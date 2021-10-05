https://ru.sputnik.md/20211005/mokanu-mrakobesie-moldavan-ubivaet-vrachey-45184762.html
Мокану: мракобесие молдаван "убивает" врачей
Мокану: мракобесие молдаван "убивает" врачей
Социолог поделился впечатлениями от работы ковид-врачей и рассказал о двух лагерях, на которые американский доллар расколол молдавское общество.
2021-10-05T08:00+0300
2021-10-05T08:00+0300
2021-10-05T08:00+0300
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Мокану: мракобесие молдаван "убивает" врачей
Мокану: мракобесие молдаван "убивает" врачей
"Видно, что врачи сильно устали. Я могу подтвердить это своими наблюдениями, так как в апреле переболел коронавирусом. В больнице я видел санитарок, врачей и медсестер, которые, остановившись на пять минут, засыпали на ходу. Они уже тогда были очень уставшими и нуждались в отдыхе и отпуске", - рассказал в эфире студии Sputnik Молдова председатель Ассоциации социологов и демографов Виктор Мокану.По мнению Мокану, население увидело спад заболеваемости в мае-июне. Одна пятая часть людей поставили вакцину, решив, что она избавит их от всех бед, и о вирусе забудут. Но после того, как люди, получившие две дозы вакцины, стали заболевать новыми штаммами коронавируса, то многие из них потеряли в веру в то, что коронавирус можно преодолеть.Мокану заключил, что, эта часть населения уверена, что, руководствуясь принципом дикого ультралиберального капитализма, - любым путем зарабатывать доллары, - общемировые правители готовы на любые преступления. Отсюда и новые штаммы, которые делают их богаче, а население держат в постоянном страхе.
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Валентина Топоривская
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg
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Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Валентина Топоривская
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg
экспертиза, подкасты, аудио, вакцина, вакцинация
Мокану: мракобесие молдаван "убивает" врачей
Социолог поделился впечатлениями от работы ковид-врачей и рассказал о двух лагерях, на которые американский доллар расколол молдавское общество.
"Видно, что врачи сильно устали. Я могу подтвердить это своими наблюдениями, так как в апреле переболел коронавирусом. В больнице я видел санитарок, врачей и медсестер, которые, остановившись на пять минут, засыпали на ходу. Они уже тогда были очень уставшими и нуждались в отдыхе и отпуске", - рассказал в эфире студии Sputnik Молдова
председатель Ассоциации социологов и демографов Виктор Мокану.
По мнению Мокану, население увидело спад заболеваемости в мае-июне. Одна пятая часть людей поставили вакцину, решив, что она избавит их от всех бед, и о вирусе забудут. Но после того, как люди, получившие две дозы вакцины, стали заболевать новыми штаммами коронавируса, то многие из них потеряли в веру в то, что коронавирус можно преодолеть.
"Часть населения думает, что коронавирус изобрела всемирная мафия для зарабатывания миллиардов. Дело в том, что население Молдовы так начало думать еще с 90-х годов при переходе в капитализм, в котором во главе угла стоит не инициатива и честный труд, а американский доллар", - считает эксперт.
Мокану заключил, что, эта часть населения уверена, что, руководствуясь принципом дикого ультралиберального капитализма, - любым путем зарабатывать доллары, - общемировые правители готовы на любые преступления. Отсюда и новые штаммы, которые делают их богаче, а население держат в постоянном страхе.