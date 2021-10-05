https://ru.sputnik.md/20211005/covid-19-moldova-05-10-45287032.html

Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове

Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове

Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове

2021-10-05T18:51+0300

2021-10-05T18:51+0300

2021-10-05T19:00+0300

коронавирус

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КИШИНЕВ, 5 окт – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 1533 новых случая инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве во вторник.Отмечены 14 случаев импорта инфекции: четыре - из Германии, три - из Италии, два - из России, также по одному из Франции, Греции, Польши, Румынии и Испании. Общее число случаев заражения в стране достигло 299 843.У медработников выявлено 37 случаев заражения: 16 - у врачей, 13 - у медсестер, восемь - у вспомогательного персонала.За минувшие сутки проведено 9440 тестов.Всего в больницах находятся 1703 пациента, в том числе в крайне тяжелом состоянии - 222 (к аппаратам ИВЛ подключены 35).В то же время за сутки выздоровели 1215 человек, общее количество вылечившихся от коронавируса в стране достигло 282 832За 24 часа от вызванных коронавирусом осложнений в Молдове умерли 24 человека. Общее число скончавшихся на данный момент - 6901.Меры по борьбе с COVID-19 в МолдовеС 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП. Так, с 15 мая по 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали.Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении.В Минздраве 9 сентября 2021 года снова объявили о введении ЧП в здравоохранении на национальном уровне.Вакцинация от коронавируса в МолдовеСо 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта стали иммунизировать подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.С 31 марта прививочная кампания расширилась - наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попали также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая, вакцинируют всех остальных.В муниципии Кишинев, кроме обычных пунктов вакцинации, действуют два мобильных пункта, расположенных в троллейбусе и автобусе. Троллейбус, согласно графику, находится в разных точках столицы, а автобус ездит в пригороды Кишинева.Также в ходе прививочной кампании в стране проводились марафоны вакцинации. Самые масштабные - в столице республики.

https://ru.sputnik.md/20210922/sleduet-li-detey-v-moldove-privivat-ot-koronavirusa-44952938.html

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