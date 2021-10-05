https://ru.sputnik.md/20211005/genprokuror-stoyanoglo-zaderzhan-45292890.html

Генпрокурор Стояногло задержан

Генпрокурор Стояногло задержан

Генеральный прокурор Александр Стояногло задержан на 72 часа

2021-10-05T20:59+0300

2021-10-05T20:59+0300

2021-10-05T21:25+0300

генпрокуратура молдовы

александр стояногло

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КИШИНЕВ, 5 окт - Sputnik. Генеральный прокурор Александр Стояногло задержан на 72 часа. В сопровождении сотрудников СИБ его вывели из здания.Во вторник, 5 октября, генпрокурор Александр Стояногло был отстранен от должности из-за начатого в отношении него уголовного преследования по четырем статьям обвинения. Высший совет прокуроров назначил прокурора из Антикоррупционной прокуратуры Виктора Фортунэ для того, чтобы проверить, есть ли основания для начала уголовного преследования в отношении генерального прокурора Молдовы Александра Стояногло.Жалобу на действия генпрокурора подал в ВСП депутат PAS Лилиан Карп.Карп обвинил генпрокурора в том, что в 2010 году Стояногло в качестве председателя парламентской комиссии одобрил поправку в Закон о борьбе с отмыванием денег, которая упростила схему по отмыванию денег через молдавские судебные инстанции, известную как "Ландромат".В жалобе Карп ссылается на некое расследование украинских журналистов, согласно которому Стояногло и его супруга связаны с украинскими компаниями, участвующими в схеме "Ландромат".Стояногло вменяют в вину также незаконное освобождение Вячеслава Платона.Ранее в своих выступлениях Стояногло неоднократно опровергал эти обвинения.

https://ru.sputnik.md/20211005/vysshiy-sovet-prokurorov-ne-smog-naznachit-kandidata-na-post-io-prokurora-45291307.html

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2021

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

генпрокуратура молдовы, александр стояногло