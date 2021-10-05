https://ru.sputnik.md/20211005/kurs-valyut-na-sredu-evro-podesheveet-vsled-za-dollarom-45292347.html
Курс валют на среду: евро подешевеет вслед за долларом
Курс валют на среду: евро подешевеет вслед за долларом
В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте. 05.10.2021, Sputnik Молдова
2021-10-05T22:02+0300
2021-10-05T22:02+0300
2021-10-05T22:02+0300
курс валют
доллар
евро
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КИШИНЕВ, 5 окт – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на среду, 6 октября. Евро подешевеет по отношению к молдавскому лею, вслед за долларом, который также несколько упадет в цене.Евро станет дешевле менее, чем на один бан и закрепится на уровне 20,3367 лея.Доллар также незначительно упадет в цене и будет стоить 17,5414 лея.За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. За первый месяц 2021-го доллар стал тверже на восемь банов, а евро растерял 19 банов. В феврале "зеленый" укрепился на 13 банов, а европейская валюта – на 33 бана. В марте доллар подорожал на 57 банов, а евро практически не изменился в цене. В апреле "американец" подешевел на семь банов, а евро взлетел на 37 банов. В мае оба "иностранца" подешевели: доллар – примерно на 18 банов, а евро – чуть больше, чем на 10 банов. За первый месяц лета "зеленый" укрепился на 37 банов, а вот евро несколько сдал позиции – до 21,3989 лея (минус шесть банов). За июль евро потерял почти девять банов, доллар – шесть. В августе доллар просел на 22 бана, евро – почти на 50 банов.Что касается остальных валют, то первого октября подорожает российский рубль, который разместится на уровне 0,2414 лея. Стоимость украинской гривны вырастет до 0,6639 лея. Румынский лей, напротив, упадет в цене до 4,1087 в пересчете на национальную валюту.
https://ru.sputnik.md/20211001/zubets-vizit-mvf---ne-vsegda-k-dobru-45131101.html
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курс валют, доллар, евро
Курс валют на среду: евро подешевеет вслед за долларом
В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.
КИШИНЕВ, 5 окт – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на среду, 6 октября. Евро подешевеет по отношению к молдавскому лею, вслед за долларом, который также несколько упадет в цене.
Евро станет дешевле менее, чем на один бан и закрепится на уровне 20,3367 лея.
Доллар также незначительно упадет в цене и будет стоить 17,5414 лея.
За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. За первый месяц 2021-го доллар стал тверже на восемь банов, а евро растерял 19 банов. В феврале "зеленый" укрепился на 13 банов, а европейская валюта – на 33 бана. В марте доллар подорожал на 57 банов, а евро практически не изменился в цене. В апреле "американец" подешевел на семь банов, а евро взлетел на 37 банов. В мае оба "иностранца" подешевели: доллар – примерно на 18 банов, а евро – чуть больше, чем на 10 банов. За первый месяц лета "зеленый" укрепился на 37 банов, а вот евро несколько сдал позиции – до 21,3989 лея (минус шесть банов). За июль евро потерял почти девять банов, доллар – шесть. В августе доллар просел на 22 бана, евро – почти на 50 банов.
Что касается остальных валют, то первого октября подорожает российский рубль, который разместится на уровне 0,2414 лея. Стоимость украинской гривны вырастет до 0,6639 лея. Румынский лей, напротив, упадет в цене до 4,1087 в пересчете на национальную валюту.