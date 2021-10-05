https://ru.sputnik.md/20211005/kurs-valyut-na-sredu-evro-podesheveet-vsled-za-dollarom-45292347.html

Курс валют на среду: евро подешевеет вслед за долларом

Курс валют на среду: евро подешевеет вслед за долларом

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте. 05.10.2021, Sputnik Молдова

2021-10-05T22:02+0300

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2021-10-05T22:02+0300

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КИШИНЕВ, 5 окт – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на среду, 6 октября. Евро подешевеет по отношению к молдавскому лею, вслед за долларом, который также несколько упадет в цене.Евро станет дешевле менее, чем на один бан и закрепится на уровне 20,3367 лея.Доллар также незначительно упадет в цене и будет стоить 17,5414 лея.За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. За первый месяц 2021-го доллар стал тверже на восемь банов, а евро растерял 19 банов. В феврале "зеленый" укрепился на 13 банов, а европейская валюта – на 33 бана. В марте доллар подорожал на 57 банов, а евро практически не изменился в цене. В апреле "американец" подешевел на семь банов, а евро взлетел на 37 банов. В мае оба "иностранца" подешевели: доллар – примерно на 18 банов, а евро – чуть больше, чем на 10 банов. За первый месяц лета "зеленый" укрепился на 37 банов, а вот евро несколько сдал позиции – до 21,3989 лея (минус шесть банов). За июль евро потерял почти девять банов, доллар – шесть. В августе доллар просел на 22 бана, евро – почти на 50 банов.Что касается остальных валют, то первого октября подорожает российский рубль, который разместится на уровне 0,2414 лея. Стоимость украинской гривны вырастет до 0,6639 лея. Румынский лей, напротив, упадет в цене до 4,1087 в пересчете на национальную валюту.

https://ru.sputnik.md/20211001/zubets-vizit-mvf---ne-vsegda-k-dobru-45131101.html

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курс валют, доллар, евро