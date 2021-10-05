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Глава Минсельхоза не исключил дальнейшего подорожания хлеба
Глава Минсельхоза не исключил дальнейшего подорожания хлеба
Глава Минсельхоза не исключил дальнейшего подорожания хлеба
2021-10-05T10:51+0300
2021-10-05T11:03+0300
экономика
в молдове
молдова
цены на хлеб
виорел герчиу
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КИШИНЕВ, 5 окт – Sputnik. Министр сельского хозяйства Виорел Герчиу заявил, что цены на хлеб могут вырасти, несмотря на хороший урожай зерновых.По его мнению, подобные "цепные" подорожания могут привести и к дальнейшему росту стоимости хлеба."Это не исключено (подорожание хлеба – прим. ред.). Все зависит от динамики цен на другие ресурсы, всего того, что заложено в производственную цену", – сказал министр.
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в молдове, молдова, цены на хлеб, виорел герчиу

Глава Минсельхоза не исключил дальнейшего подорожания хлеба

10:51 05.10.2021 (обновлено: 11:03 05.10.2021)
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© Sputnik / Miroslav RotariСупермаркет
Супермаркет - Sputnik Молдова, 1920, 05.10.2021
© Sputnik / Miroslav Rotari
Виорел Герчиу признал, что в ближайшее время можно ожидать нового увеличения цен на хлебобулочные изделия.
КИШИНЕВ, 5 окт – Sputnik. Министр сельского хозяйства Виорел Герчиу заявил, что цены на хлеб могут вырасти, несмотря на хороший урожай зерновых.

"В этом году у нас очень хороший урожай зерновых, но, как это не парадоксально, цена на хлеб выросла. Объясняется это следующим: поскольку увеличились в цене сопутствующие производственные материалы, это в конечном итоге повлияло на увеличение себестоимости продукции. И рост цен на природный газ, дизельное топливо, удобрений, очевидно, приводит к удорожанию хлебобулочных изделий", – отметил Герчиу.

По его мнению, подобные "цепные" подорожания могут привести и к дальнейшему росту стоимости хлеба.
"Это не исключено (подорожание хлеба – прим. ред.). Все зависит от динамики цен на другие ресурсы, всего того, что заложено в производственную цену", – сказал министр.
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