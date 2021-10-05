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Где в Кишиневе 5 октября находятся мобильные пункты вакцинации
Где в Кишиневе 5 октября находятся мобильные пункты вакцинации
Где в Кишиневе 5 октября находятся мобильные пункты вакцинации
2021-10-05T09:27+0300
2021-10-05T09:27+0300
коронавирус
в молдове
кишинев
молдова
вакцинация
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КИШИНЕВ, 5 окт – Sputnik. Мобильные пункты вакцинации — троллейбус и автобус — продолжают работать и в октябре. В кишиневской мэрии сообщили, где они находятся во вторник, 5 октября, до 18.00.Троллейбус находится в секторе Буюканы, на улице Алба Юлия возле рынка "Дельфин".Автобус будет располагаться на Ботанике, на улице Каля Басарабией, 8, у оптового рынка.Где будут находиться мобильные пункты вакцинации 6 октябряТроллейбус направится в сектор Ботаника и разместится на проспекте Дечебал у ресторана McDonald's.Автобус будет располагаться в Будештах, на улице Кишиневской, 115, у Центра молодежи.Меры по борьбе с COVID-19 в МолдовеС 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля по 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП. Так, с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали.Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении.В Минздраве 9 сентября 2021 года снова объявили о введении ЧП в здравоохранении на национальном уровне.Вакцинация от коронавируса в МолдовеСо 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.
https://ru.sputnik.md/20211004/uchenye-vaktsina-covid-19-45256170.html
https://ru.sputnik.md/20211004/protsent-vaktsinirovanny-zabolevayut-covid-19-45251202.html
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Юлия Липовая
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в молдове, кишинев, молдова, вакцинация

Где в Кишиневе 5 октября находятся мобильные пункты вакцинации

09:27 05.10.2021
207
© Sputnik / Mihai CarausМобильный пункт вакцинации на Скулянке
Мобильный пункт вакцинации на Скулянке - Sputnik Молдова, 1920, 05.10.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Кишиневская примэрия сообщает, что передвижные пункты иммунизации, которые предлагают вакцинироваться всем желающим, продолжают работу.
КИШИНЕВ, 5 окт – Sputnik. Мобильные пункты вакцинации — троллейбус и автобус — продолжают работать и в октябре. В кишиневской мэрии сообщили, где они находятся во вторник, 5 октября, до 18.00.
Троллейбус находится в секторе Буюканы, на улице Алба Юлия возле рынка "Дельфин".
Автобус будет располагаться на Ботанике, на улице Каля Басарабией, 8, у оптового рынка.

Где будут находиться мобильные пункты вакцинации 6 октября

Троллейбус направится в сектор Ботаника и разместится на проспекте Дечебал у ресторана McDonald's.
Автобус будет располагаться в Будештах, на улице Кишиневской, 115, у Центра молодежи.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля по 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП. Так, с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.
Vaccinare anti-COVID în România – doza 3 - Sputnik Молдова, 1920, 04.10.2021
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Ученые объяснили, почему вакцина от COVID-19 не всегда работает
Вчера, 23:38
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С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали.
Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении.
В Минздраве 9 сентября 2021 года снова объявили о введении ЧП в здравоохранении на национальном уровне.

Вакцинация от коронавируса в Молдове

Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.
Bolnavi de COVID internați la spitalul „Marius Nasta” din București - Sputnik Молдова, 1920, 04.10.2021
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Назван процент вакцинированных, которые заболевают COVID-19
Вчера, 18:22
767
С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.
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