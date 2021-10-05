https://ru.sputnik.md/20211005/kak-mozhet-byt-reshen-pridnestrovskiy-vopros-45295393.html
Как может быть решен приднестровский вопрос
Как может быть решен приднестровский вопрос
Как может быть решен приднестровский вопрос, прокомментировал блогер и журналист, политический аналитик Юрием Подоляка
2021-10-05T23:25+0300
2021-10-05T23:25+0300
2021-10-05T23:25+0300
радио
в молдове
кишинев
тирасполь
приднестровское урегулирование
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Самым оптимальным вариантом для решения приднестровского вопроса стало бы заключение некого соглашения между Кишиневом и Тирасполем, чтобы Приднестровье вернулось в состав Молдовы. Об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова заявил блогер и журналист, политический аналитик Юрий Подоляка."Самым оптимальным вариантом для всех было бы заключение рано или поздно некого соглашения между Кишиневом и Тирасполем (кстати, такая проработка была при предыдущей властью, но, к сожалению, она ничем не закончилась). И далее Приднестровье возвращается в состав Молдовы, но при следующих гарантиях: Молдова не присоединяется к Румынии и к блоку НАТО", – сказал аналитик.Как считает эксперт, "всем хотелось бы решить этот застарелый вопрос, чтобы Приднестровье начало жить полноценной жизнью, а не как территория, которая никем не признана".
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Алена Матвеева
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg
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media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Алена Матвеева
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg
в молдове, кишинев, тирасполь, приднестровское урегулирование, видео
Как может быть решен приднестровский вопрос
Тему приднестровского урегулирования обсудили в эфире радиостудии Sputnik Молдова с блогером и журналистом, политическим аналитиком Юрием Подолякой.
Самым оптимальным вариантом для решения приднестровского вопроса стало бы заключение некого соглашения между Кишиневом и Тирасполем, чтобы Приднестровье вернулось в состав Молдовы. Об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова
заявил блогер и журналист, политический аналитик Юрий Подоляка.
"Самым оптимальным вариантом для всех было бы заключение рано или поздно некого соглашения между Кишиневом и Тирасполем (кстати, такая проработка была при предыдущей властью, но, к сожалению, она ничем не закончилась). И далее Приднестровье возвращается в состав Молдовы, но при следующих гарантиях: Молдова не присоединяется к Румынии и к блоку НАТО", – сказал аналитик.
Как считает эксперт, "всем хотелось бы решить этот застарелый вопрос, чтобы Приднестровье начало жить полноценной жизнью, а не как территория, которая никем не признана".