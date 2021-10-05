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Обстановка у здания Генеральной прокуратуры
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Общество
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https://ru.sputnik.md/20211005/genprokuror-stoyanoglo-otstranen-45285137.html
Генпрокурор Стояногло отстранен от должности
Генпрокурор Стояногло отстранен от должности
Об отстранении Стояногло объявил министр юстиции Серджиу Литвиненко. 05.10.2021, Sputnik Молдова
2021-10-05T17:16+0300
2021-10-05T17:40+0300
генпрокурор
александр стояногло
общество
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КИШИНЕВ, 5 окт – Sputnik. Генпрокурор Александр Стояногло отстранен от должности из-за начатого в отношении него уголовного преследования. Об этом объявил министр юстиции Серджиу Литвиненко.Согласно недавним изменениям в законе о прокуратуре, в случае начала уголовного преследования против генпрокурора его полномочия и полномочия его заместителей приостанавливаются."В настоящее время у нас нет руководства прокуратуры. Хотя закон предусматривает, что Высший совет прокуроров созывает собрание в течение пяти дней с момента возникновения такой ситуации, я считаю необходимым созвать внеочередное собрание сегодня, чтобы выбрать и предложить временного генерального прокурора президенту страны", - написал Литвиненко.Высший совет прокуроров назначил прокурора из Антикоррупционной прокуратуры Виктора Фортунэ для того, чтобы проверить, есть ли основания для начала уголовного преследования в отношении генерального прокурора Молдовы Александра Стояногло. По поводу решения у членов совета есть особые мнения.Жалобу на действия генпрокурора подал в ВСП депутат PAS Лилиан Карп.Карп обвинил генпрокурора в том, что в 2010 году Стояногло в качестве председателя парламентской комиссии одобрил поправку в Закон о борьбе с отмыванием денег, которая упростила схему по отмыванию денег через молдавские судебные инстанции, известную как "Ландромат".В жалобе Карп ссылается на некое расследование украинских журналистов, согласно которому Стояногло и его супруга связаны с украинскими компаниями, участвующими в схеме "Ландромат".Стояногло вменяют в вину также незаконное освобождение Вячеслава Платона.Ранее в своих выступлениях Стояногло неоднократно опровергал эти обвинения.Также генерального прокурора обвинили в незаконной выплате выходного пособия экс-главе прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам Николаю Китороагэ.Жалобу депутата на заседании Высшего совета прокуроров представил министр юстиции, бывший депутат PAS Серджиу Литвиненко.Заседание ненадолго посетил сам Стояногло, который передал членам ВСП свои замечания после того, как совет проголосовал за то, чтобы не заслушивать генпрокурора.После длительной дискуссии между прокурорами, которые оказались в меньшинстве в ВСП, и новоизбранными членами совета - ставленниками PAS и президента Майи Санду - Высший совет прокуроров принял решение назначить прокурора Виктора Фортунэ, который должен выяснить, есть ли основания для начала уголовного преследования Стояногло. Это решение может стать основанием для начала процедуры отставки генпрокурора.Поправки в закон о прокуратуреНапомним, 24 августа парламент одобрил в окончательном чтении ряд поправок к закону о прокуратуре.Согласно нововведениям, генеральный прокурор до истечения срока полномочий может быть освобожден от занимаемой должности президентом по предложению Высшего совета прокуроров в случае, когда по результатам оценки сторонней комиссии он получил неудовлетворительную оценку, а также в случае принятия Высшим советом прокуроров постановления о наложении дисциплинарного наказания в виде освобождения от занимаемой должности.Также, согласно поправкам, генпрокурора можно будет отстранить от должности на время служебного расследования.На данный момент генпрокурор назначается президентом на семилетний мандат без возможности досрочного прекращения полномочий.Поправки также сократили число членов Высшего совета прокуроров.Генеральный прокурор обжаловал поправки в Конституционном суде, но суд отклонил обращение.Обвинения в очерненииНапомним, на брифинге 4 октября глава Генеральной прокуратуры Александр Стояногло обвинил действующие власти в кампании по очернению генпрокурора. По его словам, после формирования нового правительства в стране была объявлена война коррупции, но по факту "главной целью стал генпрокурор".По данным Стояногло, организаторы кампании — президент Майя Санду, партия "Действие и солидарность (PAS), подконтрольные СМИ, НПО и криминальные группы. В деятельность этой группы, по словам прокурора, был вовлечен и экс-глава миссии ЕС в Молдове Петер Михалко, а одним из организаторов травли генпрокурора был бывший глава антикоррупционной прокуратуры Виорел Морарь.
https://ru.sputnik.md/20211004/glava-minyustra-stoyanoglo-45250798.html
https://ru.sputnik.md/20211004/stoyanoglo-obvinil-vlasti-45245207.html
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Евгений Чебан
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генпрокурор, александр стояногло

Генпрокурор Стояногло отстранен от должности

17:16 05.10.2021 (обновлено: 17:40 05.10.2021)
410
© Public Domain / Parlamentul Republicii MoldovaАлександр Стояногло
Александр Стояногло - Sputnik Молдова, 1920, 05.10.2021
© Public Domain / Parlamentul Republicii Moldova
Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
Об отстранении Стояногло объявил министр юстиции Серджиу Литвиненко.
КИШИНЕВ, 5 окт – Sputnik. Генпрокурор Александр Стояногло отстранен от должности из-за начатого в отношении него уголовного преследования. Об этом объявил министр юстиции Серджиу Литвиненко.

"Несколько минут назад мне сообщили по электронной почте, что прокурор, назначенный сегодня Высшим советом прокуроров для проверки жалобы Лилиана Карпа (депутата PAS), решил возбудить уголовное дело против генерального прокурора Александра Стояногло", - написал Литвиненко в Facebook.

Согласно недавним изменениям в законе о прокуратуре, в случае начала уголовного преследования против генпрокурора его полномочия и полномочия его заместителей приостанавливаются.
"В настоящее время у нас нет руководства прокуратуры. Хотя закон предусматривает, что Высший совет прокуроров созывает собрание в течение пяти дней с момента возникновения такой ситуации, я считаю необходимым созвать внеочередное собрание сегодня, чтобы выбрать и предложить временного генерального прокурора президенту страны", - написал Литвиненко.
Высший совет прокуроров назначил прокурора из Антикоррупционной прокуратуры Виктора Фортунэ для того, чтобы проверить, есть ли основания для начала уголовного преследования в отношении генерального прокурора Молдовы Александра Стояногло. По поводу решения у членов совета есть особые мнения.
Жалобу на действия генпрокурора подал в ВСП депутат PAS Лилиан Карп.
Карп обвинил генпрокурора в том, что в 2010 году Стояногло в качестве председателя парламентской комиссии одобрил поправку в Закон о борьбе с отмыванием денег, которая упростила схему по отмыванию денег через молдавские судебные инстанции, известную как "Ландромат".
В жалобе Карп ссылается на некое расследование украинских журналистов, согласно которому Стояногло и его супруга связаны с украинскими компаниями, участвующими в схеме "Ландромат".
Стояногло вменяют в вину также незаконное освобождение Вячеслава Платона.
Ранее в своих выступлениях Стояногло неоднократно опровергал эти обвинения.
Также генерального прокурора обвинили в незаконной выплате выходного пособия экс-главе прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам Николаю Китороагэ.
Жалобу депутата на заседании Высшего совета прокуроров представил министр юстиции, бывший депутат PAS Серджиу Литвиненко.
Заседание ненадолго посетил сам Стояногло, который передал членам ВСП свои замечания после того, как совет проголосовал за то, чтобы не заслушивать генпрокурора.
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После длительной дискуссии между прокурорами, которые оказались в меньшинстве в ВСП, и новоизбранными членами совета - ставленниками PAS и президента Майи Санду - Высший совет прокуроров принял решение назначить прокурора Виктора Фортунэ, который должен выяснить, есть ли основания для начала уголовного преследования Стояногло. Это решение может стать основанием для начала процедуры отставки генпрокурора.

Поправки в закон о прокуратуре

Напомним, 24 августа парламент одобрил в окончательном чтении ряд поправок к закону о прокуратуре.
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Согласно нововведениям, генеральный прокурор до истечения срока полномочий может быть освобожден от занимаемой должности президентом по предложению Высшего совета прокуроров в случае, когда по результатам оценки сторонней комиссии он получил неудовлетворительную оценку, а также в случае принятия Высшим советом прокуроров постановления о наложении дисциплинарного наказания в виде освобождения от занимаемой должности.
Также, согласно поправкам, генпрокурора можно будет отстранить от должности на время служебного расследования.
На данный момент генпрокурор назначается президентом на семилетний мандат без возможности досрочного прекращения полномочий.
Поправки также сократили число членов Высшего совета прокуроров.
Генеральный прокурор обжаловал поправки в Конституционном суде, но суд отклонил обращение.

Обвинения в очернении

Напомним, на брифинге 4 октября глава Генеральной прокуратуры Александр Стояногло обвинил действующие власти в кампании по очернению генпрокурора. По его словам, после формирования нового правительства в стране была объявлена война коррупции, но по факту "главной целью стал генпрокурор".
Alexandr Stoianoglo - Sputnik Молдова, 1920, 04.10.2021
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Стояногло обвинил власти в очернении генпрокурора: названы конкретные имена
Вчера, 12:07
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По данным Стояногло, организаторы кампании — президент Майя Санду, партия "Действие и солидарность (PAS), подконтрольные СМИ, НПО и криминальные группы. В деятельность этой группы, по словам прокурора, был вовлечен и экс-глава миссии ЕС в Молдове Петер Михалко, а одним из организаторов травли генпрокурора был бывший глава антикоррупционной прокуратуры Виорел Морарь.
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