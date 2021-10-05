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https://ru.sputnik.md/20211005/dodon-vozmozhnost-vozbuzhdeniya-ugolovnoe-delo-45295050.html
Додон оценил возможность возбуждения против него уголовного дела
Додон оценил возможность возбуждения против него уголовного дела
Додон оценил возможность возбуждения против него уголовного дела
2021-10-05T22:45+0300
2021-10-05T22:45+0300
политика
игорь додон
интервью
молдова после политического кризиса
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КИШИНЕВ, 5 окт — Sputnik. Председатель Партии социалистов (ПСРМ) Игорь Додон не исключает, что против него может быть возбуждено уголовное дело. Об этом лидер социалистов заявил в эфире телеканала "N4"."За что Санду хочет меня посадить? — сказал Додон, отвечая на вопрос о возможности того, что его могут подвергнуть уголовному преследованию. — За то, что я отремонтировал здание президентуры, где она сегодня проводит пресс-конференции и принимает президентов? За то, что я помог сотням тысяч людей, раздал 50 тысяч ранцев детям в селах? За то, что восстановил отношения с Россией?"Додон также прокомментировал видеозаписи его встреч с Владимиром Плахотнюком, которые, по мнению лидера социалистов, могут быть использованы для давления на него.Лидер ПСРМ напомнил, что в 2016-2018 годах западные партнеры Молдовы "все прощали Плахотнюку", чтобы социалисты не пришли к власти, и в итоге были вынуждены признать Молдову захваченным государством.По мнению Додона, этим же закончится и правление нынешней власти.
https://ru.sputnik.md/20200518/dodon-otvetil-na-videokompromat-i-obratilsya-genprokuratura-moldova-30285999.html
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игорь додон, интервью, молдова после политического кризиса

Додон оценил возможность возбуждения против него уголовного дела

22:45 05.10.2021
487
© Sputnik / Mihai CarausDeputați în Parlamentul Republicii Moldova
Deputați în Parlamentul Republicii Moldova - Sputnik Молдова, 1920, 05.10.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
Все материалы
Заявление было сделано экс-президентов в эфире одного из телеканалов.
КИШИНЕВ, 5 окт — Sputnik. Председатель Партии социалистов (ПСРМ) Игорь Додон не исключает, что против него может быть возбуждено уголовное дело. Об этом лидер социалистов заявил в эфире телеканала "N4".
"За что Санду хочет меня посадить? — сказал Додон, отвечая на вопрос о возможности того, что его могут подвергнуть уголовному преследованию. — За то, что я отремонтировал здание президентуры, где она сегодня проводит пресс-конференции и принимает президентов? За то, что я помог сотням тысяч людей, раздал 50 тысяч ранцев детям в селах? За то, что восстановил отношения с Россией?"
Додон также прокомментировал видеозаписи его встреч с Владимиром Плахотнюком, которые, по мнению лидера социалистов, могут быть использованы для давления на него.

"Если бы не эпизод с "кульком", Майя Санду не стала бы президентом, а Гросу – спикером парламента", — сказал председатель ПСРМ. Он заявил, что рисковал, зная, что его записывают, однако пошел на это, чтобы выгнать Плахотнюка из страны.

Лидер ПСРМ напомнил, что в 2016-2018 годах западные партнеры Молдовы "все прощали Плахотнюку", чтобы социалисты не пришли к власти, и в итоге были вынуждены признать Молдову захваченным государством.
Igor Dodon - Sputnik Молдова, 1920, 18.05.2020
Общество
Додон ответил на "видеокомпромат" и обратился к Генпрокуратуре Молдовы
18 мая 2020, 14:34
1266
По мнению Додона, этим же закончится и правление нынешней власти.
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