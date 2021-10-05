https://ru.sputnik.md/20211005/minselkhoz-podorozhaniye-khleb-45269534.html
Глава Минсельхоза не исключил дальнейшего подорожания хлеба
Глава Минсельхоза не исключил дальнейшего подорожания хлеба
Глава Минсельхоза не исключил дальнейшего подорожания хлеба
2021-10-05T10:51+0300
2021-10-05T10:51+0300
2021-10-05T11:03+0300
экономика
в молдове
молдова
цены на хлеб
виорел герчиу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2432/35/24323556_0:302:3072:2030_1920x0_80_0_0_eade6f0f9bab5d4ed635ed2ba91b4180.jpg
КИШИНЕВ, 5 окт – Sputnik. Министр сельского хозяйства Виорел Герчиу заявил, что цены на хлеб могут вырасти, несмотря на хороший урожай зерновых.По его мнению, подобные "цепные" подорожания могут привести и к дальнейшему росту стоимости хлеба."Это не исключено (подорожание хлеба – прим. ред.). Все зависит от динамики цен на другие ресурсы, всего того, что заложено в производственную цену", – сказал министр.
https://ru.sputnik.md/20210915/rost-tsen-khleb-44772302.html
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2432/35/24323556_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_ed065732eeaaa342006b421431e2da9e.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в молдове, молдова, цены на хлеб, виорел герчиу
Глава Минсельхоза не исключил дальнейшего подорожания хлеба
10:51 05.10.2021 (обновлено: 11:03 05.10.2021)
Виорел Герчиу признал, что в ближайшее время можно ожидать нового увеличения цен на хлебобулочные изделия.
КИШИНЕВ, 5 окт – Sputnik. Министр сельского хозяйства Виорел Герчиу заявил, что цены на хлеб могут вырасти, несмотря на хороший урожай зерновых.
"В этом году у нас очень хороший урожай зерновых, но, как это не парадоксально, цена на хлеб выросла. Объясняется это следующим: поскольку увеличились в цене сопутствующие производственные материалы, это в конечном итоге повлияло на увеличение себестоимости продукции. И рост цен на природный газ, дизельное топливо, удобрений, очевидно, приводит к удорожанию хлебобулочных изделий", – отметил Герчиу.
По его мнению, подобные "цепные" подорожания могут привести и к дальнейшему росту стоимости хлеба.
"Это не исключено (подорожание хлеба – прим. ред.). Все зависит от динамики цен на другие ресурсы, всего того, что заложено в производственную цену", – сказал министр.