Глава Минсельхоза не исключил дальнейшего подорожания хлеба

"В этом году у нас очень хороший урожай зерновых, но, как это не парадоксально, цена на хлеб выросла. Объясняется это следующим: поскольку увеличились в цене сопутствующие производственные материалы, это в конечном итоге повлияло на увеличение себестоимости продукции. И рост цен на природный газ, дизельное топливо, удобрений, очевидно, приводит к удорожанию хлебобулочных изделий", – отметил Герчиу.