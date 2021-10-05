https://ru.sputnik.md/20211005/moldova-zamorozki-45269138.html

Новый "желтый код": по Молдове ударят заморозки

Новый "желтый код": по Молдове ударят заморозки

Новый "желтый код": по Молдове ударят заморозки

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КИШИНЕВ, 5 окт – Sputnik. Государственная гидрометеослужба объявила "желтый код" опасности в связи с заморозками. Предупреждение будет действовать с 6 по 10 октября. "Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны. Ожидаемые метеорологические явления обычны для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.Ранее в Молдове было объявлено другое предупреждение в связи с низким уровнем воды в бассейне реки Прут. Это предупреждение будет активно до 12 октября.

https://ru.sputnik.md/20211004/moldove-obyavlen-zheltyy-kod-vdol-reki-prut-45254579.html

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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