https://ru.sputnik.md/20211005/krasnoselskiy-pismo-sandu-45275797.html

Красносельский направил письмо Санду и призвал к активации переговоров

Красносельский направил письмо Санду и призвал к активации переговоров

Красносельский направил письмо Санду и призвал к активации переговоров

2021-10-05T14:37+0300

2021-10-05T14:37+0300

2021-10-05T14:37+0300

политика

приднестровье

молдова

приднестровское урегулирование

майя санду

вадим красносельский

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КИШИНЕВ, 5 окт – Sputnik. Лидер Приднестровья Вадим Красносельский направил президенту Молдовы Майе Санду письмо, в котором призвал Кишинев к диалогу и активации переговорного процесса. Информация об этом размещена на сайте лидера Приднестровья. Сообщается, что письмо было вручено адресату 30 сентября. По данным администрации лидера Приднестровья, письма аналогичного содержания от высокопоставленных чиновников левого берега Днестра были направлены премьер-министру Наталье Гаврилице и председателю парламента Игорю Гросу. "Пока никакой реакции с молдавской стороны не было", – отмечено в сообщении на сайте. По словам Красносельского, Приднестровье стремится к открытому и результативному диалогу, соблюдению положений, прописанных в пакете "Берлин+", дополненных иными аспектами, появление которых вызвано новыми реалиями и вызовами.

https://ru.sputnik.md/20210923/krasnoselskiy-vstrecha-format-52-noyabri-44993044.html

https://ru.sputnik.md/20210929/shtaynmayer-moldova-izbezhanie-obostreniya-konflikta-pridnestrove-45136378.html

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приднестровье, молдова, приднестровское урегулирование, майя санду, вадим красносельский