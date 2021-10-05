https://ru.sputnik.md/20211005/mobilnye-punkty-vaktsinatsii-45266490.html

Где в Кишиневе 5 октября находятся мобильные пункты вакцинации

Где в Кишиневе 5 октября находятся мобильные пункты вакцинации

Где в Кишиневе 5 октября находятся мобильные пункты вакцинации

2021-10-05T09:27+0300

2021-10-05T09:27+0300

2021-10-05T09:27+0300

коронавирус

в молдове

кишинев

молдова

вакцинация

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КИШИНЕВ, 5 окт – Sputnik. Мобильные пункты вакцинации — троллейбус и автобус — продолжают работать и в октябре. В кишиневской мэрии сообщили, где они находятся во вторник, 5 октября, до 18.00.Троллейбус находится в секторе Буюканы, на улице Алба Юлия возле рынка "Дельфин".Автобус будет располагаться на Ботанике, на улице Каля Басарабией, 8, у оптового рынка.Где будут находиться мобильные пункты вакцинации 6 октябряТроллейбус направится в сектор Ботаника и разместится на проспекте Дечебал у ресторана McDonald's.Автобус будет располагаться в Будештах, на улице Кишиневской, 115, у Центра молодежи.Меры по борьбе с COVID-19 в МолдовеС 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля по 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП. Так, с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали.Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении.В Минздраве 9 сентября 2021 года снова объявили о введении ЧП в здравоохранении на национальном уровне.Вакцинация от коронавируса в МолдовеСо 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.

https://ru.sputnik.md/20211004/uchenye-vaktsina-covid-19-45256170.html

https://ru.sputnik.md/20211004/protsent-vaktsinirovanny-zabolevayut-covid-19-45251202.html

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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в молдове, кишинев, молдова, вакцинация