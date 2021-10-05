https://ru.sputnik.md/20211005/mokanu-mrakobesie-moldavan-ubivaet-vrachey-45184762.html

Мокану: мракобесие молдаван "убивает" врачей

Мокану: мракобесие молдаван "убивает" врачей

Социолог поделился впечатлениями от работы ковид-врачей и рассказал о двух лагерях, на которые американский доллар расколол молдавское общество.

2021-10-05T08:00+0300

2021-10-05T08:00+0300

2021-10-05T08:00+0300

радио

экспертиза

подкасты

вакцина

вакцинация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/01/45185796_0:66:640:426_1920x0_80_0_0_b1a10c4be80380364ced4ef47a8fd2ff.jpg

Мокану: мракобесие молдаван "убивает" врачей Мокану: мракобесие молдаван "убивает" врачей

"Видно, что врачи сильно устали. Я могу подтвердить это своими наблюдениями, так как в апреле переболел коронавирусом. В больнице я видел санитарок, врачей и медсестер, которые, остановившись на пять минут, засыпали на ходу. Они уже тогда были очень уставшими и нуждались в отдыхе и отпуске", - рассказал в эфире студии Sputnik Молдова председатель Ассоциации социологов и демографов Виктор Мокану.По мнению Мокану, население увидело спад заболеваемости в мае-июне. Одна пятая часть людей поставили вакцину, решив, что она избавит их от всех бед, и о вирусе забудут. Но после того, как люди, получившие две дозы вакцины, стали заболевать новыми штаммами коронавируса, то многие из них потеряли в веру в то, что коронавирус можно преодолеть.Мокану заключил, что, эта часть населения уверена, что, руководствуясь принципом дикого ультралиберального капитализма, - любым путем зарабатывать доллары, - общемировые правители готовы на любые преступления. Отсюда и новые штаммы, которые делают их богаче, а население держат в постоянном страхе.

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Валентина Топоривская https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

Валентина Топоривская https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Валентина Топоривская https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

экспертиза, подкасты, аудио, вакцина, вакцинация