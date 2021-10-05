https://ru.sputnik.md/20211005/kishinev-uchitel-goda-2021-45271527.html

В Кишиневе награждены участники конкурса "Учитель года-2021"

В Кишиневе награждены участники конкурса "Учитель года-2021"

В Кишиневе награждены участники конкурса "Учитель года-2021"

2021-10-05T14:10+0300

2021-10-05T14:10+0300

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общество

учителя

ион чебан

конкурс

премии

примэрия кишинева

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КИШИНЕВ, 5 окт – Sputnik. В столице прошло праздничное мероприятие, посвященное профессиональному празднику работников образования. Вручая кишиневским учителям призы, примар Кишинева Ион Чебан благодарил их за "за преданность делу, за неравнодушие, за мудрость, готовность распахнуть свою душу для каждого ребенка"."Ваша профессия уникальна, потому что является основой для всех остальных. Без вашей чуткой заботы, внимания не было бы наших успехов и свершений. Последние полтора года стали для вас новым испытанием. Но вы сумели быстро перестроиться на новый формат и обеспечили нашим детям достойный уровень образования в непривычных условиях", – заявил мэр молдавской столицы.Награды получили педагоги, принявшие участие в муниципальном конкурсе "Педагог года – 2021" в номинациях "Учитель года" и "Воспитатель года".Победители были награждены кубками, дипломами и денежными призами от примэрии Кишинева."В следующем году мы намерены удвоить эти премии", – сказал Чебан. Примар также заверил, что муниципальные органы публичного управления Кишинева гарантируют поддержку учителей и всех работников образования.

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2021

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учителя, ион чебан, конкурс, премии, примэрия кишинева