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Ситуация у Генеральной прокуратуры
Protest în fața CEC - Sputnik Молдова, 1920
Политика
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https://ru.sputnik.md/20211005/dodon-nazval-arest-genprokurora-fatalnoy-oshibkoy-vlasti--45291547.html
Додон назвал арест генпрокурора "фатальной ошибкой" власти
Додон назвал арест генпрокурора "фатальной ошибкой" власти
Лидер социалистов сообщил, что прокомментирует ситуацию вокруг Генеральной прокуратуры позже. 05.10.2021, Sputnik Молдова
2021-10-05T20:22+0300
2021-10-05T20:22+0300
политика
игорь додон
генеральная прокуратура
александр стояногло
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КИШИНЕВ, 5 окт — Sputnik. Лидер Партии социалистов (ПСРМ) Игорь Додон назвал "фатальной ошибкой" действия власти, направленные на смену главы Генеральной прокуратуры (ГП).Лидер социалистов отметил, что невозможно предсказать долгосрочные последствия этого "выдающегося злоупотребления верховенством закона" и назвал происходящее "безумием".Додон обвинил власти в постановке госучреждений под политический контроль и сравнил эти события с "временами Плахотнюка".Председатель ПСРМ обещал прокомментировать ситуацию позже, так как он находится в зарубежной двухдневной поездке "При первой возможности, в четверг-пятницу, когда я уже буду в стране, вернусь к этой теме, — сказал лидер социалистов.Ранее в СМИ появилась информация о том, что генерального прокурора Александра Стояногло арестовали. Информация не подтверждена официально.Генеральный прокурор временно отстранен от должностиВо вторник генпрокурор Александр Стояногло был отстранен от должности из-за начатого в отношении него уголовного преследования по четырем статьям обвинения.Высший совет прокуроров назначил прокурора из Антикоррупционной прокуратуры Виктора Фортунэ для того, чтобы проверить, есть ли основания для начала уголовного преследования в отношении генерального прокурора Молдовы Александра Стояногло.Жалобу на действия генпрокурора подал в ВСП депутат PAS Лилиан Карп.Карп обвинил генпрокурора в том, что в 2010 году Стояногло в качестве председателя парламентской комиссии одобрил поправку в Закон о борьбе с отмыванием денег, которая упростила схему по отмыванию денег через молдавские судебные инстанции, известную как "Ландромат".В жалобе Карп ссылается на некое расследование украинских журналистов, согласно которому Стояногло и его супруга связаны с украинскими компаниями, участвующими в схеме "Ландромат".Стояногло вменяют в вину также незаконное освобождение Вячеслава Платона.Ранее в своих выступлениях Стояногло неоднократно опровергал эти обвинения.
https://ru.sputnik.md/20211005/vysshiy-sovet-prokurorov-sobiraetsya-na-zasedanie-chtoby-naznachit-io-genprokurora-45290075.html
https://ru.sputnik.md/20211005/genprokuror-stoyanoglo-otstranen-45285137.html
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Александр Исаев
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игорь додон, генеральная прокуратура, александр стояногло

Додон назвал арест генпрокурора "фатальной ошибкой" власти

20:22 05.10.2021
23
© Sputnik / Mihai CarausIgor Dodon
Igor Dodon - Sputnik Молдова, 1920, 05.10.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
Все материалы
Лидер социалистов сообщил, что прокомментирует ситуацию вокруг Генеральной прокуратуры позже.
КИШИНЕВ, 5 окт — Sputnik. Лидер Партии социалистов (ПСРМ) Игорь Додон назвал "фатальной ошибкой" действия власти, направленные на смену главы Генеральной прокуратуры (ГП).

"Сегодня была совершена фатальная политическая ошибка. Арестовать генпрокурора, без понятных оснований, с людьми в масках, спешно, вечером", — заявил Додон.

Лидер социалистов отметил, что невозможно предсказать долгосрочные последствия этого "выдающегося злоупотребления верховенством закона" и назвал происходящее "безумием".
Procuratura Generală - Sputnik Молдова, 1920, 05.10.2021
Общество
Высший совет прокуроров собирается на заседание, чтобы назначить и.о. генпрокурора
19:14
393
1
Додон обвинил власти в постановке госучреждений под политический контроль и сравнил эти события с "временами Плахотнюка".
Председатель ПСРМ обещал прокомментировать ситуацию позже, так как он находится в зарубежной двухдневной поездке "При первой возможности, в четверг-пятницу, когда я уже буду в стране, вернусь к этой теме, — сказал лидер социалистов.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что генерального прокурора Александра Стояногло арестовали. Информация не подтверждена официально.

Генеральный прокурор временно отстранен от должности

Во вторник генпрокурор Александр Стояногло был отстранен от должности из-за начатого в отношении него уголовного преследования по четырем статьям обвинения.
Высший совет прокуроров назначил прокурора из Антикоррупционной прокуратуры Виктора Фортунэ для того, чтобы проверить, есть ли основания для начала уголовного преследования в отношении генерального прокурора Молдовы Александра Стояногло.
Жалобу на действия генпрокурора подал в ВСП депутат PAS Лилиан Карп.
Карп обвинил генпрокурора в том, что в 2010 году Стояногло в качестве председателя парламентской комиссии одобрил поправку в Закон о борьбе с отмыванием денег, которая упростила схему по отмыванию денег через молдавские судебные инстанции, известную как "Ландромат".
Александр Стояногло - Sputnik Молдова, 1920, 05.10.2021
Общество
Генпрокурор Стояногло отстранен от должности
17:16
711
16
В жалобе Карп ссылается на некое расследование украинских журналистов, согласно которому Стояногло и его супруга связаны с украинскими компаниями, участвующими в схеме "Ландромат".
Стояногло вменяют в вину также незаконное освобождение Вячеслава Платона.
Ранее в своих выступлениях Стояногло неоднократно опровергал эти обвинения.
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