https://ru.sputnik.md/20211005/eks-prezident-vladimir-voronin-predstavil-avtobiograficheskaea-kniga-45292121.html

Экс-президент Молдовы Владимир Воронин представил автобиографическую книгу

Экс-президент Молдовы Владимир Воронин представил автобиографическую книгу

Экс-президент Молдовы Владимир Воронин представил автобиографическую книгу

2021-10-05T21:29+0300

2021-10-05T21:29+0300

2021-10-05T21:29+0300

общество

в молдове

владимир воронин

презентация

книга

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КИШИНЕВ, 5 окт – Sputnik. Во вторник, пятого октября, в Кишиневе третий президент Молдовы Владимир Воронин представил автобиографическую книгу, которая названа "Видится мне многое с высоты годов...".Презентация прошла в одном из самых фешенебельных столичных отелей, приглашение на мероприятие получил относительно узкий круг близких Владимиру Воронину людей."В этой книге вы не найдете архивных документов, я не пытался охватить все, поскольку это невозможно. Я просто вспоминал события своей жизни, которые кажутся мне важными и вместе с ними - ключевые события жизни страны, во времена СССР и после его распада. Мне хотелось вспомнить свое детство, а вместе с ним показать юное, полуголодное послевоенное поколение. А еще людей - честных, порядочных, чистых, - которые встретились мне на длинном жизненном пути", - сказал Воронин.Автобиография экс-президента Молдовы содержит большое количество фотографий и отличается высоким качеством полиграфии. Шрифт издания непривычно крупный - "чтобы книгу было удобно читать в том числе нашим ветеранам". "Думаю, что моя карьерная лестница сложилась сама собой, никогда я сознательно не рвался к должностям. Но в итоге прошел путь от простого рабочего до министра, от члена партии до председателя полиформирования, от рядового гражданина страны до ее президента", - резюмировал свой автобиографический труд Воронин. Третий президент Молдовы выразил надежду, что его книга будет полезна также всем, кто интересуется историей страны.

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2021

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в молдове, владимир воронин, презентация, книга