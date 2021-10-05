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"Мелочь, но приятно" - голкипер Намашко - об истории в "Кешле"
"Мелочь, но приятно" - голкипер Намашко - об истории в "Кешле"
Вратарь сборной Молдовы по футболу оценил свое место в топе иностранных вратарей чемпионата Азербайджана. 05.10.2021, Sputnik Молдова
2021-10-05T17:23+0300
2021-10-05T17:23+0300
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ТИРАСПОЛЬ, 5 окт - Sputnik, Юлия Сорокопуд. Станислав Намашко вошел в историю чемпионата Азербайджана как один из лучших иностранных голкиперов.В топ вратарей Намашко попал после юбилейного "сухого матча". В поединке между "Кешлей" и "Сабахом" голкипер тридцатый раз отстоял "на ноль", а его команда забила два мяча."Сказать, что это прямо большой успех или достижение, - неправильно. Но все же это маленькая история. Всегда приятно отметиться в чемпионате, клубе, а не просто "отбыть" свой номер, как говорится. Даже небольшие успехи всегда радуют", - сказал Станислав Намашко.Голкипер азербайджанской "Кешли" прокомментировал также предстоящие игры в составе сборной Молдовы. В рамках отборочного цикла ЧМ-2022 Молдова сыграет с Данией и Израилем."Нам предстоит два матча. Мы прекрасно понимаем, с кем играем. По сути, не бывает легких матчей у сборной, учитывая нынешнее положение. Готовимся ко всем матчам очень серьезно. Эти игры - не исключение. Поэтому нужно выходить и максимально выкладываться на поле", - отметил вратарь сборной Молдовы по футболу Станислав Намашко.Последние матчи отборочной кампании ЧМ-2022 Станислав Намашко провел на скамейке запасных. Молдова занимает последнее место в группе F. Девятого октября в Кишиневе команда Роберто Бордина сыграет против Дании. Национальная сборная проведет встречу с Израилем на выезде 12 октября.
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футбол

"Мелочь, но приятно" - голкипер Намашко - об истории в "Кешле"

17:23 05.10.2021
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© AP Photo / JOHN MCCONNICOСтанислав Намашко
Станислав Намашко - Sputnik Молдова, 1920, 05.10.2021
© AP Photo / JOHN MCCONNICO
Вратарь сборной Молдовы по футболу оценил свое место в топе иностранных вратарей чемпионата Азербайджана.
ТИРАСПОЛЬ, 5 окт - Sputnik, Юлия Сорокопуд. Станислав Намашко вошел в историю чемпионата Азербайджана как один из лучших иностранных голкиперов.
"Мелочь, но приятно", - прокомментировал для Sputnik Молдова свое достижение молдавский вратарь.
В топ вратарей Намашко попал после юбилейного "сухого матча". В поединке между "Кешлей" и "Сабахом" голкипер тридцатый раз отстоял "на ноль", а его команда забила два мяча.
"Сказать, что это прямо большой успех или достижение, - неправильно. Но все же это маленькая история. Всегда приятно отметиться в чемпионате, клубе, а не просто "отбыть" свой номер, как говорится. Даже небольшие успехи всегда радуют", - сказал Станислав Намашко.
Вратарь сборной Молдовы и клуба Кешля Станислав Намашко, фото из архива - Sputnik Молдова, 1920, 13.11.2020
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Голкипер азербайджанской "Кешли" прокомментировал также предстоящие игры в составе сборной Молдовы. В рамках отборочного цикла ЧМ-2022 Молдова сыграет с Данией и Израилем.
"Нам предстоит два матча. Мы прекрасно понимаем, с кем играем. По сути, не бывает легких матчей у сборной, учитывая нынешнее положение. Готовимся ко всем матчам очень серьезно. Эти игры - не исключение. Поэтому нужно выходить и максимально выкладываться на поле", - отметил вратарь сборной Молдовы по футболу Станислав Намашко.
Последние матчи отборочной кампании ЧМ-2022 Станислав Намашко провел на скамейке запасных. Молдова занимает последнее место в группе F. Девятого октября в Кишиневе команда Роберто Бордина сыграет против Дании. Национальная сборная проведет встречу с Израилем на выезде 12 октября.
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