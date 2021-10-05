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Новый "желтый код": по Молдове ударят заморозки
Новый "желтый код": по Молдове ударят заморозки
Новый "желтый код": по Молдове ударят заморозки
2021-10-05T11:11+0300
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КИШИНЕВ, 5 окт – Sputnik. Государственная гидрометеослужба объявила "желтый код" опасности в связи с заморозками. Предупреждение будет действовать с 6 по 10 октября. "Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны. Ожидаемые метеорологические явления обычны для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.Ранее в Молдове было объявлено другое предупреждение в связи с низким уровнем воды в бассейне реки Прут. Это предупреждение будет активно до 12 октября.
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова, желтый код, прогноз погоды

Новый "желтый код": по Молдове ударят заморозки

11:11 05.10.2021
51
© Sputnik / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗаморозки
Заморозки - Sputnik Молдова, 1920, 05.10.2021
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Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
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Температура будет ниже нуля в ночные и утренние часы.
КИШИНЕВ, 5 окт – Sputnik. Государственная гидрометеослужба объявила "желтый код" опасности в связи с заморозками.
Предупреждение будет действовать с 6 по 10 октября.

"В этот период в ночные и утренние часы ожидаются заморозки на поверхности почвы интенсивностью от –1 до –3 градусов по Цельсию и местами в воздухе от –1 до –2 градусов", – говорится в сообщении синоптиков.

"Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны. Ожидаемые метеорологические явления обычны для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.
Прут - Sputnik Молдова, 1920, 04.10.2021
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В Молдове объявлен "желтый код" вдоль реки Прут: в чем причина
Вчера, 16:23
401
Ранее в Молдове было объявлено другое предупреждение в связи с низким уровнем воды в бассейне реки Прут. Это предупреждение будет активно до 12 октября.
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