отмыванием денег (изменение упростило схему по отмыванию денег через молдавские судебные инстанции, известную как "Ландромат"). В жалобе Карп ссылается на некое расследование украинских журналистов, согласно которому Стояногло и его супруга связаны с украинскими компаниями, участвующими в схеме "Ландромат". Стояногло вменяют в вину также незаконное освобождение Вячеслава Платона. Ранее в своих выступлениях Стояногло неоднократно опровергал эти обвинения.
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