https://ru.sputnik.md/20211005/italia-potop--krasnyy-uroven-meteoopasnosti-45278371.html

Италии грозит потоп – в стране объявлен "красный" уровень метеоопасности

Италии грозит потоп – в стране объявлен "красный" уровень метеоопасности

Италии грозит потоп – в стране объявлен "красный" уровень метеоопасности

2021-10-05T23:11+0300

2021-10-05T23:11+0300

2021-10-05T23:11+0300

общество

в мире

италия

потоп

гроза

наводнение

красный код

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/0d/43869631_0:154:1078:760_1920x0_80_0_0_7087e00307898cfb89ce20d2dc42d0ad.jpg

КИШИНЕВ, 5 окт - Sputnik. Ливневые дожди, сильные грозы и порывистый ветер обрушились в начале недели на Италию, передает РИА Новости. По решению службы Гражданской обороны "красный" (наивысший) уровень метеоопасности объявлен на ближайшие сутки в ряде районов трех северных областей - Лигурии, Ломбардии и Пьемонта.В понедельник, 4 октября, рекордное количество осадков выпало в лигурийской провинции Савона, а также близ Генуи, в результате чего небольшие реки вышли из берегов, что привело к подтоплению в ряде населенных пунктов. Из-за непогоды было приостановлено железнодорожное сообщение. Были закрыты многие школы, детские учреждения и общественные парки.Сотрудник метеорологической службы ВВС Италии подполковник Гуидо Гуиди сообщил во вторник в прямом эфире новостного телеканала RaiNews24, что ситуация в северных областях страны должна нормализоваться в течение ближайших суток, однако это не означает, что на Апеннинах вновь установится хорошая погода.Минувшей ночью непогода пришла в Рим, где в результате сильной грозы и порывистого ветра оказались повалены крупные деревья и затоплены некоторые улицы. Сотрудникам полиции и пожарной службы пришлось около ста раз выезжать на места происшествия по просьбам обеспокоенных граждан. Неблагоприятные погодные явления наблюдаются сейчас в ряде районов столичной области Лацио, а также в Абруццо, Кампании и Сицилии.

https://ru.sputnik.md/20210824/stikhiynoe-bedstvie-obyavleno-v-shtate-tennessi-iz-za-navodneniya-44182941.html

италия

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, италия, потоп, гроза, наводнение, красный код