https://ru.sputnik.md/20211005/moldova-puteshestvia-pandemia-45259081.html
Молдова в ящике Пандоры и как путешествовать вопреки пандемии
Молдова в ящике Пандоры и как путешествовать вопреки пандемии
Молдова в ящике Пандоры и как путешествовать вопреки пандемии
2021-10-05T08:30+0300
2021-10-05T08:30+0300
2021-10-05T08:30+0300
радио
коррупция
деньги
молдова
владимир плахотнюк
путешествия
офшор
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/05/45265634_0:0:2297:1292_1920x0_80_0_0_892ac2e68463f2a2ad09439e74b69572.png
"Досье Пандоры" – расследование журналистов, показавшее тайные богатства сильных мира сего. Нашлось в этом ящике Пандоры место и для Молдовы – там фигурирует имя бывшего главы Демократической партии, самого известного олигарха Молдовы Владимира Плахотнюка.Как сообщают СМИ, обнародованные журналистами-расследователями документы свидетельствуют, что Плахотнюк совместно с новозеландской офшорной фирмой Asiaciti открыл в 2011 году компанию Otiv Trust, через которую впоследствии перевел десятки миллионов евро. Сообщается, что на счетах траста бывший молдавский олигарх держал 180 миллионов евро, при этом авторы "Досье Пандоры" приводят факты, что бывшая супруга Влада Плахотнюка, проживая в Швейцарии, просила о переводах ей сумм в десятки миллионов долларов.Неужели Плахотнюк – единственный молдаванин, который "баловался" офшорами? Можно ли вообще доверять журналистским расследованиям? А также – стало сложно понять, какая по счету волна коронавируса захлестнула ту или иную страну. Можно ли отправиться в путешествие прямо сейчас и что для этого нужно? Обо всем этом расскажут собеседники: политолог Виталий Андриевский и профессиональный путешественник Алексей Иванцов.
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Сергей Цуркану
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg
Сергей Цуркану
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/05/45265634_0:0:1723:1292_1920x0_80_0_0_c6dee6fd8977487e4f0aa9a023a03bce.png
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Сергей Цуркану
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg
коррупция, деньги, молдова, владимир плахотнюк, путешествия, офшор, видео
Молдова в ящике Пандоры и как путешествовать вопреки пандемии
В новом выпуске передачи "Утро на Sputnik'e" обсуждаем международное журналистское расследование и выясняем, как путешествовать невзирая на ограничения.
"Досье Пандоры" – расследование журналистов, показавшее тайные богатства сильных мира сего. Нашлось в этом ящике Пандоры место и для Молдовы – там фигурирует имя бывшего главы Демократической партии, самого известного олигарха Молдовы Владимира Плахотнюка.
Как сообщают СМИ, обнародованные журналистами-расследователями документы свидетельствуют, что Плахотнюк совместно с новозеландской офшорной фирмой Asiaciti открыл в 2011 году компанию Otiv Trust, через которую впоследствии перевел десятки миллионов евро. Сообщается, что на счетах траста бывший молдавский олигарх держал 180 миллионов евро, при этом авторы "Досье Пандоры" приводят факты, что бывшая супруга Влада Плахотнюка, проживая в Швейцарии, просила о переводах ей сумм в десятки миллионов долларов.
Неужели Плахотнюк – единственный молдаванин, который "баловался" офшорами? Можно ли вообще доверять журналистским расследованиям?
А также – стало сложно понять, какая по счету волна коронавируса захлестнула ту или иную страну. Можно ли отправиться в путешествие прямо сейчас и что для этого нужно? Обо всем этом расскажут собеседники: политолог Виталий Андриевский и профессиональный путешественник Алексей Иванцов.