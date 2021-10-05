https://ru.sputnik.md/20211005/moldova-puteshestvia-pandemia-45259081.html

Молдова в ящике Пандоры и как путешествовать вопреки пандемии

Молдова в ящике Пандоры и как путешествовать вопреки пандемии

Молдова в ящике Пандоры и как путешествовать вопреки пандемии

2021-10-05T08:30+0300

2021-10-05T08:30+0300

2021-10-05T08:30+0300

радио

коррупция

деньги

молдова

владимир плахотнюк

путешествия

офшор

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"Досье Пандоры" – расследование журналистов, показавшее тайные богатства сильных мира сего. Нашлось в этом ящике Пандоры место и для Молдовы – там фигурирует имя бывшего главы Демократической партии, самого известного олигарха Молдовы Владимира Плахотнюка.Как сообщают СМИ, обнародованные журналистами-расследователями документы свидетельствуют, что Плахотнюк совместно с новозеландской офшорной фирмой Asiaciti открыл в 2011 году компанию Otiv Trust, через которую впоследствии перевел десятки миллионов евро. Сообщается, что на счетах траста бывший молдавский олигарх держал 180 миллионов евро, при этом авторы "Досье Пандоры" приводят факты, что бывшая супруга Влада Плахотнюка, проживая в Швейцарии, просила о переводах ей сумм в десятки миллионов долларов.Неужели Плахотнюк – единственный молдаванин, который "баловался" офшорами? Можно ли вообще доверять журналистским расследованиям? А также – стало сложно понять, какая по счету волна коронавируса захлестнула ту или иную страну. Можно ли отправиться в путешествие прямо сейчас и что для этого нужно? Обо всем этом расскажут собеседники: политолог Виталий Андриевский и профессиональный путешественник Алексей Иванцов.

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2021

Сергей Цуркану https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg

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Сергей Цуркану https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg

коррупция, деньги, молдова, владимир плахотнюк, путешествия, офшор, видео