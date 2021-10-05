https://ru.sputnik.md/20211005/dodon-nazval-arest-genprokurora-fatalnoy-oshibkoy-vlasti--45291547.html

Додон назвал арест генпрокурора "фатальной ошибкой" власти

Додон назвал арест генпрокурора "фатальной ошибкой" власти

Лидер социалистов сообщил, что прокомментирует ситуацию вокруг Генеральной прокуратуры позже. 05.10.2021, Sputnik Молдова

2021-10-05T20:22+0300

2021-10-05T20:22+0300

2021-10-05T20:22+0300

политика

игорь додон

генеральная прокуратура

александр стояногло

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/01/13/33298236_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_bebbadf77dd4f951d42ed48262615d56.jpg

КИШИНЕВ, 5 окт — Sputnik. Лидер Партии социалистов (ПСРМ) Игорь Додон назвал "фатальной ошибкой" действия власти, направленные на смену главы Генеральной прокуратуры (ГП).Лидер социалистов отметил, что невозможно предсказать долгосрочные последствия этого "выдающегося злоупотребления верховенством закона" и назвал происходящее "безумием".Додон обвинил власти в постановке госучреждений под политический контроль и сравнил эти события с "временами Плахотнюка".Председатель ПСРМ обещал прокомментировать ситуацию позже, так как он находится в зарубежной двухдневной поездке "При первой возможности, в четверг-пятницу, когда я уже буду в стране, вернусь к этой теме, — сказал лидер социалистов.Ранее в СМИ появилась информация о том, что генерального прокурора Александра Стояногло арестовали. Информация не подтверждена официально.Генеральный прокурор временно отстранен от должностиВо вторник генпрокурор Александр Стояногло был отстранен от должности из-за начатого в отношении него уголовного преследования по четырем статьям обвинения.Высший совет прокуроров назначил прокурора из Антикоррупционной прокуратуры Виктора Фортунэ для того, чтобы проверить, есть ли основания для начала уголовного преследования в отношении генерального прокурора Молдовы Александра Стояногло.Жалобу на действия генпрокурора подал в ВСП депутат PAS Лилиан Карп.Карп обвинил генпрокурора в том, что в 2010 году Стояногло в качестве председателя парламентской комиссии одобрил поправку в Закон о борьбе с отмыванием денег, которая упростила схему по отмыванию денег через молдавские судебные инстанции, известную как "Ландромат".В жалобе Карп ссылается на некое расследование украинских журналистов, согласно которому Стояногло и его супруга связаны с украинскими компаниями, участвующими в схеме "Ландромат".Стояногло вменяют в вину также незаконное освобождение Вячеслава Платона.Ранее в своих выступлениях Стояногло неоднократно опровергал эти обвинения.

https://ru.sputnik.md/20211005/vysshiy-sovet-prokurorov-sobiraetsya-na-zasedanie-chtoby-naznachit-io-genprokurora-45290075.html

https://ru.sputnik.md/20211005/genprokuror-stoyanoglo-otstranen-45285137.html

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

игорь додон, генеральная прокуратура, александр стояногло