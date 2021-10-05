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https://ru.sputnik.md/20211005/genprokuror-stoyanoglo-zaderzhan-45292890.html
Генпрокурор Стояногло задержан
Генпрокурор Стояногло задержан
Генеральный прокурор Александр Стояногло задержан на 72 часа
2021-10-05T20:59+0300
2021-10-05T21:25+0300
генпрокуратура молдовы
александр стояногло
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КИШИНЕВ, 5 окт - Sputnik. Генеральный прокурор Александр Стояногло задержан на 72 часа. В сопровождении сотрудников СИБ его вывели из здания.Во вторник, 5 октября, генпрокурор Александр Стояногло был отстранен от должности из-за начатого в отношении него уголовного преследования по четырем статьям обвинения. Высший совет прокуроров назначил прокурора из Антикоррупционной прокуратуры Виктора Фортунэ для того, чтобы проверить, есть ли основания для начала уголовного преследования в отношении генерального прокурора Молдовы Александра Стояногло.Жалобу на действия генпрокурора подал в ВСП депутат PAS Лилиан Карп.Карп обвинил генпрокурора в том, что в 2010 году Стояногло в качестве председателя парламентской комиссии одобрил поправку в Закон о борьбе с отмыванием денег, которая упростила схему по отмыванию денег через молдавские судебные инстанции, известную как "Ландромат".В жалобе Карп ссылается на некое расследование украинских журналистов, согласно которому Стояногло и его супруга связаны с украинскими компаниями, участвующими в схеме "Ландромат".Стояногло вменяют в вину также незаконное освобождение Вячеслава Платона.Ранее в своих выступлениях Стояногло неоднократно опровергал эти обвинения.
https://ru.sputnik.md/20211005/vysshiy-sovet-prokurorov-ne-smog-naznachit-kandidata-na-post-io-prokurora-45291307.html
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Евгений Чебан
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генпрокуратура молдовы, александр стояногло

Генпрокурор Стояногло задержан

20:59 05.10.2021 (обновлено: 21:25 05.10.2021)
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© Sputnik / Mihai CarausЗадержание генерального прокурора Александра Стояногло
Задержание генерального прокурора Александра Стояногло - Sputnik Молдова, 1920, 05.10.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
В отношении генерального прокурора Александра Стояногло возбуждено уголовное дело по четырем статьям обвинения.
КИШИНЕВ, 5 окт - Sputnik. Генеральный прокурор Александр Стояногло задержан на 72 часа.
В сопровождении сотрудников СИБ его вывели из здания.
Во вторник, 5 октября, генпрокурор Александр Стояногло был отстранен от должности из-за начатого в отношении него уголовного преследования по четырем статьям обвинения.
Высший совет прокуроров назначил прокурора из Антикоррупционной прокуратуры Виктора Фортунэ для того, чтобы проверить, есть ли основания для начала уголовного преследования в отношении генерального прокурора Молдовы Александра Стояногло.
Жалобу на действия генпрокурора подал в ВСП депутат PAS Лилиан Карп.
Procuratura Generală - Sputnik Молдова, 1920, 05.10.2021
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Высший совет прокуроров не смог назначить кандидата на пост и.о. прокурора
20:28
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Карп обвинил генпрокурора в том, что в 2010 году Стояногло в качестве председателя парламентской комиссии одобрил поправку в Закон о борьбе с отмыванием денег, которая упростила схему по отмыванию денег через молдавские судебные инстанции, известную как "Ландромат".
В жалобе Карп ссылается на некое расследование украинских журналистов, согласно которому Стояногло и его супруга связаны с украинскими компаниями, участвующими в схеме "Ландромат".
Стояногло вменяют в вину также незаконное освобождение Вячеслава Платона.
Ранее в своих выступлениях Стояногло неоднократно опровергал эти обвинения.
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