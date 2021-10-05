https://ru.sputnik.md/20211005/moldova-zamorozki-45269138.html
Новый "желтый код": по Молдове ударят заморозки
Новый "желтый код": по Молдове ударят заморозки
Новый "желтый код": по Молдове ударят заморозки
2021-10-05T11:11+0300
2021-10-05T11:11+0300
2021-10-05T11:11+0300
в молдове
молдова
желтый код
прогноз погоды
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/223/51/2235129_0:278:3077:2008_1920x0_80_0_0_ccd87d13e6c9798584a31e0ba99a298b.jpg
КИШИНЕВ, 5 окт – Sputnik. Государственная гидрометеослужба объявила "желтый код" опасности в связи с заморозками. Предупреждение будет действовать с 6 по 10 октября. "Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны. Ожидаемые метеорологические явления обычны для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.Ранее в Молдове было объявлено другое предупреждение в связи с низким уровнем воды в бассейне реки Прут. Это предупреждение будет активно до 12 октября.
https://ru.sputnik.md/20211004/moldove-obyavlen-zheltyy-kod-vdol-reki-prut-45254579.html
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/223/51/2235129_7:0:2738:2048_1920x0_80_0_0_7c348b96400a5b7f6157acc1514b9b2b.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
в молдове, молдова, желтый код, прогноз погоды
Новый "желтый код": по Молдове ударят заморозки
Температура будет ниже нуля в ночные и утренние часы.
КИШИНЕВ, 5 окт – Sputnik. Государственная гидрометеослужба объявила "желтый код" опасности в связи с заморозками.
Предупреждение будет действовать с 6 по 10 октября.
"В этот период в ночные и утренние часы ожидаются заморозки на поверхности почвы интенсивностью от –1 до –3 градусов по Цельсию и местами в воздухе от –1 до –2 градусов", – говорится в сообщении синоптиков.
"Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны. Ожидаемые метеорологические явления обычны для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.
Ранее в Молдове было объявлено другое предупреждение в связи с низким уровнем воды в бассейне реки Прут. Это предупреждение будет активно до 12 октября.