Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Ситуация у Генеральной прокуратуры
коронавирус лого - Sputnik Молдова, 1920
Коронавирус
https://ru.sputnik.md/20211005/covid-19-moldova-05-10-45287032.html
Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
2021-10-05T18:51+0300
2021-10-05T19:00+0300
коронавирус
в молдове
молдова
минздрав
статистика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/04/0f/34391828_0:0:2749:1546_1920x0_80_0_0_9cc3954152b24f0c1753c5caaef1ee74.jpg
КИШИНЕВ, 5 окт – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 1533 новых случая инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве во вторник.Отмечены 14 случаев импорта инфекции: четыре - из Германии, три - из Италии, два - из России, также по одному из Франции, Греции, Польши, Румынии и Испании. Общее число случаев заражения в стране достигло 299 843.У медработников выявлено 37 случаев заражения: 16 - у врачей, 13 - у медсестер, восемь - у вспомогательного персонала.За минувшие сутки проведено 9440 тестов.Всего в больницах находятся 1703 пациента, в том числе в крайне тяжелом состоянии - 222 (к аппаратам ИВЛ подключены 35).В то же время за сутки выздоровели 1215 человек, общее количество вылечившихся от коронавируса в стране достигло 282 832За 24 часа от вызванных коронавирусом осложнений в Молдове умерли 24 человека. Общее число скончавшихся на данный момент - 6901.Меры по борьбе с COVID-19 в МолдовеС 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП. Так, с 15 мая по 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали.Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении.В Минздраве 9 сентября 2021 года снова объявили о введении ЧП в здравоохранении на национальном уровне.Вакцинация от коронавируса в МолдовеСо 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта стали иммунизировать подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.С 31 марта прививочная кампания расширилась - наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попали также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая, вакцинируют всех остальных.В муниципии Кишинев, кроме обычных пунктов вакцинации, действуют два мобильных пункта, расположенных в троллейбусе и автобусе. Троллейбус, согласно графику, находится в разных точках столицы, а автобус ездит в пригороды Кишинева.Также в ходе прививочной кампании в стране проводились марафоны вакцинации. Самые масштабные - в столице республики.
https://ru.sputnik.md/20210922/sleduet-li-detey-v-moldove-privivat-ot-koronavirusa-44952938.html
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/04/0f/34391828_0:0:2443:1832_1920x0_80_0_0_2f0fc67e8728b05115e2e50053f95f57.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в молдове, молдова, минздрав, статистика

Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове

18:51 05.10.2021 (обновлено: 19:00 05.10.2021)
584
© Photo : Miroslav RotariAmbulanță
Ambulanță - Sputnik Молдова, 1920, 05.10.2021
© Photo : Miroslav Rotari
В Минздраве представили статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом за минувшие 24 часа.
КИШИНЕВ, 5 окт – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 1533 новых случая инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве во вторник.
Отмечены 14 случаев импорта инфекции: четыре - из Германии, три - из Италии, два - из России, также по одному из Франции, Греции, Польши, Румынии и Испании.
Общее число случаев заражения в стране достигло 299 843.
У медработников выявлено 37 случаев заражения: 16 - у врачей, 13 - у медсестер, восемь - у вспомогательного персонала.
За минувшие сутки проведено 9440 тестов.
Всего в больницах находятся 1703 пациента, в том числе в крайне тяжелом состоянии - 222 (к аппаратам ИВЛ подключены 35).
В то же время за сутки выздоровели 1215 человек, общее количество вылечившихся от коронавируса в стране достигло 282 832
За 24 часа от вызванных коронавирусом осложнений в Молдове умерли 24 человека. Общее число скончавшихся на данный момент - 6901.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП. Так, с 15 мая по 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.
Следует ли детей в Молдове прививать от коронавируса - Sputnik Молдова, 1920, 22.09.2021
Радио
Следует ли детей в Молдове прививать от коронавируса
22 сентября, 18:25
372
С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали.
Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении.
В Минздраве 9 сентября 2021 года снова объявили о введении ЧП в здравоохранении на национальном уровне.

Вакцинация от коронавируса в Молдове

Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта стали иммунизировать подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.
С 31 марта прививочная кампания расширилась - наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.
Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попали также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая, вакцинируют всех остальных.
В муниципии Кишинев, кроме обычных пунктов вакцинации, действуют два мобильных пункта, расположенных в троллейбусе и автобусе. Троллейбус, согласно графику, находится в разных точках столицы, а автобус ездит в пригороды Кишинева.
Также в ходе прививочной кампании в стране проводились марафоны вакцинации. Самые масштабные - в столице республики.
000000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
20:28Высший совет прокуроров не смог назначить кандидата на пост и.о. прокурора
20:22Додон назвал арест генпрокурора "фатальной ошибкой" власти
20:08"Поехали!": что мы знаем о "Вызове" в космос и почему это важно
19:40Против COVID-19: в Молдову доставили гуманитарную помощь Австрии
19:14Высший совет прокуроров собирается на заседание, чтобы назначить и.о. генпрокурора
18:51Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
18:45НАРЭ и Совет по конкуренции могут объединить в одну структуру
18:21Ситуация у Генеральной прокуратуры
17:57Пресс-конференция после отстранения Стояногло с должности генпрокурора
17:50Звездное кино: запуск корабля "Союз МС-19" со съемочной группой фильма "Вызов"
17:23"Мелочь, но приятно" - голкипер Намашко - об истории в "Кешле"
17:16Генпрокурор Стояногло отстранен от должности
16:58На грани банкротства - перевозчики из Гагаузии требуют снижения цен на топливо
16:42Председатель ОБСЕ прибудет с визитом в Молдову
16:26Российский эксперт - получит ли Молдова комфортный контракт с "Газпромом"
15:57На маршруты в пригороды Кишинева вышли 10 новых автобусов
15:35Правительству Румынии вынесен вотум недоверия
15:06Кто в Молдове получит субсидии после подорожания газа
14:37Красносельский направил письмо Санду и призвал к активации переговоров
14:10В Кишиневе награждены участники конкурса "Учитель года-2021"