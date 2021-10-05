https://ru.sputnik.md/20211005/eks-prezident-vladimir-voronin-predstavil-avtobiograficheskaea-kniga-45292121.html
Экс-президент Молдовы Владимир Воронин представил автобиографическую книгу
Экс-президент Молдовы Владимир Воронин представил автобиографическую книгу
Экс-президент Молдовы Владимир Воронин представил автобиографическую книгу
2021-10-05T21:29+0300
2021-10-05T21:29+0300
2021-10-05T21:29+0300
общество
в молдове
владимир воронин
презентация
книга
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КИШИНЕВ, 5 окт – Sputnik. Во вторник, пятого октября, в Кишиневе третий президент Молдовы Владимир Воронин представил автобиографическую книгу, которая названа "Видится мне многое с высоты годов...".Презентация прошла в одном из самых фешенебельных столичных отелей, приглашение на мероприятие получил относительно узкий круг близких Владимиру Воронину людей."В этой книге вы не найдете архивных документов, я не пытался охватить все, поскольку это невозможно. Я просто вспоминал события своей жизни, которые кажутся мне важными и вместе с ними - ключевые события жизни страны, во времена СССР и после его распада. Мне хотелось вспомнить свое детство, а вместе с ним показать юное, полуголодное послевоенное поколение. А еще людей - честных, порядочных, чистых, - которые встретились мне на длинном жизненном пути", - сказал Воронин.Автобиография экс-президента Молдовы содержит большое количество фотографий и отличается высоким качеством полиграфии. Шрифт издания непривычно крупный - "чтобы книгу было удобно читать в том числе нашим ветеранам". "Думаю, что моя карьерная лестница сложилась сама собой, никогда я сознательно не рвался к должностям. Но в итоге прошел путь от простого рабочего до министра, от члена партии до председателя полиформирования, от рядового гражданина страны до ее президента", - резюмировал свой автобиографический труд Воронин. Третий президент Молдовы выразил надежду, что его книга будет полезна также всем, кто интересуется историей страны.
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Дмитрий Терехов
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Дмитрий Терехов
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg
в молдове, владимир воронин, презентация, книга
Экс-президент Молдовы Владимир Воронин представил автобиографическую книгу
Написанная в соавторстве с журналистом Константином Старышем, книга задумана как рассказ "о трудном пути от солдата до генерала".
КИШИНЕВ, 5 окт – Sputnik. Во вторник, пятого октября, в Кишиневе третий президент Молдовы Владимир Воронин представил автобиографическую книгу, которая названа "Видится мне многое с высоты годов...".
Презентация прошла в одном из самых фешенебельных столичных отелей, приглашение на мероприятие получил относительно узкий круг близких Владимиру Воронину людей.
"В этой книге вы не найдете архивных документов, я не пытался охватить все, поскольку это невозможно. Я просто вспоминал события своей жизни, которые кажутся мне важными и вместе с ними - ключевые события жизни страны, во времена СССР и после его распада. Мне хотелось вспомнить свое детство, а вместе с ним показать юное, полуголодное послевоенное поколение. А еще людей - честных, порядочных, чистых, - которые встретились мне на длинном жизненном пути", - сказал Воронин.
Автобиография экс-президента Молдовы содержит большое количество фотографий и отличается высоким качеством полиграфии. Шрифт издания непривычно крупный - "чтобы книгу было удобно читать в том числе нашим ветеранам".
"Думаю, что моя карьерная лестница сложилась сама собой, никогда я сознательно не рвался к должностям. Но в итоге прошел путь от простого рабочего до министра, от члена партии до председателя полиформирования, от рядового гражданина страны до ее президента", - резюмировал свой автобиографический труд Воронин.
Третий президент Молдовы выразил надежду, что его книга будет полезна также всем, кто интересуется историей страны.