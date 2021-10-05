https://ru.sputnik.md/20211005/microsoft-windows-11-45268520.html

Microsoft выпустила новую операционную систему Windows 11

Microsoft выпустила новую операционную систему Windows 11

Microsoft выпустила новую операционную систему Windows 11

2021-10-05T10:23+0300

2021-10-05T10:23+0300

2021-10-05T10:27+0300

общество

microsoft

обновление

пк

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КИШИНЕВ, 5 окт – Sputnik. Ожидалось, что Microsoft выпустит финальную версию Windows 11 пятого октября, однако компания предпочла сделать это на день раньше: официальный образ ISO уже доступен для загрузки, скоро компьютеры под управлением Windows 10, аппаратные платформы которых отвечают требованиям новой ОС, смогут обновиться до Windows 11.Компания начала постепенно предоставлять новую версию ОС для установки пользователям через "Центр обновлений Windows". В Microsoft заверили, что полное развертывание системы произойдет до середины 2022 года.Установить Windows 11 также можно вручную, используя ISO-файл или специализированный помощник, которые доступны для загрузки с сайта компании.Минимальные системные требования Windows 11Ранее Microsoft выпустила утилиту PC Health Check, которая позволяет определить, поддерживает ли компьютер Windows 11. В компании подчеркнули, что если ПК не соответствует минимальным требованиям, установить операционную систему на него можно, используя ISO-образ. Однако в этом случае Microsoft не будет гарантировать надежную и безопасную работу устройства.

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2021

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Дмитрий Терехов https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg

microsoft, обновление, пк