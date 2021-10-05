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https://ru.sputnik.md/20211005/nare-sovet-po-konkurentsii-mogut-obedin-odnu-strukturu-45283725.html
НАРЭ и Совет по конкуренции могут объединить в одну структуру
НАРЭ и Совет по конкуренции могут объединить в одну структуру
НАРЭ и Совет по конкуренции могут объединить в одну структуру
2021-10-05T18:45+0300
2021-10-05T18:45+0300
общество
в молдове
молдова
нарэ
совет по конкуренции
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КИШИНЕВ, 5 окт - Sputnik. Национальное агентство по регулированию энергетики (НАРЭ) и Совет по конкуренции могут объединить в одну структуру — Орган по регулированию и реформам. Публичные обсуждения по этому вопросу прошли на заседании парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам.Председатель Комиссии Думитру Алайба на первом заседании по этому вопросу упомянул, что цель общественных консультаций состоит в том, чтобы реформа была проведена как можно быстрее и эффективнее и привела к созданию сильного и независимого института."Мы изучили опыт Эстонии и других стран Европейского cоюза, в которых действует такая институциональная структура. Мы хотим внести изменения в Молдове, и в 2022 году иметь институт, отвечающий потребностям рынка и граждан", - подчеркнул Алайба.Затем, как считает Алайба, должен быть разработан законопроект о внесении изменений в соответствующую нормативно-правовую базу, который также будет обсуждаться с участием специалистов в данной области, экспертов, представителей донорского сообщества и гражданского общества.С инициативой об объединении двух институтов выступила парламентская фракция партии "Действие и солидарность".
https://ru.sputnik.md/20210813/glava-sovet-po-konkurentsii-otstavka-43889631.html
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова, нарэ, совет по конкуренции

НАРЭ и Совет по конкуренции могут объединить в одну структуру

18:45 05.10.2021
125
© Sputnik / Mihai CarausANRE
ANRE - Sputnik Молдова, 1920, 05.10.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Слушания по данному вопросу прошли в парламентской комиссии.
КИШИНЕВ, 5 окт - Sputnik. Национальное агентство по регулированию энергетики (НАРЭ) и Совет по конкуренции могут объединить в одну структуру — Орган по регулированию и реформам. Публичные обсуждения по этому вопросу прошли на заседании парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам.
Председатель Комиссии Думитру Алайба на первом заседании по этому вопросу упомянул, что цель общественных консультаций состоит в том, чтобы реформа была проведена как можно быстрее и эффективнее и привела к созданию сильного и независимого института.
"Мы изучили опыт Эстонии и других стран Европейского cоюза, в которых действует такая институциональная структура. Мы хотим внести изменения в Молдове, и в 2022 году иметь институт, отвечающий потребностям рынка и граждан", - подчеркнул Алайба.
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Затем, как считает Алайба, должен быть разработан законопроект о внесении изменений в соответствующую нормативно-правовую базу, который также будет обсуждаться с участием специалистов в данной области, экспертов, представителей донорского сообщества и гражданского общества.
С инициативой об объединении двух институтов выступила парламентская фракция партии "Действие и солидарность".
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