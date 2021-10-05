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Новые подорожания: НАРЭ опубликовало максимальные цены на топливо
Новые подорожания: НАРЭ опубликовало максимальные цены на топливо
Новые подорожания: НАРЭ опубликовало максимальные цены на топливо
2021-10-05T13:41+0300
2021-10-05T13:41+0300
в молдове
молдова
цены на топливо
нарэ
национальное агентство по регулированию в энергетике
бензин
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КИШИНЕВ, 5 окт – Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) опубликовало во вторник новые максимальные цены на топливо, действительные на 6 октября.Так, максимальная цена на 95-й бензин поднимется на девять банов и достигнет 20,84 лея. Цена на дизтопливо выросла на 12 банов и составляет 17,67 лея за литр.Напомним, что со 2 сентября НАРЭ начало устанавливать максимальные розничные цены на топливо. Ранее ведомство в своем заявлении пояснило, что на темпы роста установленных цен по-прежнему влияет увеличение средней торговой цены на основные нефтепродукты на международных нефтяных биржах, особенно на бензин, в контексте сокращения мировых поставок топлива из-за последствий урагана "Ида" на восточном побережье Северной Америки.Агентство уточнило, что действующий механизм формирования цен на основные нефтепродукты типового образца обеспечивает точное отражение тенденций международного рынка в конечной стоимости.
https://ru.sputnik.md/20210714/anre-o-situatsii-na-rynke-nefteproduktov-tseny-na-toplivo-35519049.html
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова, цены на топливо, нарэ, национальное агентство по регулированию в энергетике, бензин

Новые подорожания: НАРЭ опубликовало максимальные цены на топливо

13:41 05.10.2021
58
© Sputnik / Mihai CarausАвтозаправка
Автозаправка - Sputnik Молдова, 1920, 05.10.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Цены на топливо меняются каждый день. НАРЭ опубликовало максимальные тарифы на среду.
КИШИНЕВ, 5 окт – Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) опубликовало во вторник новые максимальные цены на топливо, действительные на 6 октября.
Так, максимальная цена на 95-й бензин поднимется на девять банов и достигнет 20,84 лея.
Цена на дизтопливо выросла на 12 банов и составляет 17,67 лея за литр.
Напомним, что со 2 сентября НАРЭ начало устанавливать максимальные розничные цены на топливо. Ранее ведомство в своем заявлении пояснило, что на темпы роста установленных цен по-прежнему влияет увеличение средней торговой цены на основные нефтепродукты на международных нефтяных биржах, особенно на бензин, в контексте сокращения мировых поставок топлива из-за последствий урагана "Ида" на восточном побережье Северной Америки.
ANRE - Sputnik Молдова, 1920, 14.07.2021
Экономика
НАРЭ - о ситуации на рынке нефтепродуктов: цены на топливо могли быть выше
14 июля, 15:24
397
Агентство уточнило, что действующий механизм формирования цен на основные нефтепродукты типового образца обеспечивает точное отражение тенденций международного рынка в конечной стоимости.
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