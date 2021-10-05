https://ru.sputnik.md/20211005/dodon-vozmozhnost-vozbuzhdeniya-ugolovnoe-delo-45295050.html

Додон оценил возможность возбуждения против него уголовного дела

Додон оценил возможность возбуждения против него уголовного дела

Додон оценил возможность возбуждения против него уголовного дела

2021-10-05T22:45+0300

2021-10-05T22:45+0300

2021-10-05T22:45+0300

политика

игорь додон

интервью

молдова после политического кризиса

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КИШИНЕВ, 5 окт — Sputnik. Председатель Партии социалистов (ПСРМ) Игорь Додон не исключает, что против него может быть возбуждено уголовное дело. Об этом лидер социалистов заявил в эфире телеканала "N4"."За что Санду хочет меня посадить? — сказал Додон, отвечая на вопрос о возможности того, что его могут подвергнуть уголовному преследованию. — За то, что я отремонтировал здание президентуры, где она сегодня проводит пресс-конференции и принимает президентов? За то, что я помог сотням тысяч людей, раздал 50 тысяч ранцев детям в селах? За то, что восстановил отношения с Россией?"Додон также прокомментировал видеозаписи его встреч с Владимиром Плахотнюком, которые, по мнению лидера социалистов, могут быть использованы для давления на него.Лидер ПСРМ напомнил, что в 2016-2018 годах западные партнеры Молдовы "все прощали Плахотнюку", чтобы социалисты не пришли к власти, и в итоге были вынуждены признать Молдову захваченным государством.По мнению Додона, этим же закончится и правление нынешней власти.

https://ru.sputnik.md/20200518/dodon-otvetil-na-videokompromat-i-obratilsya-genprokuratura-moldova-30285999.html

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2021

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Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

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игорь додон, интервью, молдова после политического кризиса