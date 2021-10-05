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Италии грозит потоп – в стране объявлен "красный" уровень метеоопасности
Италии грозит потоп – в стране объявлен "красный" уровень метеоопасности
Италии грозит потоп – в стране объявлен "красный" уровень метеоопасности
2021-10-05T23:11+0300
2021-10-05T23:11+0300
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италия
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КИШИНЕВ, 5 окт - Sputnik. Ливневые дожди, сильные грозы и порывистый ветер обрушились в начале недели на Италию, передает РИА Новости. По решению службы Гражданской обороны "красный" (наивысший) уровень метеоопасности объявлен на ближайшие сутки в ряде районов трех северных областей - Лигурии, Ломбардии и Пьемонта.В понедельник, 4 октября, рекордное количество осадков выпало в лигурийской провинции Савона, а также близ Генуи, в результате чего небольшие реки вышли из берегов, что привело к подтоплению в ряде населенных пунктов. Из-за непогоды было приостановлено железнодорожное сообщение. Были закрыты многие школы, детские учреждения и общественные парки.Сотрудник метеорологической службы ВВС Италии подполковник Гуидо Гуиди сообщил во вторник в прямом эфире новостного телеканала RaiNews24, что ситуация в северных областях страны должна нормализоваться в течение ближайших суток, однако это не означает, что на Апеннинах вновь установится хорошая погода.Минувшей ночью непогода пришла в Рим, где в результате сильной грозы и порывистого ветра оказались повалены крупные деревья и затоплены некоторые улицы. Сотрудникам полиции и пожарной службы пришлось около ста раз выезжать на места происшествия по просьбам обеспокоенных граждан. Неблагоприятные погодные явления наблюдаются сейчас в ряде районов столичной области Лацио, а также в Абруццо, Кампании и Сицилии.
https://ru.sputnik.md/20210824/stikhiynoe-bedstvie-obyavleno-v-shtate-tennessi-iz-za-navodneniya-44182941.html
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в мире, италия, потоп, гроза, наводнение, красный код

Италии грозит потоп – в стране объявлен "красный" уровень метеоопасности

23:11 05.10.2021
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© Sputnik / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкДождь в Москве
Дождь в Москве - Sputnik Молдова, 1920, 05.10.2021
© Sputnik / Владимир Астапкович
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В трех районах Италии объявили красный уровень опасности погоды из-за гроз.
КИШИНЕВ, 5 окт - Sputnik. Ливневые дожди, сильные грозы и порывистый ветер обрушились в начале недели на Италию, передает РИА Новости. По решению службы Гражданской обороны "красный" (наивысший) уровень метеоопасности объявлен на ближайшие сутки в ряде районов трех северных областей - Лигурии, Ломбардии и Пьемонта.
В понедельник, 4 октября, рекордное количество осадков выпало в лигурийской провинции Савона, а также близ Генуи, в результате чего небольшие реки вышли из берегов, что привело к подтоплению в ряде населенных пунктов. Из-за непогоды было приостановлено железнодорожное сообщение. Были закрыты многие школы, детские учреждения и общественные парки.
Последствия наводнения в штате Теннесси - Sputnik Молдова, 1920, 24.08.2021
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Стихийное бедствие объявлено в штате Теннесси из-за наводнения
24 августа, 12:50
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Сотрудник метеорологической службы ВВС Италии подполковник Гуидо Гуиди сообщил во вторник в прямом эфире новостного телеканала RaiNews24, что ситуация в северных областях страны должна нормализоваться в течение ближайших суток, однако это не означает, что на Апеннинах вновь установится хорошая погода.
"Это первая крупная волна непогоды после завершения лета. Она будет ощущаться в течение всей недели, причем в ближайшее время в центральных и южных регионах страны", - отметил известный метеоролог.
Минувшей ночью непогода пришла в Рим, где в результате сильной грозы и порывистого ветра оказались повалены крупные деревья и затоплены некоторые улицы. Сотрудникам полиции и пожарной службы пришлось около ста раз выезжать на места происшествия по просьбам обеспокоенных граждан. Неблагоприятные погодные явления наблюдаются сейчас в ряде районов столичной области Лацио, а также в Абруццо, Кампании и Сицилии.
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