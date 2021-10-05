https://ru.sputnik.md/20211005/otstranenie-i-zaderzhanie-kak-vlast-borolas-s-genprokurorom-45294010.html

Отстранение и задержание: как власть боролась с генпрокурором

Отстранение и задержание: как власть боролась с генпрокурором

Краткая хронология противостояния генпрокурора Стояногло и власти. 05.10.2021, Sputnik Молдова

2021-10-05T21:53+0300

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майя санду

генпрокуратура молдовы

александр стояногло

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КИШИНЕВ, 5 окт - Sputnik. Генеральный прокурор Александр Стояногло в течение одного дня лишился своего поста, стал подозреваемым по четырем статьям обвинения, в его кабинете прошел обыск, а сам он был задержан на 72 часа. Все это на следующий день после того, как он рассказал общественности о кампании очернения прокуратуры и его лично поддерживаемой властью, НПО и некоторыми иностранными послами. Sputnik Молдова собрал хронологию противостояния власти и прокуратуры.Тиражируемые подозрения в связях с ПлатономПубличные претензии представители гражданского общества и власти к Генпрокурору Александру Стояногло начали звучать все чаще после того, как прокуратура отказалась от обвинения по делу скандально известного бизнесмена Вячеслава Платона. Тогда Стояногло заявил, что дело начатое против Платона во времена Владимира Плахотнюка, было полностью сфальсифицировано.Первой о связях генпрокурора со скандально известным бизнесменом Вячеславом Платоном заговорила депутат от Партии "Платформа Достоинство и правда" (DA) Инга Григориу. Она официально потребовала отстранения от должности генпрокурора Александра Стояногло, который, как она тогда заявила, либо по незнанию, либо сознательно отстаивает интересы лиц, которые категорически не хотят, чтобы расследования резонансных дел продолжались.В прокуратуре сообщили, что парламентарий основывает свои требования на "псевдожурналистском расследовании, недавно опубликованном на украинском портале, в котором используются ложные данные для подтверждения идеи того, что семья генерального прокурора имеет связи с определенными компаниями, аффилированными с Вячеславом Платоном".В ведомстве заявили, что журналистские расследования подобного рода являются предметом уголовного дела в части вмешательства в осуществление правосудия и уголовное преследование преступных организаций, предположительно, созданных экс-главой Демпартии Владимиром Плахотнюком и экс-мэром Оргеева Иланом Шором.Тогда же публично высказывать свое недовольство в адрес генпрокуратуры начала и президент Майя Санду.Создание оснований для отстранения от должностиНедовольство PAS вылилось в конкретные законопроекты уже после парламентских выборов. Парламент 24 августа одобрил в окончательном чтении ряд поправок к закону о прокуратуре.Согласно нововведениям, генеральный прокурор до истечения срока полномочий может быть освобожден от занимаемой должности президентом по предложению Высшего совета прокуроров в случае, когда по результатам оценки сторонней комиссии он получил неудовлетворительную оценку, а также в случае принятия Высшим советом прокуроров постановления о наложении дисциплинарного наказания в виде освобождения от занимаемой должности.Также, согласно поправкам, генпрокурора можно будет отстранить от должности на время служебного расследования.До изменений генпрокурор назначается президентом на семилетний мандат без возможности досрочного прекращения полномочий.Генпрокурор попытался обжаловать эти поправки в Конституционном суде, но судьи не согласились с доводами Стояногло.Изменения состава Высшего совета прокуроровДругие изменения принятые в тот же день касались изменения состава Высшего совета прокуроров с 15 до 12 человек.В состав Высшего совета прокуроров входят по праву председатель Высшего совета магистратуры (в том числе временно исполняющий обязанности), министр юстиции (в том числе временно исполняющий обязанности) и народный адвокат.Четыре члена Высшего совета прокуроров выбираются по конкурсу из представителей гражданского общества в следующем порядке: один — Президентом Республики, один — Парламентом, один — Правительством, один — Академией наук Молдовы. Они не могут быть старше 65 лет.Последнее нововведение было введено для того, чтобы отстранить от должности представителя президента в совете — экс-главу Конституционного суда Думитру Публбере, который был делегирован в совет экс-президентом Игорем Додоном.Указ по его отстранению от должности приостановлен Конституционным судом после жалобы Стояногло.И только пять членов Высшего совета прокуроров избираются Общим собранием прокуроров из числа действующих прокуроров"Последнее слово" СтояноглоПосле принятия поправок парламентом генпрокурор Стояногло нарушил молчание. На одном из брифингов в конце августа Стояногло заявил, что президент Молдовы Майя Санду на последнем заседании Высшего совета безопасности попросила начать уголовное преследование депутатов Блока коммунистов и социалистов Игоря Додона, Зинаиды Гречаной и Владимира Воронина.За день до своего отстранения от должности Стояногло провел еще один брифинг, где обвинил действующие власти в кампании по очернению генпрокурора.По его словам, после формирования нового правительства в стране была объявлена война коррупции, но по факту "главной целью стал генпрокурор".По данным Стояногло, организаторы кампании — президент Майя Санду, Партия "Действие и солидарность (PAS), подконтрольные СМИ, НПО и криминальные группы.Стояногло сообщил, что генпрокуратуре удалось получить телефонные переговоры бывшего главы Антикоррупционной прокуратуры Виорела Мораря и найти доказательства того, что в 2019 году он консультировал правительство Майи Санду по многим вопросам.В частности, в распоряжении Генпрокуратуры есть переговоры Мораря с мужем премьера Натальи Гаврилицы, а также вице-премьером Андреем Спыну. Кроме того, Морарь тесно общался с бывшим послом ЕС в Молдове Петером Михалко.Комментируя брифинг генпрокурора министр юстиции Серджиу Литвиненко заявил, что Стояногло перешел "красную черту".Отстранение и задержаниеЗа час до нашумевшего брифинга Стояногло сотрудники министерства юстиции безуспешно пытались собрать заседание ВСП и рассмотреть жалобу депутата Лилиана Карпа поданную накануне. Об этом в пресс-релизе сообщили в ВСП.Утром 5 августа состоялось заранее назначенное заседание совета прокуроров с одним вопросом — рассмотрение обращение депутата Лилиана Карпа.Карп обвинил генпрокурора в том, что в 2010 году Стояногло в качестве председателя парламентской комиссии одобрил поправку в Закон о борьбе с отмыванием денег, которая упростила схему по отмыванию денег через молдавские судебные инстанции, известную как "Ландромат".В жалобе Карп ссылается на некое расследование украинских журналистов, согласно которому Стояногло и его супруга связаны с украинскими компаниями, участвующими в схеме "Ландромат".Стояногло вменяют в вину также незаконное освобождение Вячеслава Платона.Ранее в своих выступлениях Стояногло неоднократно опровергал эти обвинения.Также генерального прокурора обвинили в незаконной выплате выходного пособия экс-главе прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам Николаю Китороагэ.Жалобу депутата на заседании Высшего совета прокуроров представил министр юстиции, бывший депутат PAS Серджиу Литвиненко.Заседание ненадолго посетил сам Стояногло, который передал членам ВСП свои замечания после того, как совет проголосовал за то, чтобы не заслушивать генпрокурора.После нескольких часов споров между оставшимися там прокурорами и ставленниками новой власти, совет принял решение об удовлетворении жалобы депутата PAS Карпа и назначил прокурора Виктора Фортунэ для проверки фактов, изложенных в жалобе.Спустя пару часов после окончания заседания Литвиненко объявил в Facebook, что прокурор Виктор Фортунэ принял решение о начале уголовного преследования Стояногло, что автоматически, по нововведениям, принятым PAS, влечет отстранение Стояногло и его заместителей от должности.Тут же в Генпрокуратуре Молдовы объявили брифинг Стояногло. Однако, провести пресс-конференцию генпрокурор не успел, в прокуратуру прибыли сотрудники Службы информации и безопасности и Антикоррупционной прокуратуры. В кабинете Стояногло начался обыск.В это же время в здание прокуратуры прибыли министр юстиции Литвиненко и другие члены ВСП в надежде провести заседание и предложить президенту кандидата на пост и. о. генпрокурора. Но попытка оказалась безуспешной — на заседание не явился никто из представителей прокуратуры — членов ВСП.Спустя несколько часов процессуальных действий Александра Стояногло в сопровождении сотрудников СИБ в масках вывели из здания прокуратуры и увезли.Прокурор по его делу Виктор Фортунэ рассказал журналистам, что генпрокурор задержан на 72 часа. Задержали только Стояногло, которого подозревают в совершении преступлений по четырем статьям обвинения.Как отметил в комментарии Sputnik Молдова политический аналитик Корнелиу Чуря очевидно, что задержание генпрокурора связано со вчерашним брифингом Стояногло, с его заявлениями и раскрытием степени вовлеченности ряда политиков, НПО и западных чиновников в установление политического контроля над Молдовой. Было объявлено, что он пересек "красную линию" и незамедлительно последовала реакция."Этот брифинг очень сильно задел не столько нашу власть, сколько тех влиятельных людей, которые находятся за спиной власти. Я думаю, это задело интересы некоторых стран и чиновников, представляющих эти страны. Поэтому сейчас силовые органы выполняют задачу расправы над господином Стояногло". — рассказал Чуря.По словам эксперта — это весьма тревожная ситуация."Мы находимся в процессе транзита от относительно независимой прокурорской власти со всеми проблемами, которые ей сопутствуют, к полностью контролируемой Генпрокуратуре. Но тех прокуроров, которые должны занять места генпрокурора и его заместителей — пока еще мы их не видим. То есть, актеры, которые находятся на втором плане и будут выдвинуты на первый, еще не появились на сцене", — добавил Чуря.

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майя санду, генпрокуратура молдовы, александр стояногло