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Как может быть решен приднестровский вопрос
Как может быть решен приднестровский вопрос
Как может быть решен приднестровский вопрос, прокомментировал блогер и журналист, политический аналитик Юрием Подоляка
2021-10-05T23:25+0300
2021-10-05T23:25+0300
радио
в молдове
кишинев
тирасполь
приднестровское урегулирование
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Самым оптимальным вариантом для решения приднестровского вопроса стало бы заключение некого соглашения между Кишиневом и Тирасполем, чтобы Приднестровье вернулось в состав Молдовы. Об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова заявил блогер и журналист, политический аналитик Юрий Подоляка."Самым оптимальным вариантом для всех было бы заключение рано или поздно некого соглашения между Кишиневом и Тирасполем (кстати, такая проработка была при предыдущей властью, но, к сожалению, она ничем не закончилась). И далее Приднестровье возвращается в состав Молдовы, но при следующих гарантиях: Молдова не присоединяется к Румынии и к блоку НАТО", – сказал аналитик.Как считает эксперт, "всем хотелось бы решить этот застарелый вопрос, чтобы Приднестровье начало жить полноценной жизнью, а не как территория, которая никем не признана".
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в молдове, кишинев, тирасполь, приднестровское урегулирование, видео

Как может быть решен приднестровский вопрос

23:25 05.10.2021
124
Матвеева Алена - Sputnik Молдова
Алена Матвеева
Все материалы
Тему приднестровского урегулирования обсудили в эфире радиостудии Sputnik Молдова с блогером и журналистом, политическим аналитиком Юрием Подолякой.
Самым оптимальным вариантом для решения приднестровского вопроса стало бы заключение некого соглашения между Кишиневом и Тирасполем, чтобы Приднестровье вернулось в состав Молдовы. Об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова заявил блогер и журналист, политический аналитик Юрий Подоляка.
"Самым оптимальным вариантом для всех было бы заключение рано или поздно некого соглашения между Кишиневом и Тирасполем (кстати, такая проработка была при предыдущей властью, но, к сожалению, она ничем не закончилась). И далее Приднестровье возвращается в состав Молдовы, но при следующих гарантиях: Молдова не присоединяется к Румынии и к блоку НАТО", – сказал аналитик.
Как считает эксперт, "всем хотелось бы решить этот застарелый вопрос, чтобы Приднестровье начало жить полноценной жизнью, а не как территория, которая никем не признана".
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