https://ru.sputnik.md/20211005/nare-sovet-po-konkurentsii-mogut-obedin-odnu-strukturu-45283725.html

НАРЭ и Совет по конкуренции могут объединить в одну структуру

НАРЭ и Совет по конкуренции могут объединить в одну структуру

НАРЭ и Совет по конкуренции могут объединить в одну структуру

2021-10-05T18:45+0300

2021-10-05T18:45+0300

2021-10-05T18:45+0300

общество

в молдове

молдова

нарэ

совет по конкуренции

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КИШИНЕВ, 5 окт - Sputnik. Национальное агентство по регулированию энергетики (НАРЭ) и Совет по конкуренции могут объединить в одну структуру — Орган по регулированию и реформам. Публичные обсуждения по этому вопросу прошли на заседании парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам.Председатель Комиссии Думитру Алайба на первом заседании по этому вопросу упомянул, что цель общественных консультаций состоит в том, чтобы реформа была проведена как можно быстрее и эффективнее и привела к созданию сильного и независимого института."Мы изучили опыт Эстонии и других стран Европейского cоюза, в которых действует такая институциональная структура. Мы хотим внести изменения в Молдове, и в 2022 году иметь институт, отвечающий потребностям рынка и граждан", - подчеркнул Алайба.Затем, как считает Алайба, должен быть разработан законопроект о внесении изменений в соответствующую нормативно-правовую базу, который также будет обсуждаться с участием специалистов в данной области, экспертов, представителей донорского сообщества и гражданского общества.С инициативой об объединении двух институтов выступила парламентская фракция партии "Действие и солидарность".

https://ru.sputnik.md/20210813/glava-sovet-po-konkurentsii-otstavka-43889631.html

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

в молдове, молдова, нарэ, совет по конкуренции