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Курс валют на среду: евро подешевеет вслед за долларом
Курс валют на среду: евро подешевеет вслед за долларом
В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте. 05.10.2021, Sputnik Молдова
2021-10-05T22:02+0300
2021-10-05T22:02+0300
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КИШИНЕВ, 5 окт – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на среду, 6 октября. Евро подешевеет по отношению к молдавскому лею, вслед за долларом, который также несколько упадет в цене.Евро станет дешевле менее, чем на один бан и закрепится на уровне 20,3367 лея.Доллар также незначительно упадет в цене и будет стоить 17,5414 лея.За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. За первый месяц 2021-го доллар стал тверже на восемь банов, а евро растерял 19 банов. В феврале "зеленый" укрепился на 13 банов, а европейская валюта – на 33 бана. В марте доллар подорожал на 57 банов, а евро практически не изменился в цене. В апреле "американец" подешевел на семь банов, а евро взлетел на 37 банов. В мае оба "иностранца" подешевели: доллар – примерно на 18 банов, а евро – чуть больше, чем на 10 банов. За первый месяц лета "зеленый" укрепился на 37 банов, а вот евро несколько сдал позиции – до 21,3989 лея (минус шесть банов). За июль евро потерял почти девять банов, доллар – шесть. В августе доллар просел на 22 бана, евро – почти на 50 банов.Что касается остальных валют, то первого октября подорожает российский рубль, который разместится на уровне 0,2414 лея. Стоимость украинской гривны вырастет до 0,6639 лея. Румынский лей, напротив, упадет в цене до 4,1087 в пересчете на национальную валюту.
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Александр Исаев
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курс валют, доллар, евро

Курс валют на среду: евро подешевеет вслед за долларом

22:02 05.10.2021
128
© Sputnik / Mihai Carauscurs valutar
curs valutar - Sputnik Молдова, 1920, 05.10.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
Все материалы
В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.
КИШИНЕВ, 5 окт – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на среду, 6 октября. Евро подешевеет по отношению к молдавскому лею, вслед за долларом, который также несколько упадет в цене.
Евро станет дешевле менее, чем на один бан и закрепится на уровне 20,3367 лея.
Доллар также незначительно упадет в цене и будет стоить 17,5414 лея.
За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. За первый месяц 2021-го доллар стал тверже на восемь банов, а евро растерял 19 банов. В феврале "зеленый" укрепился на 13 банов, а европейская валюта – на 33 бана. В марте доллар подорожал на 57 банов, а евро практически не изменился в цене. В апреле "американец" подешевел на семь банов, а евро взлетел на 37 банов. В мае оба "иностранца" подешевели: доллар – примерно на 18 банов, а евро – чуть больше, чем на 10 банов. За первый месяц лета "зеленый" укрепился на 37 банов, а вот евро несколько сдал позиции – до 21,3989 лея (минус шесть банов). За июль евро потерял почти девять банов, доллар – шесть. В августе доллар просел на 22 бана, евро – почти на 50 банов.
Зубец: визит МВФ - не всегда к добру - Sputnik Молдова, 1920, 01.10.2021
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Что касается остальных валют, то первого октября подорожает российский рубль, который разместится на уровне 0,2414 лея. Стоимость украинской гривны вырастет до 0,6639 лея. Румынский лей, напротив, упадет в цене до 4,1087 в пересчете на национальную валюту.
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