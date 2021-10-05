https://ru.sputnik.md/20211005/obstanovka-u-zdaniya-generalnoy-prokuratury-45287668.html
Обстановка у здания Генеральной прокуратуры
Обстановка у здания Генеральной прокуратуры
СМИ сообщают о задержании Стояногло. 05.10.2021, Sputnik Молдова
2021-10-05T18:21+0300
2021-10-05T18:21+0300
2021-10-05T18:26+0300
видео
прокурор
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Запланированная на 18.00 пресс-конференция генерального прокурора Александра Стояногло не состоялась. Стояногло не вышел к прессе, о том, где он находится в данный момент, пока ничего неизвестно.В социальных сетях появилась информация о задержании Александра Стояногло и его супруги. Официального подтверждения этой информации нет.Решение об открытии уголовного дела против Стояногло принял прокурор Виктор Фортунэ, которого ранее назначил Высший совет прокуроров (ВСП). Фортунэ проводил проверку деятельности генпрокурора и выяснял, есть ли основания для начала уголовного преследования.Жалобу на действия генпрокурора изначально подал в ВСП депутат PAS Лилиан Карп.Карп обвинил генпрокурора в том, что в 2010 году Стояногло в качестве председателя парламентской комиссии одобрил поправку в Закон о борьбе с отмыванием денег, которая упростила схему по отмыванию денег через молдавские судебные инстанции, известную как "Ландромат".В жалобе Карп ссылается на некое расследование украинских журналистов, согласно которому Стояногло и его супруга связаны с украинскими компаниями, участвующими в схеме "Ландромат".Стояногло вменяют в вину также незаконное освобождение Вячеслава Платона.Ранее в своих выступлениях Стояногло неоднократно опровергал эти обвинения.Также генерального прокурора обвинили в незаконной выплате выходного пособия экс-главе прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам Николаю Китороагэ.
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прокурор, видео
Обстановка у здания Генеральной прокуратуры
18:21 05.10.2021 (обновлено: 18:26 05.10.2021)
СМИ сообщают о задержании Стояногло.
Запланированная на 18.00 пресс-конференция генерального прокурора Александра Стояногло не состоялась. Стояногло не вышел к прессе, о том, где он находится в данный момент, пока ничего неизвестно.
В социальных сетях появилась информация о задержании Александра Стояногло и его супруги. Официального подтверждения этой информации нет.
Решение об открытии уголовного дела против Стояногло принял прокурор Виктор Фортунэ, которого ранее назначил Высший совет прокуроров (ВСП). Фортунэ проводил проверку деятельности генпрокурора и выяснял, есть ли основания для начала уголовного преследования.
Жалобу на действия генпрокурора изначально подал в ВСП депутат PAS Лилиан Карп.
Карп обвинил генпрокурора в том, что в 2010 году Стояногло в качестве председателя парламентской комиссии одобрил поправку в Закон о борьбе с отмыванием денег, которая упростила схему по отмыванию денег через молдавские судебные инстанции, известную как "Ландромат".
В жалобе Карп ссылается на некое расследование украинских журналистов, согласно которому Стояногло и его супруга связаны с украинскими компаниями, участвующими в схеме "Ландромат".
Стояногло вменяют в вину также незаконное освобождение Вячеслава Платона.
Ранее в своих выступлениях Стояногло неоднократно опровергал эти обвинения.
Также генерального прокурора обвинили в незаконной выплате выходного пособия экс-главе прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам Николаю Китороагэ.