https://ru.sputnik.md/20211005/krasnoselskiy-pismo-sandu-45275797.html
Красносельский направил письмо Санду и призвал к активации переговоров
Красносельский направил письмо Санду и призвал к активации переговоров
Красносельский направил письмо Санду и призвал к активации переговоров
2021-10-05T14:37+0300
2021-10-05T14:37+0300
2021-10-05T14:37+0300
политика
приднестровье
молдова
приднестровское урегулирование
майя санду
вадим красносельский
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КИШИНЕВ, 5 окт – Sputnik. Лидер Приднестровья Вадим Красносельский направил президенту Молдовы Майе Санду письмо, в котором призвал Кишинев к диалогу и активации переговорного процесса. Информация об этом размещена на сайте лидера Приднестровья. Сообщается, что письмо было вручено адресату 30 сентября. По данным администрации лидера Приднестровья, письма аналогичного содержания от высокопоставленных чиновников левого берега Днестра были направлены премьер-министру Наталье Гаврилице и председателю парламента Игорю Гросу. "Пока никакой реакции с молдавской стороны не было", – отмечено в сообщении на сайте. По словам Красносельского, Приднестровье стремится к открытому и результативному диалогу, соблюдению положений, прописанных в пакете "Берлин+", дополненных иными аспектами, появление которых вызвано новыми реалиями и вызовами.
https://ru.sputnik.md/20210923/krasnoselskiy-vstrecha-format-52-noyabri-44993044.html
https://ru.sputnik.md/20210929/shtaynmayer-moldova-izbezhanie-obostreniya-konflikta-pridnestrove-45136378.html
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приднестровье, молдова, приднестровское урегулирование, майя санду, вадим красносельский
Красносельский направил письмо Санду и призвал к активации переговоров
На левом берегу Днестра ждут активизации переговорного процесса.
КИШИНЕВ, 5 окт – Sputnik. Лидер Приднестровья Вадим Красносельский направил президенту Молдовы Майе Санду письмо, в котором призвал Кишинев к диалогу и активации переговорного процесса. Информация об этом размещена на сайте лидера Приднестровья.
Сообщается, что письмо было вручено адресату 30 сентября.
"В письме детально описаны проблемные аспекты двусторонних взаимоотношений, решение которых не терпит отлагательств", – говорится на сайте.
По данным администрации лидера Приднестровья, письма аналогичного содержания от высокопоставленных чиновников левого берега Днестра были направлены премьер-министру Наталье Гаврилице и председателю парламента Игорю Гросу.
"Пока никакой реакции с молдавской стороны не было", – отмечено в сообщении на сайте.
По словам Красносельского, Приднестровье стремится к открытому и результативному диалогу, соблюдению положений, прописанных в пакете "Берлин+", дополненных иными аспектами, появление которых вызвано новыми реалиями и вызовами.
"Одна из наиболее острых на сегодняшний день проблем – ограничение свободного передвижения автомобилей с приднестровскими номерными знаками", – считает Красносельский.